Violencia entre pandillas dejó un adolescente muerto y otro menor herido en Cauca

El municipio caucano vivió una escalada de violencia en sectores afectados por disputas entre grupos juveniles - crédito Colprensa

Un nuevo acto de violencia vinculado a pandillas tiene en alerta a la comunidad de Puerto Tejada (Cauca), pues durante el segundo fin de semana de marzo de 2026 se cometió un brutal ataque que dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas un menor de 13 años y otro adolescente resultó herido.

Ante la gravedad de los hechos se pronunció Luz Adiela Salazar, la alcaldesa local, que condenó los hechos y anunció recompensas para aquellos ciudadanos que ayuden a identificar a los responsables de esta situación que hoy enluta a una familia y tiene preocupados a otros ciudadanos por el estado de salud de sus seres queridos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte indica que los enfrentamientos armados entre pandillas en distintos sectores de Puerto Tejada dejaron a Emanuel Duque, un adolescente de 13 años, y a un vendedor ambulante muertos. Adicionalmente, otro menor de edad resultó herido a raíz de estos ataques.

Los hechos aumentaron la alarma entre los habitantes del municipio que piden mayor presencia policial para evitar que más familias tengan que enfrentarse al dolor de perder a sus seres queridos por actos de violencia de este tipo.

La alcaldesa local anunció recompensas e instó a la colaboración ciudadana para esclarecer los recientes ataques armados - crédito Alcaldía de Puerto Tejada / Facebook

De acuerdo con el reporte entregado por Blu Radio, los episodios violentos comenzaron el viernes 13 de marzo en horas de la mañana en el barrio El Hipódromo, cuando, tras un enfrentamiento entre pandillas, un vendedor ambulante fue herido y posteriormente murió. Esa misma noche, jóvenes armados dispararon contra un grupo en el sector de El Escape, hiriendo gravemente a Emanuel Duque, que falleció tras ser trasladado a un centro asistencial en Cali.

El domingo 15 de marzo se registró un nuevo ataque en el barrio Granada, donde otro menor fue víctima de disparos durante un enfrentamiento entre agrupaciones rivales. De acuerdo con las autoridades, las víctimas no formaban parte de las pandillas en conflicto, lo que ha provocado temor y dolor entre los residentes del municipio.

Reacción de las autoridades locales

Luz Adiela Salazar, alcaldesa de Puerto Tejada, expresó su preocupación por los hechos violentos ocurridos en diversos barrios del municipio: “El balance que tenemos del fin de semana en Puerto Tejada es de mucha violencia”, afirmó la funcionaria a Blu Radio. Del mismo modo, detalló que los ataques se presentaron en sectores concurridos.

Así, la mandataria se refirió a la urgencia de frenar este ciclo de agresiones y señaló que las víctimas eran inocentes: “Hemos hecho un llamado a nuestra autoridad de Policía y a las autoridades investigativas para que den con los autores materiales de estos hechos”, declaró.

Finalmente, expresó que para la administración local la seguridad es prioridad, por lo que espera continuar trabajando para evitar nuevos casos.

Sectores como El Hipódromo y Granada fueron escenario de enfrentamientos que dejaron dolor e incertidumbre - crédito Colprensa

Autoridades ofrecieron recompensa por los criminales

Como medida inicial, la administración municipal anunció una recompensa para aquellos que brinden información que ayude a esclarecer los hechos y a ubicar a los responsables. Esta decisión busca fomentar la colaboración ciudadana y acelerar las investigaciones por parte de la Policía Nacional y otras autoridades designadas.

Mientras avanzan las pesquisas, la alcaldía exigió resultados concretos a las autoridades responsables del caso, debido a que la situación en el Cauca refleja la creciente preocupación por el impacto de la violencia urbana y las disputas entre pandillas en la región.

La población local demanda respuestas ante la cantidad de episodios violentos - crédito Colprensa

El resultado de estos ataques dejó una sensación de dolor entre los habitantes de Puerto Tejada, que están a la espera de respuestas y medidas efectivas que permitan recuperar la tranquilidad en sus barrios. La Administración municipal reiteró que la vida de los inocentes no puede seguir viéndose afectada por conflictos ajenos y que es necesario trabajar para evitar la repetición de hechos similares.