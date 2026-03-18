Actor de ‘La reina del flow 3′ respondió a críticas por video viral trabajando como conductor de Uber: “Me pagan bien”

Luego de que circuló un video mostrando a Jay Torres trabajando como chofer de plataforma digital, el actor puertorriqueño señaló en redes sociales que no siente vergüenza por buscar alternativas laborales fuera de la industria artística - crédito @ manoloalzamora / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

El actor y cantante puertorriqueño Jay Alexander Torres Cuevas, conocido por su interpretación de Yoni Trejos en la tercera temporada de La Reina del Flow, abordó en redes sociales la difusión de un video en el que se le ve trabajando como conductor de Uber tras su participación en la serie.

En sus mensajes, el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 aclaró que no siente ningún arrepentimiento por desempeñar diferentes oficios fuera del ámbito artístico.

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En un video compartido en su cuenta de Instagram, que superó los 42 mil me gusta, el artista abordó la circulación de una grabación titulada: “Te subes al Uber y el conductor es un actor de La Reina del Flow”.

La publicación generó comentarios que ponían en duda la remuneración que reciben los actores, e incluso algunas personas afirmaron que la vida de quienes trabajan en la industria artística está marcada por las apariencias.

“Si ese soy yo, quiero poner a un par de ustedes en su lugar porque tienen un mal concepto de lo que es esta industria y quiero aclarar que sí nos pagan, sí nos va bien y de un tiempo para acá puedo decir que vivo de la música”, aclaró Torres.

El actor de 'La Reina del Flow' responde sin arrepentimientos a señalamientos por su trabajo fuera del arte - crédito @jaytorres.pr/ Instagram

En el video, Jay compartió algunos comentarios en los que internautas se burlaron de su trabajo como conductor, a lo que él respondió asegurando que no siente pena por trabajar. “Yo no me siento mal por comentarios como estos y yo sé que muchos como ustedes están pasando por lo mismo y me vale tres tiras de bicho”, añadió.

Torres aprovechó para hablar de la realidad de los artistas independientes como es su caso y reveló que al no tener un sello discográfico, las inversiones tienen que salir de su bolsillo.

“Uno tiene que meterle al marketing, estrategia, a la campaña, videos musicales y otras 20 mil cosas... Ahora, yo no me arrepiento de trabajar como Uber, archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender, en un ancianato, que hasta el culo les tuve que limpiar un par de veces”, expresó el artista, quien también formó parte de La casa de los famosos Colombia 3.

El actor aseguró que ha tenido la oportunidad de aceptar otros caminos “más rápidos” que le han ofrecido en la industria, “Este es mi proceso y yo me lo estoy disfrutando, llevo desde el 2018 metiéndole como un cabrón y gracias a Dios se me están dando las cosas ahora y si están en eso, disfruten el proceso”, concluyó el cantante urbano.

El video del cantante y actor puertorriqueño desató las reacciones sus seguidores, que destacaron su honestidad al abordar este tipo de temas en redes sociales.

Los seguidores del cantante demostraron admiración por las palabras de Jay ante las críticas por su trabajo como conductor de Uber - crédito cortesía RCN

“Papi no te conocía, ¡pero ahora soy nuevo fan! La pena no existe para quienes no vivimos de apariencias”, “No te rindas ❤️“, ”Ojalá fueras mi conductor de Uber de cabecera", “Trabajo es trabajo”, “no me equivoqué en hacerme fan de este hombre ❤️“, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Jay Torres reflexiona sobre su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’

Por otro lado, Jay Torres compartió recientemente cómo vivió su paso por La casa de los famosos Colombia y el impacto que tuvo en su carrera. A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el puertorriqueño abordó diversas inquietudes de sus seguidores, incluyendo la posibilidad de regresar al reality en el futuro.

“Nunca digan nunca. Estas son oportunidades que me han cambiado de manera positiva la carrera. Siento que hice lo que tenía que hacer”, comentó Torres, quien resaltó que su paso por el programa representó una etapa significativa en su vida profesional. El artista afirmó que no busca protagonizar conflictos ni peleas dentro de este tipo de formatos: “Yo siento que no van a ver un papel de uno donde esté buscando puño y patada, porque, lamentablemente, lo que he dicho también llevo muchos años metiéndole como para tirarme a la carrera por tirarme un comentario o una pelea”.

Jay Torres habló de su pasó por 'La casa de los famosos' - crédito cortesía RCN

Sobre su manera de enfrentar los desacuerdos, Torres reconoció que, aunque tiene un temperamento fuerte, prefiere evitar confrontaciones innecesarias. “Y pues no sé si fue como me crie o qué sé yo, pero cuando hay pelea y discusiones, no es que yo sea el más sano, el más santo, yo rápido es: ‘Vamos a darnos par de puños, lo resolvemos’, pero no se puede. Igual, no es lo más sano. No estoy diciendo que eso se tiene que hacer. Eso no me hace más hombre realmente”, expresó durante la conversación con sus seguidores.

El cantante recordó su salida del reality y se mostró conforme con el momento en que ocurrió: “Me sacaron en el momento que Diosito quiso, que Colombia quiso y en verdad estoy feliz, estoy tranquilo, aprovechando todas estas oportunidades que se están dando afuera”. Además, destacó el valor de la experiencia, que le permitió acercarse al público colombiano y abrirse a nuevos proyectos.

El artista también envió un mensaje de apoyo a Juan Palau, actual concursante del programa: “Por el momento voy a estar apoyando a Juan Palau. Estoy apoyando a Juan Palau, el que sabe, sabe. Ese es mi nene de antemano, de afuera”.

El puertorriqueño demostró su apoyo a Juan Palau al terminar al salir de la competencia - crédito Cortesía Canal RCN

Finalmente, Torres dedicó palabras de aliento a quienes continúan en competencia: “Y... nada, pa’ todos los que están ahí adentro, no le bajen. Se les quiere. Son gente buena, pero mientras tanto yo estoy afuera aquí relax”, concluyó.