Feid expande sus locales de café y abre nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y precios

La cafetería temática de Feid llega a la capital con precios y concepto urbano - crédito @vacaxionesmorvelasquez @feid / Instagram

Feid, uno de los artistas más destacados del reguetón colombiano, ha consolidado su imagen no solo a través de la música, sino también como empresario.

En los últimos años, el cantante ha impulsado Caferxxo, una cafetería temática que refleja la identidad de su marca y conecta directamente con sus seguidores, que ahora cuenta con un local en la localidad de Chapinero en Bogotá.

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El proyecto nació en Medellín, donde la sede inicial operó en el barrio Laureles entre noviembre y diciembre de 2025. Posteriormente, la marca cruzó fronteras con eventos en ciudades como Madrid y Tokio, y realizó actividades especiales como el coffee party en Bogotá en agosto de 2025, que reunió a más de 200 personas en un encuentro que fusionó café, música y cultura urbana.

Caferxxo, que inició en Laureles, Medellín, ahora tiene presencia en la capital, ofreciendo café, postres y merchandising oficial en un espacio pensado para seguidores y público joven - crédito @feid / Instagram

El principal atractivo de Caferxxo radica en su concepto: un espacio que combina gastronomía, ambiente urbano y productos oficiales del artista, con una estética pensada para los fans y el público joven. La cafetería ofrece distintas bebidas, postres y artículos como mugs, camisetas y tarros de café, todos alineados con la identidad visual y musical de Feid.

En cuanto a los precios, la oferta se ubica dentro del rango habitual de cafeterías especializadas en Colombia. Un café americano cuesta alrededor de 14.000 pesos, mientras que los brownies temáticos tienen un valor aproximado de 9.900 pesos. Los artículos oficiales, como mugs y camisetas, alcanzan precios de 50.000 y 120.000 pesos respectivamente, y los tarros de café rondan los 70.000 pesos. Según reportes de visitantes, el precio de un café varía entre 6.000 y 12.000 pesos según la preparación y el tamaño.

El público bogotano puede disfrutar desde este mes de la experiencia Caferxxo en Chapinero, en la Calle 41 #8-43 - crédito @planesconpaula/ TikTok

La noticia principal para los seguidores del artista en Bogotá es la apertura de la nueva sede de Caferxxo en la ciudad. El local está ubicado en Chapinero, en la Calle 41 #8-43, una zona cercana a universidades y espacios culturales, lo que favorece la afluencia de público joven y universitario.

Feid anuncia concierto gratis en Medellín: esto se sabe

El Ferxxo anunció el lanzamiento de una serie de conciertos en un formato distinto al de sus giras anteriores. El artista, conocido por su presencia en grandes recintos y estadios durante el Ferxxocalipsis World Tour, presentó ahora el Falxxo Tour, un ciclo de presentaciones pensadas para desarrollar una relación más directa con su público.

Esta nueva propuesta inicia el 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco de Medellín y se diferencia por ofrecer acceso gratuito al público, bajo inscripción previa en un enlace difundido en las plataformas sociales del cantante. La dinámica de registro generó una respuesta inmediata y los cupos disponibles se agotaron rápidamente. El enfoque de los conciertos es propiciar un ambiente más cercano, alejado de la magnitud de los estadios y orientado a la interacción con los asistentes.

El Falxxo Tour también marca el lanzamiento de la comunidad Green Print, una iniciativa con la que Feid busca fortalecer el contacto con sus seguidores. Según explicó, la inscripción para el concierto servirá para convertirse en miembro de este grupo, que tendrá acceso a contenidos y eventos exclusivos. Además, el recital servirá de escenario para el estreno en vivo de la canción Falxxo, que da nombre a la gira.

El Falxxo Tour inicia el 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco de Medellín, con inscripciones previas agotadas y el estreno en vivo de la canción que nombra la gira - crédito feid/IG

El cambio de formato responde al interés del artista por experimentar nuevas formas de conexión con quienes siguen su carrera, apostando por espacios donde la interacción y la cercanía sean protagonistas. Por el momento, no se han anunciado otras fechas ni ciudades, aunque la expectativa crece ante la posibilidad de que el modelo pueda replicarse en otros lugares o incluir más funciones gratuitas.

“Ay Dios mío bendito donde no alcance una entrada pa esto“, ”Atentamente atenta 💚“, ”Vamoooooooo’ 💚🔥“, ”Que no se te olvide dembowpopsexytropica que esa es cortita la puedes agregar hey 💚“, ”Me morí y reviví lentamente", (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.