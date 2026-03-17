Asesinado en Cali miembro de la orquesta de Willy García: esto es lo que se sabe

⁠Willy García confirmó la muerte de uno de los músicos de su banda, víctima de un supuesto intento de robo en Cali - crédito @willygarciacali/Instagram

En la tarde del martes 17 de marzo se dio a conocer la noticia del asesinato de Luder Quiñones Echeverri, músico de la orquesta del salsero Willy García.

El hecho se registró en la tarde del martes en el barrio Bretaña de Cali, de acuerdo con información preliminar difundida por el diario El País.

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El artista, con más de 30 años de trayectoria en la agrupación, fue atacado a tiros en la vía pública por un grupo de de delincuentes que, según reportó el citado medio de manera preliminar, habrían intentado robarle una cadena al músico mientras este esperaba un automóvil con su esposa en la calle 10 con carrera 20.

Luder recibió cinco disparos en el abdomen, mientras que su pareja resultó herida en una de sus piernas, por lo que fueron trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, al sur de la capital del Valle. Quiñones falleció producto de la gravedad de sus heridas.

Luder Quiñones era percusionista y encargado de los timbales en la orquesta de Willy García - crédito @ludermulato/Instagram

La confirmación de la identidad del fallecido llegó a través de un comunicado difundido por L&L Producciones, productora del reconocido músico de salsa que a través de un comunicado confirmó el deceso del percusionista.

El mismo comunicado lo definió como “amigo y compañero” y expresó su “solidaridad con los familiares, amigos y colegas del músico” en estas circunstancias. En el pronunciamiento, la empresa rechazó el crimen y solicitó a las autoridades avanzar con rapidez en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los responsables.

El caso actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades, que trabajan en determinar los móviles y responsables del homicidio en un contexto que vuelve a exponer la problemática de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés Mosquera, se pronunció a través de las cuentas oficiales de la entidad y anunció una recompensa económica para quien brinde información relacionada con el crimen.

El secretario Javier Garcés Mosquera anunció que se darían 20 millones de pesos a la persona que diera información que permita dar con la captura de los responsables - crédito @SeguridadCali/X

“En relación con los hechos ocurridos en la tarde de hoy, donde perdió la vida el ciudadano Luder Quiñones, esos son materia de investigación por parte de las autoridades. Desde la administración distrital acompañamos la investigación y, asimismo, ofrecemos todo el respaldo y el apoyo a nuestra Fuerza Pública para esclarecer los hechos. Recordarle a la ciudadanía que tenemos vigente una recompensa de hasta veinte millones de pesos por información que nos permita esclarecer los homicidios que suceden en la ciudad de Cali”, expresó.

La carrera de Luder Quiñones

A lo largo de su carrera musical, Luder hizo parte de múltiples y reconocidas agrupaciones ligadas a la salsa, iniciando su carrera con Octava Dimensión y Suprema Corte, antes de sumarse a Grupo Niche. Allí conoció a Willy García, que hacía de cantante durante ese tiempo, y tras la salida de este de la emblemática agrupación de salsa, Quiñones acompañó al cantante en su banda en solitario.

A esto se sumaba su presencia como músico invitado para otros artistas. De hecho, una de sus últimas publicaciones en redes sociales consistió en mostrar su interpretación con los timbales durante una sesión para el músico barranquillero Álvaro Cabarcas “Pelusa”, pianista reconocido por su presencia en producciones de Fruko y sus Tesos, The Latin Brothers, Grupo Niche o Joe Arroyo.

El percusionista se encontraba tocando para el pianista Álvaro Cabarcas, cuando se produjo su deceso - crédito @ludermulato/Instagram

De acuerdo con datos de El País, Cali atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, superando los 205 homicidios en los primeros 71 días del año. Solo durante el pasado domingo 15 de marzo se reportaron siete asesinatos en la capital del Valle, incluyendo un doble homicidio.

Ante esto, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali lanzaron un cartel de los 20 delincuentes más buscados, señalados por participar en al menos 41 crímenes en la ciudad. Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 100 millones de pesos para dar con su captura.