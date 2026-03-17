Ministra de Transporte exigió explicación a la Aerocivil tras incidentes que pusieron en riesgo vuelos en El Dorado: esto advirtió

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitó un informe detallado a Aerocivil - crédito @MinTransporteCo/X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitó un informe técnico detallado a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) debido a los incidentes que afectaron la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La petición de la alta funcionaria se centró en los sobrevuelos no autorizados y las irregularidades detectadas en los controles de aeronaves militares que operan en espacio aéreo civil.

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La alta funcionaria explicó que “para el informe sobre el incidente del 20 de febrero, la Aeronáutica Civil tuvo que analizar 915 datos de un sistema que se llama ADS-B y 64 datos de radar. El primero es un sistema de comunicación entre el avión y la torre de control, que, entre otras, permite dar información sobre la altitud y la ubicación. Muchos datos más”.

Ministra de Transporte solicitó un nuevo informe a la Aerocivil ante incidentes aéreos en el aeropuerto El Dorado - crédito Aerocivil

Riesgos en la seguridad de vuelos comerciales en El Dorado

El incidente al que hizo referencia la ministra se originó el 20 de febrero, cuando un Airbus A320 de Latam que partía de Bogotá con destino a San Andrés tuvo que interrumpir su despegue al detectar la presencia de un helicóptero de la FAC en su ruta. Según explicó la Aerocivil, este hecho evidencia una serie de dificultades que podrían estar ocurriendo dentro de la entidad.

Y es que el vuelo de Latam transportaba 157 pasajeros y 5 miembros de tripulación; de acuerdo con el informe de Aerocivil, al percatarse de la cercanía del helicóptero, la tripulación detuvo la aeronave realizando una maniobra que elevó la temperatura de los frenos hasta 900 °C, lo que provocó que las ruedas se desinflaran.

Esta situación puso en peligro a toda la tripulación, lo que motivó la alerta de Aerocivil y ahora la ministra de Transporte indicó que se identificaron varios errores que no pueden repetirse.

El 20 de febrero, un Airbus A320 de Latam abortó su despegue al detectar un helicóptero militar en su trayectoria - crédito Alberto Valdés/EFE

Helicóptero Black Hawk interrumpió operaciones aéreas

“Este informe fue solicitado por mí para poder tomar las medidas correctivas y/o sancionatorias del caso frente a la ocurrencia de estos hechos, porque la seguridad aeronáutica es una prioridad y debíamos esperar el análisis de esta información para poder entregar una conclusión confiable”, señaló la ministra.

María Fernanda Rojas anunció además la revisión del último episodio de error aéreo sobre el aeropuerto El Dorado, que se encuentra en proceso: “Frente al incidente ocurrido el 13 de marzo, en este momento se encuentra en análisis la información. Mañana (17 de marzo), en una rueda de prensa, contaremos los detalles y también anunciaremos las medidas pertinentes para tomar correctivos inmediatos”.

Este incidente mencionado por la ministra quedó registrado el 13 de marzo, involucró un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional que cruzó sin autorización la trayectoria de la pista 14 Derecha del aeropuerto en dos ocasiones.

Un helicóptero Black Hawk cruzó sin autorización la pista 14 Derecha del aeropuerto El Dorado en dos ocasiones - crédito FAC

Los audios de la torre de control evidenciaron la frustración de los operadores: “No entiendo qué está haciendo (...) por segunda vez, sin autorización, vuelve y cruza la trayectoria”, expresó la controladora. La maniobra obligó a que aviones comerciales abortaran su aterrizaje y realizasen sobrepasos para evitar una colisión.

Finalmente, la torre dirigió al helicóptero hacia una cancha de fútbol dentro de las instalaciones del Ejército, con el fin de asegurar la normalización del tráfico aéreo.

Aunque la ministra mencionó únicamente este incidente, lo cierto es que durante la misma semana se registró otro suceso similar; el 11 de marzo, un avión de la FAC, matrícula FAC5748, presentó fallas críticas en los controles de vuelo apenas minutos después de despegar.

Según los registros, los mandos estaban “anormalmente rígidos”, situación que obligó al piloto a declarar emergencia y regresar de inmediato a la pista, completando el aterrizaje sin daños.

Un avión de la FAC presentó fallas críticas en los controles de vuelo minutos después de despegar - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/X

Cabe destacar que la solicitud de la ministra de Transporte coincidió con la realizada por la Procuraduría General de la Nación, que pidió documentación sobre registros de autorizaciones operacionales, comunicaciones de radar y las acciones implementadas para garantizar la seguridad aérea.

El Ministerio Público destacó que este tipo de incidentes representa un riesgo significativo para la aviación civil, sobre todo en un aeropuerto de alta densidad de tráfico, e instó a la adopción inmediata de medidas de coordinación entre las autoridades militares y civiles.