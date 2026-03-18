Durante audiencia, delegado de la Defensoría aconsejó al hombre que insultó a Francia Márquez en X: “Ojalá tomes nota”

Armando Luis Angulo Paternina afrontó un proceso penal por decenas de mensajes hirientes que publicó contra la vicepresidenta Francia Márquez en 2023 - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia y @ArmandoCapito/X

En una audiencia llevada a cabo el 17 de marzo de 2026, el ciudadano Armando Luis Angulo Paternina fue absuelto de los cargos por los cuales había sido acusado tras emitir mensajes discriminatorios contra la vicepresidenta Francia Márquez. Según el sentido del fallo que expuso el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, aunque el investigado publicó comentarios hirientes contra la funcionaria, estos no se adecúan al tipo penal de hostigamiento agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Angulo Paternina publicó los mensajes el 9 de mayo, el 12 de septiembre y el 26 de noviembre de 2023. En ellos, tildó a la vicepresidenta de ser “primate”, “animal”, “mujerzuela”, “mascota” y “parásito”. Para el ente acusador, estos calificativos “lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales” de Márquez.

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Por eso, en julio de 2024, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos trasladó el escrito de acusación en contra de Armando Luis Angulo, acusándolo formalmente del delito de actos de discriminación, el cual no aceptó. Posteriormente, según W Radio, cambió el tipo penal por hostigamiento agravado.

El abogado de la vicepresidenta Francia Márquez apelará la decisión de primera instancia con la que se absolvió al ciudadano que la insultó - crédito Europa Press

Durante la diligencia, a la que tuvo acceso Caracol Radio, un delegado de la Defensoría del Pueblo se pronunció haciendo una reflexión dirigida al procesado. El mensaje del abogado se centró en hacer un adecuado manejo de las redes sociales.

“En primera instancia quedaste absuelto por las razones que dio el juez. Ojalá hubieras estado bien atento. Mira que te leyó varias sentencias. Ojalá tomes nota. Ojalá tomes nota y vayas y las leas para tu vida personal. Y como recomendación te hago muy respetuosamente, mira que el mismo juez lo dice: a las redes hay que darle otro manejo, Armando Luis”, indicó el delegado en la audiencia.

Advirtió que el proceso penal fue largo y que el resultado pudo haber sido diferente: “En esta oportunidad te fue así, puede que en otras no”. Además, indicó que si la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación o el representante de víctimas decidían presentar un recurso de apelación, el proceso continuará; lo tomará el Tribunal Superior de Medellín y podría tardarse años.

El ciudadano absuelto aseguró haberse sentido perseguido por la vicepresidenta Francia Márquez -crédito Luisa González/Reuters

“Si uno de ellos apela, me toca pronunciarme como no recurrente y le correrán traslado a los demás (…). Yo tengo apelaciones que llevan dos años y, como estás en libertad, mucho más se puede demorar (…). Mira todo el proceso tan largo; ya estabas cansado con este proceso”, dijo.

Por eso, insistió en la importancia de tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales, para que haga publicaciones con altura y “desde lo personal”.

El ciudadano absuelto agradeció los consejos del funcionario de la Defensoría. Posteriormente, en su cuenta oficial de X (@ArmandoCapito), se pronunció sobre la diligencia y la decisión en primera instancia. En diversas publicaciones, aseguró haber sido víctima de una persecución y que intentaron silenciarlo porque representa una “voz disidente”. A su juicio, todos los comentarios que hizo sobre la vicepresidenta hacen parte de su “libertad de expresión”.

“Siempre fui inocente; nunca existió delito alguno. Esto fue un acto de persecución impulsado por Francia Márquez Mina, una de las personas más cargadas de odio que he conocido, y hoy queda en evidencia con la decisión judicial”, aseveró.

Armando Luis Angulo Paternina se pronunció sobre su absolución en primera instancia - crédito @ArmandoCapito/X

Por su parte, el abogado Carlos Hernán Escobar, que representa los intereses de la vicepresidenta Francia Márquez, confirmó a El Tiempo que interpondrá un recurso de apelación.

“Consideramos que no es coherente con el razonamiento afirmar que 26 mensajes (hirientes) a la misma persona están enmarcados en un discurso de odio. Pero que, no obstante ello, por ser en una red social dirigido de manera abstracta, no tenga la potencialidad de instigar o promover la violencia moral contra una persona por razón de su pertenencia étnica”, precisó el profesional en Derecho al medio citado.