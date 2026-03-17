El Ideam advirtió que las lluvias seguirán en Colombia hasta mediados de junio

El Ideam confirma que las intensas lluvias en Colombia continuarán al menos hasta mediados de junio de 2026 - crédito Colprensa

Las lluvias persistentes que han afectado a Colombia desde el inicio de 2026 no tendrán un alivio notable antes de mitad de año.

Según el más reciente informe del Ideam, el país continuará bajo condiciones lluviosas al menos hasta mediados de junio, cuando se prevé una reducción clara en la intensidad de las precipitaciones.

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Este escenario descarta la posibilidad de un cambio significativo durante abril y mayo, periodos en los que solo se espera una leve disminución respecto a lo observado en el primer trimestre.

El informe del Ideam indicó que durante el primer trimestre de 2026, las lluvias estuvieron “muy por encima de lo normal”, un comportamiento que alteró el ciclo climático habitual en Colombia.

Las precipitaciones acumuladas en Cundinamarca, Boyacá y Santander superan notablemente los promedios históricos, según el Ideam - crédito Colprensa

En vez de una temporada seca entre diciembre y marzo, se registraron precipitaciones constantes e incluso superiores a los promedios históricos en varias regiones. Este fenómeno ha preparado el terreno para un periodo más lluvioso en la primera mitad del año, tal como subraya la entidad meteorológica.

Durante abril, el Ideam prevé que en algunas regiones las lluvias serán ligeramente inferiores a los valores promedio, aunque en otras seguirán cerca de lo habitual.

Para mayo, el comportamiento se acercará a los registros históricos, pero sin una interrupción de las precipitaciones. Las zonas de la Amazonía se presentan como excepciones, pues podrían experimentar niveles de lluvia por encima de lo esperado, de acuerdo al mismo organismo.

Según la entidad, la causa de la persistente humedad en este periodo se relaciona con el comportamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, un sistema climático que regula en gran parte las lluvias del país.

A partir de abril, el desplazamiento de este sistema llevará a una disminución parcial de la intensidad de las precipitaciones, pero no marcará el cierre de la temporada húmeda.

El primer trimestre de 2026 se caracterizó por lluvias muy por encima de lo normal en varias regiones de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Actualmente, la mayor concentración de lluvias se registra en los valles interandinos, los piedemontes y sectores de la región Caribe. Departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander han reportado incrementos notables en la lluvia acumulada, mientras que zonas del Pacífico sur mantienen valores acordes con lo habitual para estas fechas, según los datos del Ideam.

El organismo también advirtió sobre un posible cambio de patrón en la segunda mitad del año. Las condiciones actuales del océano Pacífico serían propicias para la aparición del fenómeno de El Niño, una alteración climática que puede modificar de forma drástica el comportamiento de las lluvias en todo el territorio colombiano.

Aunque esta proyección no afecta el panorama inmediato, adquiere relevancia al momento de planificar la gestión de recursos y prevención de desastres para el segundo semestre.

La reducción más clara y sostenida de las lluvias, subraya el Ideam, solo podrá esperarse hacia mediados de junio, cuando concluya la actual temporada.

Hasta entonces, seguirán registrándose precipitaciones con variaciones notables según la región, tendencia que mantiene al país en estado de alerta ante posibles emergencias asociadas al exceso de agua.

Autoridades ambientales advierten probabilidad de El Niño para el segundo semestre de 2026

El Ministerio de Ambiente y el Ideam alertan sobre el posible inicio del fenómeno de El Niño en Colombia para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam advirtieron sobre señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial que podrían originar el fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre de 2026 en Colombia.

Según la cartera ambiental, existe alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, lo que afectaría el régimen de lluvias en varias zonas del país.

De acuerdo con proyecciones oficiales, de consolidarse el evento climático, las regiones Caribe, Andina y Pacífica experimentarían una disminución de lluvias entre abril y agosto, tendencia que se intensificaría si el fenómeno se extiende hasta fin de año, según comunicaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, afirmó que, aunque no se ha declarado oficialmente El Niño, las evidencias científicas recientes muestran un incremento sostenido en la temperatura del océano Pacífico.

Vélez Torres destacó la importancia de difundir la alerta: “Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades“.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, destacó la importancia de activar la preparación institucional para mitigar los riesgos derivados de El Niño en Colombia - crédito @IreneVelezT/X

El promedio de los modelos climáticos sitúa las anomalías en la región Niño 3.4 cerca de +1°C hacia finales de 2026, un dato que respalda las previsiones del ministerio y el instituto de meteorología.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam, precisó que el monitoreo climático sistemático ya motivó la emisión de un comunicado de alerta ante la probabilidad del fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026.

Aunque observan condiciones neutrales del Enso en la actualidad, Echeverry Prieto subrayó que “de ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica“.