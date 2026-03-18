Colombia

Entidades no pueden poner trabas a la pensión de invalidez de una persona vulnerable: implicaciones del nuevo fallo de la Corte Constitucional

El alto tribunal evidenció fallas en la notificación de dictámenes y en la articulación entre entidades, lo que derivó en demoras en el trámite pensional de un paciente con pérdida significativa de capacidad laboral

Guardar
El alto tribunal concluyó que
El alto tribunal concluyó que se vulneraron los derechos a la seguridad social y al mínimo vital - crédito Corte Constitucional

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estudió una acción de tutela presentada por un ciudadano en calidad de agente oficioso de su hijo, con el propósito de obtener la calificación de pérdida de capacidad laboral y el reconocimiento de una pensión de invalidez.

El caso involucró a una administradora de fondos de pensiones, una entidad promotora de salud y una aseguradora previsional, señaladas por la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El paciente presenta un cuadro clínico que incluye hipotiroidismo, trastornos de ansiedad mixtos, trastorno obsesivo compulsivo y obesidad grado III, entre otras patologías. De acuerdo con la tutela, estas condiciones afectan su estado físico y mental, lo que motivó la solicitud del reconocimiento pensional. El recurso fue interpuesto por su padre ante la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital.

En el trámite se estableció que al paciente se le practicó el examen de pérdida de capacidad laboral (PCL), con un resultado de 74,20% por enfermedad de origen común. No obstante, el dictamen no fue notificado oportunamente por la entidad de salud a la aseguradora vinculada al fondo de pensiones. Como consecuencia, la administradora se abstuvo de estudiar la solicitud de pensión al considerar que la calificación no se encontraba en firme.

Barreras en el trámite pensional

Las entidades involucradas entregaron información
Las entidades involucradas entregaron información contradictoria y no coordinaron acciones para avanzar en el proceso - crédito Infobae

La Corte Constitucional concluyó que las entidades involucradas generaron obstáculos injustificados en el proceso para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Según la Sala, estas barreras consistieron en la entrega de información contradictoria y la falta de acciones coordinadas para garantizar la notificación del dictamen de pérdida de capacidad laboral, lo que prolongó de manera indebida la resolución del caso.

De acuerdo con la decisión, la administradora del fondo de pensiones y la aseguradora previsional tenían la responsabilidad de adelantar gestiones orientadas a asegurar la notificación del dictamen, con el fin de dar continuidad al trámite pensional. En ese sentido, la Corte señaló que estas entidades tienen un deber reforzado de coordinación para garantizar los derechos fundamentales de quienes solicitan este tipo de prestaciones.

La Sala también advirtió que la falta de claridad en la información suministrada al accionante contribuyó a dilatar el proceso, lo que afectó su acceso a una decisión definitiva sobre su estado de salud y su derecho a la prestación económica.

Protección al mínimo vital y seguridad social

La Corte Constitucional identificó barreras
La Corte Constitucional identificó barreras injustificadas en el trámite para acceder a una pensión de invalidez - crédito Luisa González/REUTERS

En su análisis, la Corte reiteró su jurisprudencia sobre el alcance del derecho al mínimo vital. En ese sentido, recordó que “es un derecho fundamental que le permite al individuo vivir de acuerdo con el estilo de vida que lo caracteriza, conforme a su situación económica y todo lo que requiere para vivir dignamente”.

Asimismo, el alto tribunal enfatizó que el mandato constitucional de igualdad impone una obligación especial de protección hacia las personas en condiciones diferenciales de capacidad, lo cual se extiende al ámbito del sistema pensional. Esta protección, según la Sala, debe traducirse en acciones concretas que eviten barreras administrativas y garanticen el acceso efectivo a las prestaciones.

En el caso analizado, la Corte concluyó que la vulneración de derechos no solo se relacionó con las dificultades para obtener una calificación definitiva de la pérdida de capacidad laboral, también con el impacto directo en el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Como resultado del estudio, la Corte Constitucional resolvió proteger los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del paciente. En consecuencia, ordenó a las entidades involucradas adelantar las actuaciones necesarias para que la calificación de pérdida de capacidad laboral adquiera firmeza.

Adicionalmente, dispuso que la administradora de fondos de pensiones deberá liquidar y pagar de manera transitoria la pensión de invalidez, mientras se consolida el resultado definitivo de la calificación. Una vez el dictamen quede en firme, deberá reconocerse la prestación de manera definitiva e incluir el pago del retroactivo correspondiente a las mesadas no prescritas.

La decisión fue adoptada en la Sentencia T-462 de 2025, en la que también se dejó constancia de un salvamento parcial de voto. El fallo se sustenta en el artículo 48 de la Constitución Política, que establece la seguridad social como un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio, cuya prestación debe garantizarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Temas Relacionados

Pensión de invalidezCorte ConstitucionalPérdida de capacidad laboralSeguridad socialColombia-Noticias

Más Noticias

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

La creadora de contenido contó qué hay detrás de la crianza de su hija, puesto que hubo un gran dolor

Andrea Valdiri reveló la verdad

Con canción de Héctor Lavoe y Willie Colón, ministro de Minas se burló de la senadora Angélica Lozano: “Temas poco ‘sexy’”

La senadora del Partido Verde alertó sobre la crisis energética y los riesgos de racionamiento en el país, pero Edwin Palma respondió con ironía

Con canción de Héctor Lavoe

Gobierno Petro avanza en la regulación diferenciada de cannabis con comunidades indígenas y campesinas

Se busca garantizar y promover la transición al mercado regulado del cannabis para fines médicos en el norte del Cauca

Gobierno Petro avanza en la

Aparece gas en el Caribe y se enciende la esperanza para el abastecimiento en Colombia, en medio de incertidumbre

El descubrimiento de Ecopetrol y Petrobras en aguas profundas refuerza el potencial gasífero del país y abre una nueva opción para aliviar las alertas sobre escasez y dependencia de importaciones

Aparece gas en el Caribe

Juan Fernando Cristo y Julián López adherirán a la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia de la República: así se confirmó la alianza

El apoyo de los dirigentes, aliados al Gobierno de Gustavo Petro, busca fortalecer la coalición democrática y progresista que impulsa la fórmula oficialista, en un escenario electoral marcado por nuevas alianzas en torno al proyecto de las elecciones del próximo 31 de mayo

Juan Fernando Cristo y Julián
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri reveló la verdad

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos

Este será el rival de Luis Díaz y el Bayern Múnich en la Champions: es un candidato al título

El golazo de Luis Díaz que lo consagra como una de las figuras del Bayern: se reportó en la Champions League y bailó al Atalanta

Deportivo Pereira recibió amenazas de muerte contra sus directivos: hay un menor de cuatro años involucrado