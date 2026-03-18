Colombia

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

La creadora de contenido contó qué hay detrás de la crianza de su hija, puesto que hubo un gran dolor

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La celebración de los 15
La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri dejó mucho de qué hablar en redes sociales - crédito andreavaldirisos / Instagram

La creadora de contenido Andrea Valdiri confirmó públicamente que el padre biológico de su hija mayor, Isabella Valdiri, falleció antes del nacimiento de la niña, según declaraciones emitidas en espacios como el programa Cuatro Caminos y en diversas entrevistas para prensa nacional.

La ausencia del papá de la menor definió la estructura familiar de Valdiri desde el inicio de su maternidad a los 18 años, pues nunca habló de él. Tras 15 años de silencio, la famosa bailarina aclaró por qué el nombre del sujeto en cuestión nunca se hizo público.

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El hecho de que Isabella, ahora adolescente, nunca haya llevado el apellido de su padre ni haya mantenido vínculo alguno con él responde, de acuerdo a las palabras de Valdiri, a que la muerte ocurrió mientras aún cursaba sus estudios universitarios, por lo que tuvo que enfrentarse a una maternidad sin acompañamiento.

Este dato fue revelado en entrevistas con El Heraldo y espacios televisivos, donde aclaró que la ausencia física y emocional del papá de Isabella se convirtió en uno de los pilares narrativos de la construcción pública de su imagen.

Andrea Valdiri aclaró qué pasó
Andrea Valdiri aclaró qué pasó con el papá de su primera hija tras la celebración de su fiesta de 15 años - crédito @andreavaldirisos/Instagram

En las entrevistas con los medios del norte del país, la creadora digital respondió que la razón de la ausencia paterna no fue una decisión de vida, sino el resultado trágico de una muerte prematura ocurrida antes del nacimiento de su hija.

La consolidación de Valdiri en el entorno digital coincidió con una trayectoria personal marcada por el trabajo independiente, pues tuvo una etapa en la que llegó a trabajar en un puesto de comidas rápidas para financiar la manutención y estudios de su hija.

“Prácticamente hice a Isabella sola”, dice con humor al recordar el esfuerzo detrás de la crianza de su hija en medio de su camino al éxito en las redes sociales.

Una maternidad sin apoyo no evitó que Valdiri le diera lo mejor a su hija

La ausencia del padre de Isabella se hizo aún más notoria en la reciente celebración de la fiesta de 15 años de la adolescente, que se llevó a cabo en Cartagena y su presupuesto superó los $2.500 millones. Además de contar con obsequios de lujo, como un Mini Cooper S Cabrio 2026 valorado en más de $170 millones, entregó a los invitados dijes de oro con esmeraldas auténticas.

La celebración se difundió ampliamente en las plataformas digitales, teniendo en cuenta que la mayoría de los invitados son personalidades de la farándula criolla, pues se contó con la presencia de creadores de contenido, cantantes y modelos.

La joven Isabella deslumbró a
La joven Isabella deslumbró a todos con un vestido azul para su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

Cabe mencionar que la narrativa que Valdiri ha construido en redes sociales fue bastante marcada en la fiesta, en la que se mostró como cabeza de familia y eje emocional para sus dos hijas, pese a que en algún momento contó con el apoyo del también influenciador Felipe Saruma para Isabella y la llegada de su segunda hija, Adhara, pues los dos se casaron e intentaron formar una familia.

La empresaria ha asegurado públicamente que tiene una promesa de cuidar a sus hijas, premisa que se ha convertido en motor de sus logros empresariales.

Felipe Saruma compartió con las
Felipe Saruma compartió con las hijas de Andrea Valdiri durante su relación - crédito @felipesaruma / Instagram

Además de los invitados a la fiesta que son muy populares en redes sociales, entre los que se encontraba La Jesuu y La Blanquita, también se destacaron nombres del mundo artístico, como es el caso del reconocido cantante de champeta Mr. Black, su esposa Yuranis León, que cantó su éxito Las Sailor Moon. Además, también se contó con la presencia del artista de vallenato Rafa Pérez, Stefany BX, Jader Tremendo y Byordy, muy famosos en la costa colombiana.

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