Colombia

Feid expande sus locales de café y abre nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y precios

El cantante paisa continúa ampliando su presencia en distintos ámbitos, apostando por propuestas que combinan gastronomía, diseño y cercanía con el público joven y urbano

Guardar
La cafetería temática de Feid
La cafetería temática de Feid llega a la capital con precios y concepto urbano - crédito @vacaxionesmorvelasquez @feid / Instagram

Feid, uno de los artistas más destacados del reguetón colombiano, ha consolidado su imagen no solo a través de la música, sino también como empresario.

En los últimos años, el cantante ha impulsado Caferxxo, una cafetería temática que refleja la identidad de su marca y conecta directamente con sus seguidores, que ahora cuenta con un local en la localidad de Chapinero en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto nació en Medellín, donde la sede inicial operó en el barrio Laureles entre noviembre y diciembre de 2025. Posteriormente, la marca cruzó fronteras con eventos en ciudades como Madrid y Tokio, y realizó actividades especiales como el coffee party en Bogotá en agosto de 2025, que reunió a más de 200 personas en un encuentro que fusionó café, música y cultura urbana.

Caferxxo, que inició en Laureles,
Caferxxo, que inició en Laureles, Medellín, ahora tiene presencia en la capital, ofreciendo café, postres y merchandising oficial en un espacio pensado para seguidores y público joven - crédito @feid / Instagram

El principal atractivo de Caferxxo radica en su concepto: un espacio que combina gastronomía, ambiente urbano y productos oficiales del artista, con una estética pensada para los fans y el público joven. La cafetería ofrece distintas bebidas, postres y artículos como mugs, camisetas y tarros de café, todos alineados con la identidad visual y musical de Feid.

En cuanto a los precios, la oferta se ubica dentro del rango habitual de cafeterías especializadas en Colombia. Un café americano cuesta alrededor de 14.000 pesos, mientras que los brownies temáticos tienen un valor aproximado de 9.900 pesos. Los artículos oficiales, como mugs y camisetas, alcanzan precios de 50.000 y 120.000 pesos respectivamente, y los tarros de café rondan los 70.000 pesos. Según reportes de visitantes, el precio de un café varía entre 6.000 y 12.000 pesos según la preparación y el tamaño.

El público bogotano puede disfrutar desde este mes de la experiencia Caferxxo en Chapinero, en la Calle 41 #8-43 - crédito @planesconpaula/ TikTok

La noticia principal para los seguidores del artista en Bogotá es la apertura de la nueva sede de Caferxxo en la ciudad. El local está ubicado en Chapinero, en la Calle 41 #8-43, una zona cercana a universidades y espacios culturales, lo que favorece la afluencia de público joven y universitario.

Feid anuncia concierto gratis en Medellín: esto se sabe

El Ferxxo anunció el lanzamiento de una serie de conciertos en un formato distinto al de sus giras anteriores. El artista, conocido por su presencia en grandes recintos y estadios durante el Ferxxocalipsis World Tour, presentó ahora el Falxxo Tour, un ciclo de presentaciones pensadas para desarrollar una relación más directa con su público.

Esta nueva propuesta inicia el 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco de Medellín y se diferencia por ofrecer acceso gratuito al público, bajo inscripción previa en un enlace difundido en las plataformas sociales del cantante. La dinámica de registro generó una respuesta inmediata y los cupos disponibles se agotaron rápidamente. El enfoque de los conciertos es propiciar un ambiente más cercano, alejado de la magnitud de los estadios y orientado a la interacción con los asistentes.

El Falxxo Tour también marca el lanzamiento de la comunidad Green Print, una iniciativa con la que Feid busca fortalecer el contacto con sus seguidores. Según explicó, la inscripción para el concierto servirá para convertirse en miembro de este grupo, que tendrá acceso a contenidos y eventos exclusivos. Además, el recital servirá de escenario para el estreno en vivo de la canción Falxxo, que da nombre a la gira.

El Falxxo Tour inicia el
El Falxxo Tour inicia el 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco de Medellín, con inscripciones previas agotadas y el estreno en vivo de la canción que nombra la gira - crédito feid/IG

El cambio de formato responde al interés del artista por experimentar nuevas formas de conexión con quienes siguen su carrera, apostando por espacios donde la interacción y la cercanía sean protagonistas. Por el momento, no se han anunciado otras fechas ni ciudades, aunque la expectativa crece ante la posibilidad de que el modelo pueda replicarse en otros lugares o incluir más funciones gratuitas.

“Ay Dios mío bendito donde no alcance una entrada pa esto“, ”Atentamente atenta 💚“, ”Vamoooooooo’ 💚🔥“, ”Que no se te olvide dembowpopsexytropica que esa es cortita la puedes agregar hey 💚“, ”Me morí y reviví lentamente", (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Temas Relacionados

FeidCaferxxo BogotáCaferxxo PreciosColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Colombiano reveló que, al mudarse a España con su novia, esta lo abandonó para dedicarse a la prostitución: “Ya no creo en el amor”

El video generó risas e indignación por la actitud de la mujer, aunque algunas personas cuestionaron la veracidad de la historia

Colombiano reveló que, al mudarse

Así fue el segundo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit FC: el colombiano se acerca a su primera final en Rusia

El delantero, que parece estar lejos de la selección Colombia por sus conductas, marcó de penalti en la victoria parcial por la Copa de Rusia

Así fue el segundo gol

Juzgado abrió incidente de desacato contra Armando Benedetti por no retractarse de sus ataques contra el exministro Luis Felipe Henao en X

El tribunal exigió al ministro del Interior cumplir en 48 horas la sentencia de tutela que lo obliga a reconocer públicamente que sus acusaciones contra el exfuncionario son falsas o erradas

Juzgado abrió incidente de desacato

Gustavo Petro volvió a cuestionar a la Procuraduría tras sancionar a 16 funcionarios de la SIC: “Los persigue”

El pronunciamiento del presidente colombiano se dio a través de su cuenta oficial de X, luego de las declaraciones de Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio

Gustavo Petro volvió a cuestionar

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

El colombiano, en el partido de ida que los alemanes ganaron 6-1, registró una asistencia y tiene asegurada su titularidad para el encuentro de vuelta, ya que se perderá el próximo partido de Bundesliga por suspensión

Bayern Múnich vs. Atalanta -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

BTS regresa con concierto transmitido

BTS regresa con concierto transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde ver en Colombia

Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’ por polémicos episodios revelados por Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos’: “No eres un caballero”

El uruguayo Jorge Drexler regresa a Colombia con su álbum ‘Taracá’ y una nueva gira: fecha y horarios de preventa

Karola Alcendra aclaró que no será “la segunda opción” de Eidevin López en ‘La casa de los famosos’: “Yo soy del que yo quiera”

Willy García despidió con un sentido mensaje a su percusionista Luder Quiñónez, asesinado en Cali: “La violencia me lo arrebató”

Deportes

Así fue el segundo gol

Así fue el segundo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit FC: el colombiano se acerca a su primera final en Rusia

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

El presidente de Millonarios confirmó la intención de comprar a Rodrigo Contreras, figura del cuadro azul ante Nacional: “Ojalá”

Así reaccionó Radamel Falcao García a la goleada de Millonarios contra Atlético Nacional