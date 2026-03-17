Volqueta perdió el control en el sur de Bogotá y atropelló a dos peatones, causando una víctima fatal

Autoridades reportaron el incidente a las 9:15 a. m., lo que provocó preocupación entre testigos y usuarios del sistema de transporte - crédito Pasa en Bogotá/X

Una volqueta arrolló a dos peatones frente a la estación de Transmilenio de Alquería, en el sur de Bogotá, provocando la muerte de una mujer y dejando a otra persona herida en plena mañana del martes 17 de marzo.

El accidente sucedió en la localidad de Tunjuelito, en cercanías a la estación de Alquería de Transmilenio, movilizando a equipos de emergencia y generando preocupación entre los testigos.

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El hecho ocurrió a las 8:00 a. m., según confirmó la Secretaría de Movilidad: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Tunjuelito, carrera 52A con Autopista Sur”, informó la entidad en un comunicado.

La víctima mortal falleció en el lugar, mientras que la persona herida fue atendida por los servicios médicos. “Conocimos esta lamentable situación y actuamos de manera articulada con servicio médico y grupo de investigación. Nuestras unidades gestionan el tráfico en la zona para mitigar la afectación vial”, señalaron las autoridades cerca de las 9:15 a. m. cuando se conoció el incidente.

El tráfico en la zona se vio afectado por la presencia de equipos de emergencia y las labores de atención al accidente - crédito Pasa en Bogotá

El accidente causó una fuerte congestión vehicular en una de las principales arterias del sur de la capital. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas y entre las rutas sugeridas mencionaron la avenida Gaitán Cortés, para evitar mayores retrasos en la zona.

La investigación sobre las causas de la colisión quedó a cargo de las autoridades de tránsito, que buscan esclarecer cómo ocurrió el impacto entre la volqueta y las peatones.

Finalmente, cerca de las 11:20 a. m., la Secretaría de Movilidad informó que se finalizaron las labores de investigación en la carrera 52A con Autopista Sur. “ Se restablce la movilidad en el sector. Lamenta siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: “Hasta cuándo seguirán permitiendo que los motos se ubiquen en medio de los carros realicen actos peligrosos y temerarios contra los demás conductores y exponen su vida simplemente por el afán el no respetar la norma y el clásico es que yo soy el factor vulnerable en la vía”; “Ish cada vez más accidentes en moto wey”; “Está gente no aprende”: fueron algunos de los mensajes de internautas.

El fallecimiento de la víctima se confirmó en el sitio, mientras que la persona lesionada recibió atención médica especializada - crédito Bogotá Tránsito/X

Otro accidente en la capital del país

El cierre total de la calle 127 en el norte de Bogotá tras un accidente fatal generó serias afectaciones en la movilidad, según reportaron las autoridades locales. Durante cerca de dos horas, los conductores que transitaban por la zona debieron buscar rutas alternas ante la imposibilidad de acceder a uno de los corredores más utilizados de la capital.

El accidente, descrito por los primeros informes como una colisión entre un camión y una motocicleta, tuvo como consecuencia la muerte del conductor de este último vehículo. El hecho ocurrió en la calzada sur, en dirección occidente-oriente, a una hora en la que el flujo vehicular suele ser considerable en ese sector.

La interrupción del tránsito no solo afectó a quienes se dirigían hacia la Autopista Norte, sino a los usuarios de la carrera 19 y la carrera Séptima, dos arterias clave para el desplazamiento en el norte de la ciudad.

Las autoridades acordonaron la zona y permanecieron en el lugar para adelantar las labores de inspección judicial y remoción de los vehículos involucrados, lo que prolongó el cierre.

Grave accidente en calle 127 de Bogotá: una persona muerta tras choque entre camión y moto - crédito Captura video Noticias Caracol

Un vocero de tránsito indicó que durante el procedimiento “la vía permaneció completamente cerrada mientras se realizaban los procedimientos de rigor”, en referencia a la atención de la emergencia y el levantamiento del cuerpo.

Esta medida fue necesaria para garantizar tanto la investigación adecuada como la seguridad de los transeúntes y conductores.