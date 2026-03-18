Gustavo Petro reiteró su decisión de liquidar las EPS “quebradas” y se defendió de las críticas: “Ahora sí es malo”

Ante la polémica por el anuncio de liquidar las EPS en quiebra, el presidente Gustavo Petro afirmó que la medida busca frenar un sistema que, según él, no garantiza el derecho a la salud y prioriza intereses financieros - crédito Ovidio González/Presidencia

En el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro comunicó la decisión de iniciar la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que atraviesan una situación de quiebra.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, indicó el jefe de Estado.

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La declaración del presidente Petro provocó críticas en redes sociales y en intervenciones de expertos en salud y dirigentes políticos en medios de comunicación.

La decisión del presidente Gustavo Petro provocó críticas en redes sociales y en intervenciones de expertos en salud y dirigentes políticos en medios de comunicación - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ante el número de críticas y la información de las EPS liquidadas en los gobierno de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, el presidente Petro justificó su anunció.

Según el mandatario colombiano, “ahora sí es malo liquidar EPS”, al señalar que se intenta preservar un sistema de salud que, a su juicio, ya no funciona en Colombia.

“Ahora sí es malo liquidar EPS, tratan de salvar un sistema que no sirve (sic)”, indicó Petro.

El presidente Petro afirmó en su publicación que la salud en Colombia no se puede gestionar a través de aseguradoras financieras y reiteró que la salud en el país “es un derecho, no un negocio”.

“No se puede manejar la salud con aseguradoras financieras. La salud es un derecho no un negocio (sic)”, expresó.

El jefe de Estado expresó que el dinero entregado a las EPS supuestamente se destinó a utilidades y robos, y cuestionó a quienes “piden que siga el negocio” con recursos públicos.

“El dinero se fue en utilidades y robos y no regresarán, en cambio si piden que siga el negocio y la francachela con más dinero público. Asqueante (sic)”, aseveró el presidente Petro.

Gustavo Petro expresó que el dinero entregado a las EPS supuestamente se destinó a utilidades y robos, y cuestionó a quienes “piden que siga el negocio” con recursos públicos - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro instruyó la disolución inmediata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran en situación de insolvencia, tras el rechazo del Congreso a la Reforma a la Salud. Petro recalcó que el Estado no se hará responsable de la deuda acumulada por estas entidades, la cual supera los 50 billones de pesos.

Esta medida fue dirigida a los titulares de Hacienda y Salud, quienes deberán proceder con la liquidación de las EPS en crisis, ante la falta de respaldo legislativo para un rescate financiero al sector.

Durante la reunión ministerial, Petro argumentó que transferir fondos públicos para saldar las deudas de las EPS sería perjudicial para la estabilidad fiscal del país. Según el presidente, destinar recursos estatales para cubrir compromisos adquiridos por actores privados no resulta viable y representa un riesgo para las finanzas de Colombia. En este contexto, Petro insistió en la necesidad de avanzar hacia una reestructuración del sistema de salud, aunque el Congreso haya bloqueado la propuesta de reforma.

El presidente Petro instruyó a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar la liquidación de EPS en quiebra y anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente en la próxima legislatura. - crédito Presidencia

El jefe de Estado anunció que la Reforma a la Salud será presentada nuevamente cuando se instale el nuevo Congreso, el 20 de julio de 2026. De igual manera, la Reforma Tributaria será radicada en la misma fecha, en busca de una nueva oportunidad legislativa. Petro destacó que el futuro de estas iniciativas dependerá de la voluntad del electorado y del nuevo panorama político.

La decisión de liquidar las EPS quebradas está respaldada por una orden judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el Decreto 0182 de 2026. Esta norma pretendía reorganizar territorialmente el sistema y redistribuir a los usuarios para mejorar la eficiencia. Petro atribuyó a la suspensión judicial la imposibilidad de implementar soluciones administrativas que, desde su perspectiva, habrían optimizado el servicio de salud.

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y director del partido Nuevo Liberalismo, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la senadora electa Carolina Corcho, que fue la primera ministra de Salud del actual Gobierno.