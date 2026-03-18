El uso de cannabis en perros y gatos puede ayudar en el manejo del dolor, según estudio de la Universidad Nacional

En gatos, el uso complementario de cannabis medicinal permitió una evolución favorable en el 97,2 % de los casos analizados - crédito Unimedios / Universidad Nacional

La incorporación de derivados de cannabis sativa en tratamientos veterinarios ha mostrado resultados favorables en animales domésticos de Bogotá, donde un análisis reciente evidenció que la mayoría de los perros y gatos atendidos con esta alternativa experimentó una mejoría significativa en sus condiciones clínicas.

El estudio, dirigido por Juan Esteban Samacá Roberto, de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), revisó 180 historias clínicas correspondientes a pacientes atendidos en ocho centros veterinarios de la capital.

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Los registros incluyeron perros y gatos que recibieron cannabinoides como complemento a la terapia convencional, principalmente para controlar síntomas asociados con enfermedades crónicas, procesos inflamatorios, tumores, fracturas y trastornos neurológicos.

La aplicación de compuestos derivados del cannabis, como el cannabidiol (CBD), no se concibe como un reemplazo de los medicamentos tradicionales, sino como un coadyuvante. Los veterinarios consultados subrayaron que el objetivo es potenciar el control de síntomas como el dolor persistente, la pérdida de apetito, las náuseas y episodios de vómito, así como la ansiedad, especialmente en pacientes con diagnósticos complejos.

El estudio es dirigido por Juan Esteban Samacá Roberto, magíster en Ciencias – Farmacología de la UNAL - crédito Unimedios / Universidad Nacional

El sistema endocannabinoide, presente en perros y gatos, incluye receptores CB1 y CB2 que participan en la regulación del dolor, el apetito y las respuestas inflamatorias. Los cannabinoides interactúan con estos receptores y pueden modular procesos fisiológicos, lo que favorece a animales que enfrentan afecciones resistentes al tratamiento convencional.

La revisión de las historias clínicas arrojó cifras contundentes: el 81% de los perros tratados con derivados de cannabis mostró una evolución favorable, mientras que el 97,2% de los gatos presentó respuestas positivas. Los animales tratados incluyeron pacientes con tumores, fracturas, enfermedades articulares y convulsiones, entre otras patologías.

En los casos donde la mejoría fue parcial, algunos caninos experimentaron solo una reducción leve de síntomas, mientras que muy pocos no presentaron respuesta favorable. En los felinos, únicamente un paciente con enfermedad neurológica mostró evolución regular.

Estos hallazgos sugieren que el uso de cannabis medicinal podría ser útil especialmente para perros y gatos con cuadros que exigen manejo prolongado del dolor o de la inflamación, siempre bajo supervisión profesional y como parte de una terapia integral.

El 81 % de los perros tratados con cannabinoides mostró mejoras clínicas, especialmente en casos de dolor persistente y enfermedades articulares - crédito Unimedios / Universidad Nacional

La creciente demanda de opciones terapéuticas para mascotas en Bogotá responde a una realidad demográfica. Según datos oficiales, la ciudad registra más de un millón de hogares con animales de compañía, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevos abordajes en la medicina veterinaria.

El panorama regulatorio en Colombia aún es restrictivo. Solo un laboratorio cuenta con autorización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para producir y comercializar legalmente estos productos bajo la modalidad de fórmula magistral. Esta restricción obliga a muchos profesionales a guiarse por recomendaciones internacionales o por su propia experiencia clínica para establecer dosis y esquemas terapéuticos.

Organizaciones como la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (Avma) reconocen el potencial de los cannabinoides en el manejo del dolor y la inflamación. No obstante, insisten en que los estudios disponibles todavía son insuficientes para definir protocolos estandarizados y garantizar la seguridad a largo plazo de su uso en animales.

El investigador Samacá destacó que la ausencia de guías clínicas nacionales representa un reto para la prescripción segura y eficaz de cannabinoides en la veterinaria colombiana. “Contar con una hoja de ruta oficial le daría mayor tranquilidad y confianza a la comunidad de médicos veterinarios dedicada a la práctica clínica”, afirmó, insistiendo en la necesidad de avanzar en la investigación y la regulación.

Solo un laboratorio en Colombia cuenta con autorización oficial para elaborar y comercializar derivados de cannabis para uso veterinario bajo fórmula magistral - crédito Tek Image/Science Photo Library / AFP

El uso de derivados de cannabis en pequeños animales, principalmente perros y gatos, ha mostrado ser una opción prometedora para el control de síntomas difíciles de tratar con los fármacos tradicionales. Los resultados observados en Bogotá refuerzan la necesidad de profundizar en la investigación y de establecer marcos regulatorios claros que permitan a los profesionales actuar con mayor seguridad y confianza.