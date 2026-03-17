Gustavo Petro confirmó que los colombianos tendrán que pagar más impuestos debido a nueva reforma: anunció la fecha exacta

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que la Reforma a la Salud y la Reforma Tributaria se presentarán de nuevo el próximo 20 de julio como proyecto de ley - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro anunció la presentación de la reforma tributaria como proyecto de ley el 20 de julio ante el nuevo Congreso de la República. “La reforma tributaria se presentará el 20 de julio como proyecto de ley, ya dependerá del pueblo y su elección si retrocede o no”, declaró el mandatario en Consejo de Ministros del 16 de marzo. El presidente colombiano comunicó que volverá a impulsar la medida luego de su rechazo por el Congreso y la Corte Constitucional.

Resaltó, teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 tiene un faltante de $16 billones, que la nueva propuesta buscará disminuir el déficit fiscal y estabilizar la economía, con medidas como la suspensión de los subsidios a la gasolina y ajustes a la deuda pública.

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Enfatizó en que “depende del electorado de Colombia si retrocedemos o avanzamos con las reformas”. Remarcó la urgencia fiscal y dijo que “ya no vamos a pagar el subsidio a la gasolina, lo que permite que el déficit primario y el costo de la deuda disminuye y los flujos de pagos también”.

El Congreso de la República ya rechazó dos veces la reforma tributaria - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, explicó que eliminar el subsidio a los combustibles, cuyos pagos en años anteriores representaron cerca de $70 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, permitirá dirigir fondos a otras necesidades presupuestarias y obligaciones de deuda. Afirmó que la política ya concluyó.

Respecto a la crisis financiera del sector salud, Petro consideró inviable acudir a más endeudamiento estatal para resolver pasivos de las EPS. Indicó que “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para pagar la deuda de las EPS, es decir, para pagar a los dueños privados de las EPS, sería un suicidio para Colombia. Es preferible liquidarlas. Así se evita ese daño a la estabilidad fiscal del país”. Reiteró ante su gabinete: “Ministro de Hacienda y ministro de Salud: todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no hay alternativas. El Congreso no aprobó la reforma. Solo queda este último acuerdo. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”.

También cuestionó los efectos de la política monetaria sobre la economía. “Subir la tasa de interés daña la calidad de vida de los colombianos”, expresó al señalar que las tasas elevadas afectan el acceso a vivienda nueva y frenan el consumo.

Críticas de Petro al Congreso y la Corte Constitucional

Antes del Consejo de Ministros, el presidente criticó al Congreso de la República y a la Corte Constitucional porque, según él, bloquearon la iniciativa de reforma fiscal. Sostuvo que la negativa a aumentar la carga tributaria sobre rentas consideradas no productivas impidió la progresividad y el ajuste fiscal que necesita el país.

La reforma tributaria sería para financiar parte del PGN de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

De igual manera, desestimó los llamados a efectuar recortes presupuestarios de gran escala, como sugirieron varios economistas y en referencia al ajuste fiscal en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el mandatario, “una medida de esa naturaleza podría derivar en un escenario contrario a los principios del Estado Social de Derecho”.

Recortes extensos

Advirtió que aplicar recortes extensos pondría en riesgo derechos fundamentales. Resaltó que el equilibrio fiscal debe alcanzarse mediante incremento de la producción y mayores impuestos a rentas catalogadas como especulativas. Citó el concepto de “renta diferencial”, al señalar que nuevos gravámenes a estas rentas no necesariamente derivarán en aumentos de precios finales por la forma de operar de algunos mercados.

Identificó rentas en sectores como el financiero, eléctrico, minero y de arrendamiento de tierras, por lo que responsabilizó al Congreso y la Corte Constitucional de obstaculizar reformas orientadas a fortalecer la base tributaria y promover el desarrollo económico nacional.

Describió la tasa real de interés como un factor que impacta en la apreciación del peso y en la dinámica del sector inmobiliario. Según él, la inversión nacional, medida en adquisición de insumos, maquinaria y mano de obra, muestra un crecimiento, y la confianza del consumidor supera la de otros países miembros de la Ocde.

Claves y cifras de la reforma tributaria propuesta de 2025

El proyecto de ley de financiamiento presentado ante el Congreso en septiembre de 2025, y que fue rechazada, tenía como objetivo respaldar el Presupuesto General de la Nación (PGN) estimado en $556 billones para 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señaló en su momento que se tocaban los productos de la canasta familiar y que era una propuesta de reforma tributaria progresista, que no se implementaría toda de una sola vez, sino que recogía la orden del presidente Petro de la progresividad para no afectar las clases populares y clase media de la población.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, lideró la radicación de la reforma tributaria del Gobierno Petro que se presentó en septiembre de 2025 en el Congreso de la República - crédito Ministerio de Hacienda

Dijo en esa oportunidad que “está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico del país”.

Incremento del IVA

El texto normativo constaba de 53 páginas y 95 artículos, distribuidos en cuatro capítulos: Gasto Tributario, Renta y Patrimonio, Otros impuestos y Medidas Dian.

La propuesta contemplaba los siguientes cambios:

Incremento del IVA al 19% para bebidas alcohólicas, juegos de azar, hospedaje a no residentes, servicios de software en la nube, cirugías estéticas, arrendamiento para exposiciones y transporte de valores, así como para el carbón carburante desde julio de 2026.

Aumentos graduales hasta un 19% en 2027 para la gasolina y acpm, con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles.

Impuesto al patrimonio escalonado, hasta 5% para los mayores niveles de riqueza, e incremento a la tasa sobre ganancias ocasionales por rifas y apuestas, que sube de 20% a 30%.

Sobretasa para el sector financiero del 35% al 50% y del 15% para la extracción de carbón, junto a un tributo especial del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón, excepto para pequeños productores.

Los dividendos enviados al extranjero pasarán de un gravamen del 20% al 30%.

IVA sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros y sobre el hospedaje a no residentes pretende ampliar la base tributaria sin efecto directo en los sectores populares.

Otras medidas incluían impuestos al consumo de bienes lujosos, como vehículos, yates y motocicletas (del 16% al 19%), a boletas para espectáculos cuyo valor supere los 500 mil pesos, y un IVA especial del 30% a cigarrillos electrónicos.