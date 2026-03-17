Sergio Fajardo cuestionó las propuestas de Abelardo de la Espriella y afirmó: “La diferencia entre un proyecto serio y la improvisación”

Sergio Fajardo lanzó fuerte pulla contra supuesto proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa y Reuters

El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que contrastó su propuesta de gobierno con la de Abelardo de La Espriella, abogado y también aspirante presidencial.

La publicación incluyó una imagen comparativa. En ella, Fajardo detalló tres puntos de su plan de vivienda: ofrecer un millón de viviendas, facilitar el acceso a 100.000 jóvenes a una casa propia y entregar un bono de hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para jóvenes que busquen adquirir vivienda.

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“Un millón de viviendas”, “100.000 jóvenes con casa propia” y “bono de hasta 5 SMMLV para vivienda joven”, son los ejes de su propuesta.

En la misma imagen, Fajardo hizo referencia a los lujos exhibidos por De La Espriella, mostrando relojes valorados en veinte millones de pesos, tenis de cinco millones y esculturas de cuatro millones. “Relojes de 20 millones”, “tenis de 5 millones” y “esculturas de 4 millones” son los elementos que, según el exalcalde, resumen el enfoque del abogado.

El mensaje ha generado debate en redes sociales, donde seguidores y críticos de ambos personajes discuten las prioridades de cada uno.

Fajardo enfatiza el carácter social y estructurado de su programa, mientras cuestiona el tipo de liderazgo que representa De La Espriella. “La diferencia entre un proyecto serio y la improvisación”, afirmó el exgobernador en el mensaje.

El contraste propuesto por Fajardo busca marcar distancia entre sus planteamientos en materia de vivienda y el estilo de vida que atribuye a su contraparte, en un contexto preelectoral donde los debates sobre políticas públicas y transparencia ocupan la agenda.