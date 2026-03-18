Colombia

Gustavo Petro reiteró su decisión de liquidar las EPS “quebradas” y se defendió de las críticas: “Ahora sí es malo”

El Presidente defendió la medida ante las críticas, argumentando que el sistema actual “no sirve” y que la salud debe ser un derecho y no un negocio

Guardar
Ante la polémica por el
Ante la polémica por el anuncio de liquidar las EPS en quiebra, el presidente Gustavo Petro afirmó que la medida busca frenar un sistema que, según él, no garantiza el derecho a la salud y prioriza intereses financieros - crédito Ovidio González/Presidencia

En el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro comunicó la decisión de iniciar la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atraviesan una situación de quiebra.

Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, indicó el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La declaración del presidente Petro provocó críticas en redes sociales y en intervenciones de expertos en salud y dirigentes políticos en medios de comunicación.

La decisión del presidente Gustavo
La decisión del presidente Gustavo Petro provocó críticas en redes sociales y en intervenciones de expertos en salud y dirigentes políticos en medios de comunicación - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante el número de críticas y la información de las EPS liquidadas en los gobierno de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, el presidente Petro justificó su anunció.

Según el mandatario colombiano, “ahora sí es malo liquidar EPS”, al señalar que se intenta preservar un sistema de salud que, a su juicio, ya no funciona en Colombia.

“Ahora sí es malo liquidar EPS, tratan de salvar un sistema que no sirve (sic)”, indicó Petro.

El presidente Petro afirmó en su publicación que la salud en Colombia no se puede gestionar a través de aseguradoras financieras y reiteró que la salud en el país “es un derecho, no un negocio”.

“No se puede manejar la salud con aseguradoras financieras. La salud es un derecho no un negocio (sic)”, expresó.

El jefe de Estado expresó que el dinero entregado a las EPS supuestamente se destinó a utilidades y robos, y cuestionó a quienes “piden que siga el negocio” con recursos públicos.

“El dinero se fue en utilidades y robos y no regresarán, en cambio si piden que siga el negocio y la francachela con más dinero público. Asqueante (sic)”, aseveró el presidente Petro.

Gustavo Petro expresó que el
Gustavo Petro expresó que el dinero entregado a las EPS supuestamente se destinó a utilidades y robos, y cuestionó a quienes “piden que siga el negocio” con recursos públicos - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro instruyó la disolución inmediata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran en situación de insolvencia, tras el rechazo del Congreso a la Reforma a la Salud. Petro recalcó que el Estado no se hará responsable de la deuda acumulada por estas entidades, la cual supera los 50 billones de pesos.

Esta medida fue dirigida a los titulares de Hacienda y Salud, quienes deberán proceder con la liquidación de las EPS en crisis, ante la falta de respaldo legislativo para un rescate financiero al sector.

Durante la reunión ministerial, Petro argumentó que transferir fondos públicos para saldar las deudas de las EPS sería perjudicial para la estabilidad fiscal del país. Según el presidente, destinar recursos estatales para cubrir compromisos adquiridos por actores privados no resulta viable y representa un riesgo para las finanzas de Colombia. En este contexto, Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia una reestructuración del sistema de salud, aunque el Congreso haya bloqueado la propuesta de reforma.

El presidente Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de EPS en quiebra y anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente en la próxima legislatura. - crédito Presidencia

El jefe de Estado anunció que la Reforma a la Salud será presentada nuevamente cuando se instale el nuevo Congreso, el 20 de julio de 2026. De igual manera, la Reforma Tributaria será radicada en la misma fecha, en busca de una nueva oportunidad legislativa. Petro destacó que el futuro de estas iniciativas dependerá de la voluntad del electorado y del nuevo panorama político.

La decisión de liquidar las EPS quebradas está respaldada por una orden judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el Decreto 0182 de 2026. Esta norma pretendía reorganizar territorialmente el sistema y redistribuir a los usuarios para mejorar la eficiencia. Petro atribuyó a la suspensión judicial la imposibilidad de implementar soluciones administrativas que, desde su perspectiva, habrían optimizado el servicio de salud.

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la senadora electa Carolina Corcho, que fue la primera ministra de Salud del actual Gobierno.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLiquidación EPSEPSMinisterio de SaludColombia-Noticias

Más Noticias

María José Pizarro cuestionó a Jota Pé Hernández por cruce en el Congreso con Aida Quilcué: “Póngase las botas conmigo”

Este fue uno de los choques que más llamaron la atención durante la sesión del Senado el martes 17 de marzo, y en el que también figuraron los aspirantes a la Presidencia: Paloma Valencia e Iván Cepeda

María José Pizarro cuestionó a

El actor Juan Pablo Obregón reveló cómo Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

El empresario relató que ingresó al lugar acompañado por dos mujeres y un amigo, pero aseguró que una experiencia personal lo llevó a detenerse

El actor Juan Pablo Obregón

Inpec fijó los lugares de reclusión para los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, vinculados en el caso de la Ungrd

Las medidas de aseguramiento privativo de la libertad para ambos legisladores se materializaron tras la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de corrupción en la Ungrd

Inpec fijó los lugares de

Johny Giraldo, el constructor encargado de remodelar el apartamento de Ricardo Roa, aseguró que tiene miedo: “Si me pasa algo, son él y Julián Caicedo Cano”

El constructor responsabilizó públicamente a figuras del entorno de Ecopetrol y busca resguardar su integridad tras denuncias que han agitado el tablero empresarial colombiano

Johny Giraldo, el constructor encargado

Abelardo de la Espriella controlará el ingreso de recursos a su campaña presidencial: “No se puede ser independiente cuando otro te financia”

El aspirante a la Presidencia de la República sostuvo que una auditoría internacional verificará todas las transacciones y que existirá una única cuenta bancaria

Abelardo de la Espriella controlará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El actor Juan Pablo Obregón

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

BTS regresa con concierto gratuito transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde verlo en Colombia

Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’ por polémicos episodios revelados por Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos’: “No eres un caballero”

Deportes

Mario Alberto Yepes fue categórico

Mario Alberto Yepes fue categórico al referirse a un posible llamado de la selección Colombia a Falcao para el Mundial de 2026: “Una falta de respeto”

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Camila Osorio avanzó en el WTA 1000 de Miami, pero vivió un momento incómodo con su rival: qué pasó

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

James Rodríguez habló sobre su debut con derrota con el Minnesota United: “Fue duro entrar así”