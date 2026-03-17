Colombia

El presidente de Ecuador desmintió la denuncia de Petro sobre posibles bombardeos en Colombia: “Los operativos son en nuestro territorio”

Daniel Noboa también acusó al mandatario colombiano de permitir la entrada de grupos armados ilegales en la frontera binacional

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Daniel Noboa señaló a Gustavo
Daniel Noboa señaló a Gustavo Petro de permitir el ingreso de grupos armados por la frontera entre Colombia y Ecuador - crédito Reuters/Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el hallazgo de un artefacto explosivo cerca de la frontera con Ecuador, lo que consideró como una presunta operación militar del país vecino.

El mandatario, durante el Consejo de Ministros realizado en la noche del lunes 16 de marzo de 2026, aseguró que cuenta con una grabación que, en palabras de él, documentaría la supuesta violación de la soberanía colombiana.

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“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, alertó el presidente en su intervención.

La reacción del Gobierno ecuatoriano no se hizo esperar. Justamente, el presidente de ese país, Daniel Noboa, desmintió que las fuerzas militares de su nación hayan efectuado operativos en el territorio nacional, agregando que los bombardeos se efectúan a grupos armados que, según Noboa, han entrado por culpa del mandatario colombiano.

Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, declaró el jefe de Estado ecuatoriano en diálogo con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez.

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