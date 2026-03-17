Quién es el padre Cirilo: este es el sacerdote europeo nombrado mediador entre Los Costeños y Los Pepes

Cyrillus Swinne llegó al país en la década del 70 - créditos archivo Colprensa / John Paz | Fiscalía General de la Nación / Policía Metropolitana de Barranquilla | @padre_cyrilo/IG

El lunes 16 de marzo y a través de la Resolución 061 de 2026, de la Oficina del Comisionado de Paz, en cabeza de Otty Patiño, oficializó al padre neerlandés Cyrillus Swinne, más conocido en Barranquilla como “el Padre Cirilo”, como el mediador en los diálogos que se adelantan entre las dos estructuras criminales más poderosas en la capital del Atlántico: Los Pepes y Los Costeños.

El religioso no es cualquier persona, y en la ciudad es de renombre por cuenta de su labor social, en especial en el suroccidente de la capital, y cuya misión será que, en los próximos tres meses, se den más acercamientos en medio de las de las charlas que lideran desde prisión los máximos cabecillas de cada grupo: Jorge Eliecer Díaz “Castor” (Los Costeños) y Digno Palomino (Los Pepes).

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Swinne, de 81 años, ha vivido más de mitad de su vida en Barranquilla (49 años), dedicado al servicio, ya se había referido a inicio de 2029 acerca de la en ese entonces propuesta por parte del Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, con el objetivo de que ambas estructuras hicieran parte del programa de paz urbana.

En diálogo con el diario El Heraldo de Barranquilla, “el padre Cirilo” comentó al inicio de 2026 sus impresiones y de paso contó cómo fue la invitación por parte del Gobierno Petro: “Apenas me enteré de la invitación del presidente. Tenemos que ver cuál va a ser mi función. Pero esto nació de una mesita que teníamos aquí con el consejero de la Paz, Otty Patiño, a raíz de otro proyecto que ellos nos habían propuesto trabajar en el suroccidente y en Soledad con los jóvenes, para tratar de que se alejen de la violencia”.

A inicios de 2026 hubo polémica por el traslado de los dos cabecillas desde Bogotá hasta Barranquilla, tanto así que el alcalde Alejandro Char le pidió al presidente Petro detener esta acción por un posible recrudecimiento de la violencia - crédito archivo Colprensa / John Paz | cortesía | @primeronoticiaa/X

Así ha sido el papel del “padre Cirilo” en Barranquilla: en realidad iba para Perú

El barrio La Paz, en Barranquilla, logró desprenderse del estigma de violencia y marginalidad tras más de cuatro décadas de transformación impulsada por la labor del sacerdote holandés Cyrillus Swine, conocido como padre Cirilo, quien arribó por primera vez al sector en 1977 y decidió permanecer allí de manera definitiva.

Su trabajo ha permitido que este sector vulnerable deje de ser considerado una “zona roja” y pase a formar parte activa de las soluciones sociales del suroccidente de la ciudad.

En palabras del propio Swine, que también conversó en una ocasión con Bluradio, el mayor logro es que “el barrio La Paz ya se quitó ese estigma de zona roja, de guerrilla, de delincuencia, y ya no pide limosna.

Su tarea también radica en aportar en las soluciones para el suroccidente de Barranquilla”, declaró el sacerdote. Esta transformación no solo alteró la percepción pública del sector; también repercutió en la integración de la comunidad a la vida social y cultural de la ciudad.

El arribo de Cyrillus Swine a La Paz se produjo en febrero de 1977, durante el Carnaval de Barranquilla. Su destino original era Perú, adonde se dirigía por encargo de los Camilos, la congregación a la que pertenece.

El religioso neerlandés ha sido reconocido en varias ocasiones por su labor social en Barranquilla - crédito @padre_cyrilo/IG

Sin embargo, la vitalidad de sus habitantes y el ambiente festivo lo persuadieron de permanecer en la ciudad.

En esa época, el sector estaba definido por la precariedad: el territorio era, en palabras del sacerdote, solo arena sin vías pavimentadas, situado al límite urbano de Barranquilla.

La labor del padre Cirilo se tradujo en la fundación de diversas instituciones esenciales para la comunidad.

El religioso neerlandés encabezó la creación de un hospital, un centro de atención para ancianos, una casa de la cultura y una biblioteca.

También participó en la gestión del parque Metropolitano, un espacio de recreación imprescindible para la población vulnerable del área.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó su férrea postura para oponerse al traslado de alias Castor y Digno Palomino a la ciudad - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El propio Swine atribuye el éxito de su proyecto a la capacidad de la comunidad para descubrir y fortalecer los valores colectivos.

“Construyendo una comunidad sana, la gente empieza a descubrir sus valores y los valores de los vecinos. Yo no sé hacer nada, no soy experto en nada. Lo único que hago es motivar un poco a las personas”, expresó el sacerdote al mismo radial.