Altafulla regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ para alterar la “semana del líder tirano”: así fue su llamativa llegada

Su entrada, en pleno dominio del líder tirano, introdujo nuevas reglas, alianzas y desafíos que pusieron a prueba la estrategia de los concursantes - crédito Cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió a su audiencia con el regreso de Andrés Altafulla en plena “semana del líder tirano”, un momento que transformó la dinámica del popular reality emitido por Canal RCN.

La reaparición del ganador de la segunda edición se produjo mientras Eidevin asumía el liderazgo absoluto tras superar una exigente prueba, lo que generó una atmósfera de expectativa entre los participantes.

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Durante la “semana de la tiranía”, la dinámica de la casa cambió por completo. El líder asumió la facultad de asignar tareas, establecer reglas y tomar decisiones obligatorias para todos los participantes.

Eidevin abrió un sobre que decía: “Gobierna con inteligencia; ningún gobernante reina solo. Para cumplir con esta misión tendrás a tu lado un sabio consejero que conoce este reino a la perfección”, momento en que Andrés Altafulla ingresó de manera sorpresiva y fue recibido con un saludo efusivo por parte de Eidevin.

Ambos celebraron y destacaron su conexión al ser ambos costeños. “Barranquilla es la casa, papá”, dijo Altafulla al abrazar a Eidevin. En ese momento, el participante decidió sorprender al resto de sus compañeros. “Por favor, todos cierren los ojos, no los pueden abrir porque me regañan... Desde ya les voy a decir que está la costa presente; me mandaron a gobernar, pero no voy a gobernar solo”, dijo Eivein al presentar a Altafulla.

La reacción de los concursantes no se hizo esperar. Eidevin, ahora al mando, presentó oficialmente a Altafulla ante el grupo y expresó: “Esto es de costeños”, frase que desató muestras de alegría y aprobación entre los presentes. La experiencia de Altafulla dentro del formato se perfila como un factor estratégico, ya que no solo actúa como aliado del líder, sino que aporta una visión táctica basada en su paso previo por el programa.

La “semana del líder tirano” implica nuevas reglas y roles por parte de los famosos, quienes deben cumplir tareas específicas bajo la supervisión de Eidevin y Altafulla. Los participantes recibieron asignaciones como pregonero real, bufón, cocinero, criado o sirvienta, con la advertencia de que quienes no cumplan serán enviados al calabozo.

Altafulla intervino para recalcar la importancia de la autenticidad. “Ser genuinos es fundamental en esta competencia”, afirmó el cantante. Además, compartió detalles personales de su experiencia, como haber sido nominado en 12 ocasiones y nunca desempacar completamente su maleta, lo que, según sus palabras, le ayudó a mantenerse durante la convivencia hasta coronarse como ganador.

El liderazgo conjunto trajo también decisiones estratégicas en la distribución de tareas. Eidevin optó por compartir el cuarto del líder con Juanda Caribe, lo que algunos interpretaron como una señal de alianza interna. En cuanto a los roles asignados, Alexa y Karola asumieron la cocina, mientras que Tebi, Campanita y Yuli fueron nombrados bufones. El grupo de sirvientes quedó integrado por Juancho, Valentino, Mariana, Manuela y Palau, y Alejandro tomó el cargo de pregonero real.