Colombia

Álvaro Uribe convocó a los antioqueños a rendir homenaje a los mandatarios locales tras movilización de la minga indígena: “Impidieron bloqueos”

El exjefe de Estado pidió a las comunidades aborígenes del país no caer en la manipulación de Gustavo Petro e Iván Cepeda

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El expresidente Uribe envió mensaje
El expresidente Uribe envió mensaje a los miembros de la minga índigena- crédito Luisa González/Reuters - @LaPazColombiani/X

Más de 500 indígenas que participaban en la minga abandonaron Medellín a las 9:00 p. m. del 17 de marzo de 2026, tras permanecer cerca de 48 horas manifestándose en el sector de La Alpujarra desde su llegada en la madrugada del lunes anterior.

El grupo partió en más de diez buses hacia sus territorios de origen, luego de movilizaciones y bloqueos en el centro administrativo de la capital antioqueña.

Durante la concentración, los manifestantes tuvieron confrontaciones verbales con grupos de civiles y el concejal Andrés Felipe Rodríguez, también conocido como “El Gury”, que llegó al lugar portando un bate y acompañado de seguidores. La presencia del edil, conocido en la región por su protagonismo público, generó varios episodios de tensión en inmediaciones de La Alpujarra.

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El retiro de la minga se produjo en medio del rechazo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que señalaron que la movilización obedeció a una instrumentalización política ligada a las elecciones presidenciales. Ambos mandatarios, no obstante, insistieron en que se garantizó el derecho a la protesta pacífica, pese a la suspensión de servicios en el corazón administrativo.

El exjefe de Estado pidió
El exjefe de Estado pidió a las comunidades aborígenes del país no caer en la manipulación de Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

Tras confirmarse la salida de los indígenas, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, convocó a un acto público el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m., en La Alpujarra para homenajear a la Policía, el concejal Rodríguez y los mandatarios locales, destacando que todos “defendieron la protesta pacífica e impidieron bloqueos”, escribió en su cuenta de X.

El líder político aprovechó para advertir a la comunidad indígena: “Llamaremos a nuestros compatriotas indígenas a que no se dejen manipular de Cepeda y Petro, promotores de la violencia”.

El propio Rodríguez confirmó la partida de los manifestantes y se sumó al llamado: “Siendo las 9:04 pm, nuestros conciudadanos indígenas se retiran pacíficamente y regresan a sus territorios concertadamente. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Nos vemos a las 10:00 am el día de mañana en la plazoleta de la Alpujarra”.

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