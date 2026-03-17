Iván Cepeda fue declarado “persona no grata” por 14 diputados de Antioquia: estos son los argumentos de la decisión

A juicio de los asambleístas, Iván Cepeda utilizó términos estigmatizantes para referirse a Antioquia y sus ciudadanos - crédito Colprensa

Al menos 14 diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia declararon el martes 17 de marzo “persona no grata” en el departamento al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del partido Pacto Histórico, en respuesta a algunos apartes de su programa de gobierno para el periodo 2026–2030. Que han causado revuelo en las redes sociales, pues en estos fragmentos el aspirante mencionó cómo el departamento había sido “cuna de la parapolítica y la narcoeconomía”.

La corporación fundamentó su rechazo en manifestaciones contenidas en el plan, que, según su pronunciamiento, presentan a Antioquia como “escenario central o cuna” de fenómenos delictivos y graves violaciones a los derechos humanos. Así, la medida representa la primera acción institucional en año electoral contra un aspirante presidencial, motivada por el contenido de sus propuestas relacionadas con la memoria histórica y la violencia política en Colombia.

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Esta es la proposición con la que se declaró "persona no grata" a Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

En la proposición oficial, los asambleístas destacaron que las expresiones incluidas en el documento presentado por Cepeda asocian de forma reiterada a Antioquia con conceptos como los mencionados, además de un “terrorismo de Estado”. Tales referencias, indicó el texto, generaron “un profundo rechazo de amplios sectores de la opinión pública regional y nacional”, por lo que impulsaron esta iniciativa como manera de sentar un precedente contra el candidato.

La declaración fue aprobada en sesión plenaria y está enmarcada en la ordenanza 62 de 2024, que regula las competencias del órgano regional para emitir este tipo de pronunciamientos políticos. Así respondieron al capítulo sobre Medellín y Antioquia del plan de gobierno de Cepeda, que ha sido divulgado de forma pública en medios, plataformas y materiales impresos, y que corresponde a un discurso suyo del 12 de febrero, en el Parque Berrío de Medellín.

Pese a que en sus declaraciones Iván Cepeda ha insistido en las cualidades de Antioquia y su gente, uno de los apartados, al parecer utilizado como referencia histórica, causó controversia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Como respuesta, organizaciones cívicas y empresariales del departamento, como se reseñó en la proposición, expresaron desde hace semanas su inconformidad con el “lenguaje empleado en el programa de gobierno”, al considerarlo “estigmatizante para Antioquia y contrario a un contexto democrático que reconozca, sin desconocer los hechos del conflicto, el esfuerzo de la ciudadanía y del tejido empresarial e institucional por transformar la región”.

Los argumentos por los que la Asamblea de Antioquia rechazó las afirmaciones de Iván Cepeda

La declaración oficial de la Asamblea consideró que “aunque la construcción de memoria histórica y la discusión sobre responsabilidades frente a graves violaciones de derechos humanos son indispensables para la reconciliación nacional, ello no autoriza el uso de formulaciones generales que terminen por estigmatizar a una colectividad territorial completa y a sus habitantes, afectando su imagen y buen nombre en el escenario nacional e internacional”.

La decisión contra el senador Iván Cepeda fue apoyada por 14 de los 26 miembros de la Asamblea de Antioquia - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el punto central de la proposición, aprobado en plenaria, la entidad precisó la determinación tomada por más del 60% de sus miembros. “La Asamblea Declara persona no grata en el departamento de Antioquia al señor Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes", se estipuló en la resolución.

El pronunciamiento sostuvo además que entre las funciones de los diputados está el defender el buen nombre de la región. De acuerdo con el documento, “es deber de la Asamblea Departamental de Antioquia velar por el respeto a la dignidad de sus habitantes y por la defensa del buen nombre del departamento, procurando que el debate democrático nacional se adelante sin acudir a narrativas que puedan profundizar estigmas y polarizaciones territoriales”.

De esta manera, se hizo un llamado directo al senador. “La Asamblea exhorta al señor Cepeda Castro, candidato por el partido Pacto Histórico, a orientar la contienda electoral hacia un debate respetuoso y propositivo sobre las regiones, que reconozca la complejidad de la historia del conflicto armado sin acudir a formulaciones que puedan reforzar estigmas territoriales ni desconocer los avances y esfuerzos de la sociedad antioqueña por superar la violencia“.

Los 14 diputados que firmaron la proposición de declarar “persona no grata” a Iván Cepeda

David Fernando Ruiz Gómez Verónica Arango García Luis Gabriel Gómez Grisales Gabriel Jaime Giraldo Bustamante Mateo Escobar Valencia Carlos Humberto García Edison Antonio Restrepo Ruiz Juan Felipe Vélez Álvarez John Edison Molina Ortiz Jorge Alonso Correa Betancur Jonathan Andrés Roldán Jiménez Juan Carlos Palacio Fernández Néstor Mauricio Caly Padilla José Luis Noreña Restrepo.