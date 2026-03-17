Apareció con vida David Felipe Acosta, el ingeniero que había desaparecido en Bogotá tras salir de un casino

David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, desapareció en el norte de Bogotá el 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro - crédito Manuela Acosta/Facebook

David Felipe Acosta, ingeniero de petróleos de 27 años, se encontraba desaparecido desde el 1 de marzo de 2026.

El joven fue visto por última vez al salir de un casino ubicado en la zona T de la capital colombiana, en el norte de la ciudad.

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Sin embargo, este martes 17 de marzo de 2026, el joven ingeniero apareció con vida, según versiones de diferentes medios de comunicación. Caracol Radio informó que el hombre habría sido secuestrado el domingo 1 de marzo.

David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, apareció con vida este martes 17 de marzo de 2026- crédito Manuela Acosta/Facebook

Según Blu Radio, el joven de 27 años se logró comunicar vía telefónica con sus familiares con el propósito de informar que se encontraba bien y con vida.

El citado medio señaló que, según información preliminar, David Felipe Acosta apareció en otra ciudad de Colombia, aunque no se confirmó cuál, y no en Bogotá.

Piedad Botina, madre del joven, señaló a Blu Radio que David Felipe Acosta apareció convida y pudo confirmarlo a través de una llamada telefónica.

En su relato precisó que lo subieron a una camioneta y lo habrán golpeado de una manera “terrible”.

“Él me llamó por teléfono. Lo subieron en una camioneta y lo golpearon terrible”, aseveró

La madre del joven señaló a Blu Radio que David Felipe Acosta recibió ayuda, pero explicó que no existen un parte médico, pero que se encuentra estable.

Días atrás, Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que la desaparición del joven de 27 años no correspondía a un paseo millonario ni un secuestro.

“Lo que hemos podido determinar es que es una persona que tenía deudas y también problemas en los casinos. Parece que jugaba mucho y esto, desafortunadamente, se convirtió en un problema. Los dineros que debía seguramente pueden estar relacionados con un posible ajuste de cuentas”, explicó el uniformado.

David Felipe Acosta recibió ayuda, pero explicó que no existen un parte médico, pero que se encuentra estable- crédito Barranca Derecha/Facebook

Detalles de la desaparición

La reconstrucción de los hechos ocurridos entre la noche del 28 de febrero y la madrugada del 1 de marzo se sustenta en el análisis de grabaciones de seguridad revisadas por las autoridades.

A las 10:46 p. m., las cámaras captaron a Acosta ascendiendo por las escaleras de un casino. En ese sitio, intercambió algunas palabras con una empleada, efectuó un pago electrónico y permaneció un tiempo dentro. Posteriormente, a la 1:04 a. m. del día siguiente, las imágenes muestran su salida del local, portando varios billetes y el teléfono móvil. Instantes después, se lo observa caminando en dirección a la calle 81.

Minutos antes de su desaparición, Acosta ingresó a otro local de apuestas, donde permaneció cerca de un minuto. A las 3:51 a. m., una cámara exterior registró su salida y su desplazamiento por la zona.

En los distintos videos se aprecia que Acosta revisaba de forma frecuente tanto las manillas como la cadena que llevaba consigo, además de contar dinero mientras sostenía el teléfono. De acuerdo con el testimonio de su madre, Piedad Edith Botina Plaza, en ese recorrido el joven habría cruzado caminos con dos individuos que más tarde subieron a un vehículo, aunque ese momento no ha quedado documentado en video. El ingeniero continuó su trayecto hasta perderse de vista en una esquina.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas investigativas. Aunque se ha reportado que Acosta enfrentaba varias obligaciones económicas, sus familiares sostienen que no existían conflictos personales ni motivos para una desaparición voluntaria.

El teléfono móvil, una pista clave Uno de los elementos centrales en la investigación corresponde al celular de Acosta, que días después del hecho fue encendido usando una SIM diferente.

El teléfono móvil, una pista clave Uno de los elementos centrales en la investigación corresponde al celular de Acosta, que días después del hecho fue encendido usando una SIM diferente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mediante el rastreo del aparato, los familiares dieron con una nueva usuaria, identificada como una mujer de nacionalidad argentina, quien aseguró haber adquirido una SIM local y no ofreció detalles sobre la procedencia del teléfono. Según la madre del joven, la mujer se negó a dar explicaciones y apagó el dispositivo para evitar su localización.

El investigador a cargo comunicó a la familia que el aparato fue vendido posteriormente a otra persona, quien lo encendió con su propia tarjeta SIM. Pese a estos hallazgos, los allegados de Acosta mantienen la esperanza de hallarlo con vida y solicitan la revisión de más grabaciones en el sector.