Colombia

Ministra de Transporte exigió explicación a la Aerocivil tras incidentes que pusieron en riesgo vuelos en El Dorado: esto advirtió

María Fernanda Rojas indicó que se identificaron varios errores que no pueden repetirse, por lo que anunció que interpondrá medidas correctivas y sancionatorias

Guardar
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitó un informe detallado a Aerocivil - crédito @MinTransporteCo/X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitó un informe técnico detallado a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) debido a los incidentes que afectaron la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La petición de la alta funcionaria se centró en los sobrevuelos no autorizados y las irregularidades detectadas en los controles de aeronaves militares que operan en espacio aéreo civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La alta funcionaria explicó que “para el informe sobre el incidente del 20 de febrero, la Aeronáutica Civil tuvo que analizar 915 datos de un sistema que se llama ADS-B y 64 datos de radar. El primero es un sistema de comunicación entre el avión y la torre de control, que, entre otras, permite dar información sobre la altitud y la ubicación. Muchos datos más”.

Ministra de Transporte solicitó un
Ministra de Transporte solicitó un nuevo informe a la Aerocivil ante incidentes aéreos en el aeropuerto El Dorado - crédito Aerocivil

Riesgos en la seguridad de vuelos comerciales en El Dorado

El incidente al que hizo referencia la ministra se originó el 20 de febrero, cuando un Airbus A320 de Latam que partía de Bogotá con destino a San Andrés tuvo que interrumpir su despegue al detectar la presencia de un helicóptero de la FAC en su ruta. Según explicó la Aerocivil, este hecho evidencia una serie de dificultades que podrían estar ocurriendo dentro de la entidad.

Y es que el vuelo de Latam transportaba 157 pasajeros y 5 miembros de tripulación; de acuerdo con el informe de Aerocivil, al percatarse de la cercanía del helicóptero, la tripulación detuvo la aeronave realizando una maniobra que elevó la temperatura de los frenos hasta 900 °C, lo que provocó que las ruedas se desinflaran.

Esta situación puso en peligro a toda la tripulación, lo que motivó la alerta de Aerocivil y ahora la ministra de Transporte indicó que se identificaron varios errores que no pueden repetirse.

El 20 de febrero, un
El 20 de febrero, un Airbus A320 de Latam abortó su despegue al detectar un helicóptero militar en su trayectoria - crédito Alberto Valdés/EFE

Helicóptero Black Hawk interrumpió operaciones aéreas

“Este informe fue solicitado por mí para poder tomar las medidas correctivas y/o sancionatorias del caso frente a la ocurrencia de estos hechos, porque la seguridad aeronáutica es una prioridad y debíamos esperar el análisis de esta información para poder entregar una conclusión confiable”, señaló la ministra.

María Fernanda Rojas anunció además la revisión del último episodio de error aéreo sobre el aeropuerto El Dorado, que se encuentra en proceso: “Frente al incidente ocurrido el 13 de marzo, en este momento se encuentra en análisis la información. Mañana (17 de marzo), en una rueda de prensa, contaremos los detalles y también anunciaremos las medidas pertinentes para tomar correctivos inmediatos”.

Este incidente mencionado por la ministra quedó registrado el 13 de marzo, involucró un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional que cruzó sin autorización la trayectoria de la pista 14 Derecha del aeropuerto en dos ocasiones.

Un helicóptero Black Hawk cruzó
Un helicóptero Black Hawk cruzó sin autorización la pista 14 Derecha del aeropuerto El Dorado en dos ocasiones - crédito FAC

Los audios de la torre de control evidenciaron la frustración de los operadores: “No entiendo qué está haciendo (...) por segunda vez, sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria”, expresó la controladora. La maniobra obligó a que aviones comerciales abortaran su aterrizaje y realizasen sobrepasos para evitar una colisión.

Finalmente, la torre dirigió al helicóptero hacia una cancha de fútbol dentro de las instalaciones del Ejército, con el fin de asegurar la normalización del tráfico aéreo.

Aunque la ministra mencionó únicamente este incidente, lo cierto es que durante la misma semana se registró otro suceso similar; el 11 de marzo, un avión de la FAC, matrícula FAC5748, presentó fallas críticas en los controles de vuelo apenas minutos después de despegar.

Según los registros, los mandos estaban “anormalmente rígidos”, situación que obligó al piloto a declarar emergencia y regresar de inmediato a la pista, completando el aterrizaje sin daños.

Un avión de la FAC
Un avión de la FAC presentó fallas críticas en los controles de vuelo minutos después de despegar - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/X

Cabe destacar que la solicitud de la ministra de Transporte coincidió con la realizada por la Procuraduría General de la Nación, que pidió documentación sobre registros de autorizaciones operacionales, comunicaciones de radar y las acciones implementadas para garantizar la seguridad aérea.

El Ministerio Público destacó que este tipo de incidentes representa un riesgo significativo para la aviación civil, sobre todo en un aeropuerto de alta densidad de tráfico, e instó a la adopción inmediata de medidas de coordinación entre las autoridades militares y civiles.

Temas Relacionados

Ministra de TransporteMaría Fernanda RojasAerocivilHelicopteroAeropuerto El DoradoColombia-Noticias

Más Noticias

Los bancos en Colombia registraron históricas cifras de ganancias en el inicio de 2026

Cifras actualizadas muestran que la actividad financiera vivió su mejor inicio de año gracias al dinamismo del microcrédito y la mejora de indicadores en entidades tradicionalmente deficitarias

Los bancos en Colombia registraron

Violencia entre pandillas dejó un adolescente muerto y otro menor herido en Cauca

Puerto Tejada vive una creciente preocupación por la inseguridad y las autoridades promueven nuevas medidas para proteger a la comunidad

Violencia entre pandillas dejó un

Fico Gutiérrez se despachó contra Petro y lo acusó de incumplirle a Medellín: “No volvás a decir ‘si pudiera’… porque pudiste y no quisiste”

El alcalde de Medellín volvió a arremeter contra el presidente, en medio de la controversia por las declaraciones del senador Iván Cepeda durante su visita a la ciudad, el 12 de febrero, en las que habló de cómo Antioquia “es la cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”

Fico Gutiérrez se despachó contra

Así cerraría el IPC de marzo de 2026 en Colombia: dato revelado por el Banco de la República confirma que todo seguirá caro

El repunte en el IPC llevaría a revisar pronósticos sobre el mercado laboral y la economía del país, y expertos anticipan nuevos desafíos para el crecimiento y el sector productivo

Así cerraría el IPC de

Polémicos sobrevuelos en el aeropuerto El Dorado: Procuraduría dio 24 horas para que la Arocivil y la FAC entreguen sus informes

El Ministerio Público solicitó documentos técnicos preliminares que incluyan autorizaciones operacionales, registros de radar y comunicaciones, tras los dos incidentes en el terminal aéreo internacional

Polémicos sobrevuelos en el aeropuerto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera aclaró por qué

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Luisa Fernanda W reveló la “señal divina” que le hizo pensar que Pipe Bueno era “la persona indicada”

Mari Manotas, ‘ex’ del comediante Alejandro Riaño, confirmó que terminó con su pareja: “Estoy entusada, me ha dado duro”

Karol G habló de lo que significa ser la primera latina ‘headliner’ del festival de Coachella: “Va a ser tan hermoso”

Deportes

Se va otro entrenador del

Se va otro entrenador del FPC: este es el técnico que puso su cargo a disposición de los directivos

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1

Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas