Colombia

Asesinato de un hombre cerca de la terminal de transporte de El Salitre, en Bogotá no fue sicariato: era empleado de la Empresa de Acueducto

Néstor Acosta, empleado vinculado a la entidad, fue alcanzado por disparos cuando esperaba en una parada de bus en el occidente de la ciudad a plena luz del día

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Néstor Acosta trabajaba en la
Néstor Acosta trabajaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos del Acueducto de Bogotá - crédito Empresa de Acueducto de Bogotá/Policía Bogotá

La comunidad en el occidente de Bogotá sigue en consternación por el asesinato de un trabajador del Acueducto en el sector de Ciudad Salitre.

Néstor Harry Acosta Leal fue atacado a tiros en un paradero de buses del barrio Sauzalito, en un hecho perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, en la tarde del lunes 16 de marzo.

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La escena se ubicó exactamente en la avenida La Esperanza, cerca del Terminal de Transporte del Salitre y de un paradero del Sitp. Testigos relataron que escucharon al menos dos disparos y observaron cómo la víctima, gravemente herida, falleció en el mismo lugar tras el ataque.

Acosta Leal era un vecino conocido en la zona. Según residentes, llevaba varios años viviendo en Ciudad Salitre, donde conformó una familia junto a su esposa e hijos. Además, figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector, lo que lo hacía una persona reconocida en la comunidad.

Néstor Harry Acosta Leal fue
Néstor Harry Acosta Leal fue asesinado a tiros el 16 de marzo mientras esperaba el bus en el barrio Sauzalito, Bogotá - crédito CTI de la Fiscalía

Acosta Leal trabajó durante varios años en el Distrito, desempeñándose específicamente en la empresa Acueducto de Bogotá.

¿Qué dijo la empresa?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) emitió un comunicado tras el asesinato de Néstor Harry Acosta, quien fue parte del equipo durante más de dos décadas. La entidad expresó su pesar y condenó de forma categórica el crimen, al tiempo que reiteró su compromiso con la familia y los allegados del funcionario.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que rodearon el homicidio y la Eaab ha anunciado que colaborará completamente con los organismos encargados para el esclarecimiento de lo sucedido. Hasta ahora, no se ha informado sobre capturas o avances en la investigación, mientras la organización y sus empleados exigen justicia.

Desde la gerencia de la entidad se transmitió un mensaje de duelo colectivo. Natahs Avendaño expresó en sus redes sociales: “Hoy la familia Acueducto de Bogota está de luto. En nombre de los más de 3.500 empleados de la Empresa lamento profundamente el asesinato de nuestro compañero Néstor Harry Acosta, quien venía laborando en la Empresa desde hacía más de 20 años”.

Testigos informaron que dos hombres
Testigos informaron que dos hombres en moto dispararon contra la víctima y huyeron del lugar rápidamente - crédito Acueducto Bogotá

El homicidio de Néstor Harry Acosta, funcionario de la Eaab, está siendo investigado por las autoridades competentes. La empresa rechazó públicamente el acto de violencia y ofreció su colaboración para que los responsables sean identificados y judicializados. La gerencia y los trabajadores acompañan a la familia en el duelo, esperando que el caso se resuelva con prontitud.

El comunicado oficial de la EAAB fue enfático al rechazar la violencia: “Desde la Eaabrechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor y quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”.

La empresa también garantizó que pondrá a disposición de las autoridades todos los recursos necesarios: “Brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos que enlutan el corazón de la Empresa”.

La gerente de la empresa dirigió palabras de aliento a los allegados de la víctima, asegurando: “Un abrazo de solidaridad en estos difíciles momentos” para la familia y amigos de Acosta Leal. Además, expresó su esperanza de que “prontamente las autoridades capturen y judicialicen a los delincuentes que arrebataron su vida”.

Residentes señalaron que la víctima
Residentes señalaron que la víctima vivía desde hacía años en Sauzalito junto a su familia, siendo conocido en la zona - crédito Captura video Pasa en Bogotá

Como homenaje, la entidad compartió una imagen de Néstor Harry Acosta, recordando su legado y la huella que dejó en la institución. La Eaab y sus colaboradores mantienen su acompañamiento a los seres queridos del funcionario, mientras la investigación continúa su curso.

Relato de testigos del crimen

Algunos testimonios hablaron con el diario El Tiempo, el suceso ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., cuando la víctima, identificada solo por su vestimenta —camisa clara y pantalón azul—, hablaba por teléfono en una esquina del sector. Un testigo relató al diario: “Uno de los sicarios habló con él y cuando el señor se devolvió al andén el delincuente le disparó”.

La reacción de los habitantes fue inmediata. “Lo único que pude escuchar fueron dos tiros. Al alzar la mirada a las cámaras, el señor estaba tirado completamente en el piso. Al salir y ver la situación, él estaba completamente lleno de sangre”, relató una vecina a Citytv.

Según una mujer que conversó con Blu Radio, un agente intentó socorrer a la víctima mientras aún presentaba signos vitales. “Él duró alrededor de unos 10, 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”, lamentó la testigo, cuestionando la rapidez de la atención médica en el lugar.

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Ataque sicarial BogotáNéstor Harry Acosta LealAsesinato en BogotáSicariato Ciudad SalitrePolicía BogotáAcueducto BogotáColombia-Noticias

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