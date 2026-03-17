Colombia

Katherine Miranda y Vicky Dávila responsabilizaron al presidente Petro de la muerte del menor Kevin Acosta: “Que quede claro”

El menor falleció el 13 de febrero de 2026 después de que su medicamento esencial no fuera suministrado por la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional, lo que provocó el rechazo de lideresas políticas

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Katheirne Miranda y Vicky Dávila
Katheirne Miranda y Vicky Dávila señalaron al presidente Gustavo Petro por la criris de salud en Colombia- crédito Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia - @VickyDavilaH/X

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia severa, desató una oleada de reacciones en el ámbito político y social colombiano, desde el 13 de marzo de 2206, cuando murió.

El caso, que involucra la falta de suministro del medicamento esencial durante casi dos meses, puso en el centro del debate la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas y la respuesta del Gobierno de Gustavo Petro.

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Y es que el menor estuvo sin recibir su medicamento desde diciembre de 2025, debido a una negligencia de la EPS Nueva EPS, que no pagó a la IPS encargada de suministrar el tratamiento. Esta situación desencadenó una serie de complicaciones que culminaron con su fallecimiento, tras un accidente en bicicleta y un sangrado intracraneal.

La trágica muerte de Kevin
La trágica muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia severa, desató una ola de críticas hacia el Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Procuraduría investiga al Gobierno por negligencia administrativa

La Procuraduría General de la Nación puso su foco en el caso, por lo que el informe señala que la intervención del Gobierno en la EPS y los problemas contractuales con las IPS afectaron gravemente la atención de Kevin.

El Ministerio Público resalta que hubo una clara omisión en la administración de los recursos y una falta de coordinación entre las entidades encargadas de garantizar la salud del niño.

El informe también indica que la falta de atención médica adecuada tras el accidente y la interrupción del suministro del medicamento fueron factores determinantes en su muerte.

La Procuraduría pidió que se investigue si estas fallas fueron responsabilidad de la EPS y de los actores involucrados en la intervención del sistema de salud.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación investiga la posible negligencia administrativa del Gobierno en el caso del menor Kevin Acosta - crédito Procuraduría General de la Nación

Así reaccionaron las lideresas en contra del presidente Petro y su Gobierno

Frente a los resultados de la Procuraduría, la representante a la Cámara Katherine Miranda, perteneciente al Partido Verde, no tardó en reaccionar, por lo que a través de sus redes sociales, la legisladora culpó directamente al Gobierno de Petro por la muerte de Kevin.

En su mensaje, la congresista expresó: “Que quede claro: Kevin no murió por caerse de una bicicleta, ni mucho menos por culpa de su mamá. Murió porque la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, le NEGÓ los medicamentos (sic)”.

Miranda criticó la gestión de las EPS intervenidas por el Gobierno y destacó que la administración de Petro es responsable de no garantizar el suministro de los medicamentos necesarios para el tratamiento de Kevin.

Katherine Miranda responsabilizó directamente al
Katherine Miranda responsabilizó directamente al Gobierno de Petro por la muerte de Kevin, el menor de edad - crédito @KatheMirandaP/X

Por su parte, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció con firmeza, por medio de la misma plataforma digital.

Dávial escribió en X: “Kevin murió porque este Gobierno corrupto lo condenó a muerte al no darle sus medicamentos para la hemofilia. Ahora Petro quiere agudizar más la emergencia liquidando 7 EPS, sin tener plan. ¿Cómo atenderá a los pacientes? Una condena a muerte para millones de colombianos que no puede quedar impune”.

Dávila criticó duramente las políticas del Gobierno de Petro y cuestionó un plan para liquidar varias EPS. Según la periodista, esta medida solo empeorará la situación para los pacientes del país, quienes seguirán sin recibir la atención médica adecuada.

La periodista y excandidata presidencial,
La periodista y excandidata presidencial, Vicky Dávila, se sumó a las críticas hacia el Gobierno de Petro por la muerte de Kevin - crédito @VickyDavilaH/X

Las críticas surgen debido a que, en el momento del fallecimiento del menor, el presidente Gustavo Petro defendió su gestión, al apuntar a posibles fallas en la atención familiar y en los traslados de Kevin.

En declaraciones públicas, Gustavo Petro mencionó que un niño con hemofilia severa no debía montar bicicleta debido al alto riesgo de traumatismos. Esto fue interpretado como un ataque a la madre de Kevin, que, según el mandatario, no tomó las precauciones necesarias.

Petro mencionó que “las mamás no nacen aprendidas” y que en niveles educativos deficitarios es difícil que se comprendan estos riesgos, lo cual fue interpretado por muchos sectores como un ataque directo a la madre de Kevin.

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