Habitante de calle intentó robar un vehículo y terminó estrellándolo unos metros más adelante

El intento de hurto de un carro en Bucaramanga terminó en la detención del responsable - crédito @Denunciax_Col / X

Un habitante de calle que intentó robar un carro en el barrio Kennedy, ubicado en la comuna 1 al norte de Bucaramanga, terminó accidentándose y fue capturado por la Policía Metropolitana, por lo que ahora debe responder por el delito.

De acuerdo con el reporte del caso, el hecho ocurrió en la mañana del 15 de marzo de 2026, cuando el propietario del vehículo lo dejó encendido por unos minutos mientras compraba una bebida, lo que permitió al hombre tomar el carro y huir. Según informó el medio Vanguardia, la falta de destreza al volante del criminal del hecho provocó que perdiera el control a las pocas cuadras y estrellara el carro contra el andén.

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De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local, los hechos comenzaron en inmediaciones del sector sobre las 8:30 a. m., en el momento en el que el dueño del carro descendió solo unos instantes para realizar una compra en un establecimiento cercano, dejando las llaves puestas y el motor encendido. Esta acción facilitó que el delincuente abordara el vehículo e iniciara la huida, aunque fue ampliamente rechazada por los habitantes del sector que consideran que la inseguridad está desbordada y bastan escasos segundos para ser víctimas de robo.

El robo fue frustrado porque el ladrón no sabía conducir - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las consecuencias del hecho incluyeron daños materiales considerables en el vehículo. Según los registros audiovisuales difundidos en redes sociales, el impacto dañó de manera grave la parte delantera, uno de los costados y el techo del automóvil de color negro.

Varios vecinos se acercaron para increpar al presunto ladrón, demostrando su molestia: “Degenerado, vamos a darle una leñera. Se iba a robar el carro. Ojalá se hubiera matado”.

La rápida reacción de la comunidad facilitó la detención del criminal

El propietario advirtió rápidamente el robo y comenzó una persecución a pie por el sector, intentando recuperar su carro. Esta reacción, sumada al accidente sufrido durante la huida, permitió que patrullas de la Policía llegaran con rapidez al lugar y adelantaran la captura del señalado. El hombre fue puesto bajo custodia de las autoridades y quedó a disposición para responder por el delito de hurto, según confirmaron las autoridades a Vanguardia.

La reacción de los vecinos fue indispensable para evitar la fuga del ladrón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un video del momento posterior al choque muestra al hombre descendiendo del vehículo que chocó, mientras los uniformados ejecutan el arresto tras recibir la alerta. La Policía informó que, de acuerdo con las versiones preliminares y el comportamiento observado en el sitio, el sujeto no sabía conducir correctamente, lo que explicaría la pérdida de control durante la huida.

El caso, que ocurrió en el norte de Bucaramanga, puso sobre la mesa el debate de los riesgos de dejar vehículos encendidos en la vía pública y la importancia de la reacción comunitaria en la pronta intervención ante delitos de este tipo.

La ciudadanía pide apoyo policial en los sectores donde hay alerta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inseguridad en Bucaramanga

Un hombre identificado como alias Fabián fue detenido en el barrio La Juventud de Bucaramanga el 17 de marzo de 2026, después de que los policías le hallaran un revólver calibre 38 y 30 cartuchos, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El detenido, que presenta antecedentes judiciales por homicidio, fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento, de acuerdo con datos recogidos por Vanguardia. El arma y la munición incautadas quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Tras su detención, “Fabián” fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según detalló el mismo organismo. El caso será evaluado por un juez de control de garantías en las próximas horas, instancia que determinará la situación jurídica del acusado.