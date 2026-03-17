Colombianos podrán sacar o renovar el pasaporte sin cita previa: hay descuento con el certificado electoral

Las sedes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores atenderán a los usuarios que requieran expedir o renovar el pasaporte sin necesidad de programación previa - crédito Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los ciudadanos que presenten el certificado electoral correspondiente a las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 pueden acceder a un descuento del 10% en la expedición del pasaporte.

El beneficio se aplica durante el trámite presencial en las oficinas autorizadas, siempre que el interesado entregue el certificado de votación en el momento de la gestión.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los ciudadanos que participaron en las elecciones al Congreso realizadas el pasado 8 de marzo y cuenten con su certificado electoral podrán obtener un 10% de descuento en la expedición de su pasaporte”, señaló la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que quienes demuestren haber votado en las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, presentando el certificado electoral correspondiente, recibirán un 10% de descuento en el trámite para obtener el pasaporte - crédito Cancillería de Colombia

Según la el ministerio, el trámite de expedición del pasaporte puede realizarse sin necesidad de agendar cita previa. Los ciudadanos pueden acudir directamente a los puntos de atención habilitados para realizar el proceso.

“La Cancillería también destacó que el proceso de expedición del pasaporte es ahora más ágil, ya que los ciudadanos pueden acudir directamente a los puntos de atención sin necesidad de agendar una cita previa, lo que facilita el acceso al servicio”, indicó en el comunicado.

La Cancillería reiteró que el trámite es personal y no requiere intermediarios ni gestores. El proceso debe realizarse únicamente en las sedes oficiales para evitar costos adicionales y prevenir fraudes.

“Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró que la expedición del pasaporte es un trámite personal que no requiere intermediarios ni tramitadores, por lo que los ciudadanos pueden realizarlo directamente en las sedes oficiales, evitando costos adicionales o posibles fraudes”, aseveró.

En Bogotá, los puntos habilitados para la expedición del pasaporte y la aplicación del descuento con certificado electoral son la sede centro (Calle 12C No. 8–27) y la sede norte (Avenida 19 No. 98–03), con horario de atención de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

La Cancillería reiteró que el trámite es personal y no requiere intermediarios ni gestores - crédito Cancillería

“En Bogotá, los ciudadanos pueden acercarse a la sede centro, ubicada en la Calle 12C No. 8–27, o a la sede norte, en la Avenida 19 No. 98–03, en horario de atención de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., donde podrán realizar el trámite y acceder al descuento presentando su certificado electoral", explicó la Cancillería.

Situación pasaportes

El Consejo de Estado debe decidir si avanza la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación para anular el convenio internacional entre Colombia y Portugal, relacionado con la producción del nuevo modelo de pasaportes. Esta disputa involucra un contrato por más de 185 mil millones de pesos, cuya ejecución se proyecta hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado José Elver Muñoz, rechazó el recurso de reposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y dejó en firme la demanda de la Procuraduría. Posteriormente, el Fondo Rotatorio de la Cancillería interpuso una reposición ante el Consejo de Estado para intentar detener el proceso judicial.

El debate central surge por una cláusula del acuerdo bilateral que indica que los conflictos deben resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional. Este argumento fue el principal fundamento de los recursos oficiales.

El Tribunal de Cundinamarca determinó que contaba con jurisdicción y competencia para tratar el caso, considerando que la demanda fue presentada dentro del plazo legal y que no aplican los alegatos sobre falta de competencia ni la exigencia de conciliación judicial previa. Por esta razón, el tribunal permitió que la acción legal continúe y concedió la apelación en lo contencioso administrativo.

El valor del contrato para la producción del documento superaría los $185.000.000.000, cuya ejecución podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026 - crédito Presidencia de la República de Colombia

Ahora, el Consejo de Estado tiene la responsabilidad de definir si la demanda para invalidar el contrato entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal seguirá su trámite.

La Procuraduría General de la Nación informó también sobre la existencia de un nuevo contrato con condiciones similares, cuyo valor supera los 185 mil millones de pesos y cuya finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2026.