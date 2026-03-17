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La Jesuu fue acusada de robar en la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

La respuesta de la creadora de contenido tras el duro señalamiento por la supuesta sustracción de las decoraciones en la fiesta de Isabella Valdiri se hizo viral

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La Jesuu reaccionó con ironía
La Jesuu reaccionó con ironía ante el último rumor viral en redes - crédito cortesía Canal RCN

A través de las redes sociales se viralizó una grave acusación en contra de la creadora de contenido Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu. Y es que en varias publicaciones realizadas en Facebook se afirmó que la caleña y La Blanquita habrían retirado 15 centros de mesa con un valor total de $30 millones de la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de la bailarina e influenciadora Andrea Valdiri.

La publicación sostenía que la empresa de alquiler, al realizar el inventario, detectó la ausencia de los arreglos y tras revisar las cámaras de seguridad, atribuyó la retirada a las creadoras de contenido.

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El impacto del señalamiento escaló rápidamente en el entorno digital, pues la publicación original fue compartida en repetidas oportunidades, pese a que el contenido carecía de verificación y pruebas directas.

Cabe mencionar que este texto viral que circuló en las plataformas digitales no contó con confirmaciones oficiales por parte de los organizadores de la fiesta, la decoradora, ni los representantes de las implicadas. La propagación de la historia llevó a que múltiples usuarios y creadores de contenido replicaran el dato, incrementando así la desinformación en torno a lo ocurrido.

Las creadoras de contenido llevan
Las creadoras de contenido llevan una amistad fuerte tras dejar atrás sus diferencias - crédito cortesía del Canal RCN - @andreavaldirisos/Instagram

La Jesuu no se quedó callada

Como respuesta al rumor, La Jesuu optó por pronunciarse de inmediato desde su cuenta de Instagram, en la que compartió la captura de pantalla de la publicación con el mensaje: “Jajajajaja, amo Facebook”.

De esta forma, la creadora de contenido desestimó la acusación recurriendo al tono humorístico que la caracteriza como mecanismo para contrarrestar la cantidad de comentarios que estaba recibiendo.

Y es que en las publicaciones se destacan algunas reacciones como: “Siempre sale de líos en esas fiestas ajenas”, “Así de arrancadas están las dos”, “La Blanquita los necesitaba para pagar la mensualidad del hijo jajajajjajaja arrastradita Home que pecao” y “La Jesuu si que se sabe disfrutar al máximo todas las fiestas”.

La difusión del caso se convirtió en ejemplo del peligro de la viralización de información no confirmada en espacios como Facebook, donde usuarios atribuyeron presunta responsabilidad a La Jesuu y La Blanquita respecto al supuesto robo de elementos decorativos de un evento privado.

De acuerdo con las publicaciones carentes de respaldo, las implicadas habrían respondido que creyeron permitido llevarse los arreglos y mostraron su disposición a devolverlos. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue corroborada con registros oficiales ni declaración verificable de las involucradas o de la empresa de decoración.

La respuesta de La Jesuu se limitó a una frase sarcástica en redes sociales, mientras que el evento seguía ocupando un lugar destacado en conversaciones de usuarios y seguidores.

La famosa creadora de contenido
La famosa creadora de contenido se defendió de las acusaciones con humor - crédito La Jesuu / Instagram

El evento se convirtió en una de las fiestas más comentadas del fin de semana

La fiesta de 15 años de Isabella Valdiri fue tendencia no solo por la magnitud de la producción y la presencia de figuras relevantes del entorno digital, sino por la rápida circulación de contenidos. Tanto videos como fotografías publicados tras el evento mostraron a Andrea Valdiri y La Jesuu compartiendo momentos con la homenajeada, demostrando así una amistad lejos de cualquier tensión.

Además, la atención se centró en los costosos regalos que recibió Isabella, uno de ellos fue un Mini Cooper, que le compró en compañía con su actual pareja, Juan Sepúlveda, por lo que la adolescente no dudó en correr a abrazarlos como señal de agradecimiento.

Isabella Valdiri celebró sus quince
Isabella Valdiri celebró sus quince años con una fiesta de lujo en Cartagena - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Cabe mencionar que la fiesta contó con figuras de renombre en el mundo de las redes sociales, no solo como invitados, sino que el cantante de champeta Mr. Black y el cantante de vallenato Rafa Pérez también tuvieron una importante presencia.

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