Fuerzas Militares explicaron que la bomba hallada en la frontera con Ecuador pudo terminar en Colombia por un “efecto rebote”

Los uniformados destacaron que el explosivo pudo terminar en Colombia por un “efecto rebote” - crédito suministrado infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que un artefacto explosivo localizado en territorio colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, pertenece al ejército ecuatoriano.

La situación llevó al Gobierno colombiano a preparar una nota de protesta diplomática, mientras se desarrolla la investigación sobre nuevos incidentes en la región fronteriza, añadió Petro.

Estas tensiones se agudizaron tras el hallazgo previo de 27 cuerpos calcinados en la zona, para lo que el mandatario rechazó explicaciones oficiales y negó que las fuerzas armadas de Colombia o grupos armados nacionales estuvieran implicados.

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“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias (...) Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El explosivo fue neutralizado mediante detonación controlada, siguiendo protocolos técnicos para salvaguardar a la población, de acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citado por La FM.

Sánchez detalló que la amenaza “fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado”, luego de que especialistas del ejército ejecutaron la detonación del artefacto explosivo hallado cerca de viviendas ocupadas por familias que participan en programas de sustitución de cultivos de hoja de coca por café, cacao y chocolate.

Dichos programas, coordinados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, buscan facilitar alternativas legales frente a la violencia y presencia de grupos armados en el área fronteriza.

Tras la detonación, en rueda de prensa, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana reveló varios detalles sobre el hallazgo.

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sostuvo que manejan varias teorías sobre la llegada del artefacto a territorio nacional - crédito FAC/suministrado infobae

“Podemos dar ciertas certezas. Certeza es que sí es una bomba de empleo aéreo desde un avión militar. Eso fue lo que se encontró. Se encontró a pocos metros de nuestra frontera, al norte del río San Miguel, a escasos metros de la frontera. Había objetivos militares en el territorio ecuatoriano. La bomba no es colombiana”, expuso el general Silva.

Según el análisis del uniformado, existe la posibilidad de que el artefacto explosivo terminara en tierras colombianas tras una detonación, por lo que las ondas expansivas pudieron mover la bomba ecuatoriana.

“Nosotros tenemos un registro. Estos artefactos tienen números de serie y nosotros tenemos un, un registro de nuestro armamento. No es común y por eso aquí voy a teorizar y como dice el señor ministro, no es una información oficial. No es común, pero suele suceder cuando el artefacto no detona, después es simplemente una masa que la física hace que se mueva hacia algún lugar”, explicó.

El explosivo fue detonado de forma controlada - crédito/suministrado infobae

Y agregó: “Cuando detona, ahí queda y explota, ¿verdad? Si no detona, entonces hay una posibilidad de algo que se llama rebote o ricochet. Ese es un término técnico de el rebote de municiones. Aquí es probable, por eso les digo, estamos teorizando, es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúa su trayectoria por pura física y se metió metros, dentro del territorio colombiano”.

Nuevos datos sobre el explosivo hallado en la frontera colombo-ecuatoriana

La bomba aérea Mark-82 localizada en territorio colombiano tenía un peso de 500 libras y representaba un riesgo potencial con capacidad destructiva en un radio de hasta 580 metros, según informaron expertos y datos técnicos citados por The New York Times.

Una familia y trabajadores rurales guiaron al equipo de prensa que documentó la localización del artefacto, cuya presencia representó un importante peligro para zonas habitadas y áreas de cultivo - crédito captura de pantalla Federico Rios Escobar / Facebook

Los análisis realizados estiman que, en caso de haber detonado, la fragmentación habría sido letal en un rango de 230 metros y la onda de choque comprometería estructuras, personas y cultivos hasta casi medio kilómetro de distancia.

Aunque el presidente Petro reveló el hallazgo en una transmisión nacional el 16 de marzo de 2026, él mismo reconoció que conocía el hecho desde el 13 de marzo. No detalló el mecanismo de ese acceso temprano a la información, pero el fotógrafo Federico Rios Escobar, miembro del equipo del diario estadounidense, explicó en su cuenta oficial de Facebook que fue el citado medio el primero en alertar formalmente al Gobierno colombiano sobre la presencia de la bomba.

Según Rios Escobar, el periódico había entrevistado a testigos, fotografiado el explosivo y notificado su preocupación por la seguridad local a las autoridades el lunes previo a la exposición pública.