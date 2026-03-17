Más de 24 horas completaron los indígenas en La Alpujarra, Medellín: los funcionarios de la Alcaldía ingresaron al edificio con normalidad

Unas 500 personas, entre ellas familias y niños indígenas, permanecen acampadas frente al centro administrativo de Medellín exigiendo soluciones - crédito Captura video @Habitantesiete/X

La permanencia de más de 500 indígenas frente al centro administrativo La Alpujarra en Medellín (Antioquia) superó las 24 horas, mientras las autoridades locales expresan inquietud por la presencia de numerosos menores en el grupo y por la posibilidad de vulneración de sus derechos.

El alcalde Federico Gutiérrez fue explicó en la mañana del martes 17 de marzo en sus redes sociales que: “Mi instrucción ha sido muy clara. Nada ni nadie puede impedir el ingreso de funcionarios y ciudadanos al centro administrativo la Alpujarra”.

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De acuerdo con el mandatario local, los empleados de la Alcaldía han podido acceder con normalidad a sus puestos.

Las autoridades locales destacaron la importancia de garantizar tanto la atención ciudadana como la protección de los menores presentes en la protesta. Hasta la mañana del martes 17 de marzo, el acceso al complejo administrativo permanecía vigilado por funcionarios municipales, mientras que los trabajadores de la Gobernación mantenían el trabajo remoto.