Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Las autoridades presumen que se tratan de grupos de delincuencia común que se hacen pasar por integrantes de las disidencias de las Farc - crédito Noticias del Norte, San Pedro de los Milagros/Facebook

Hay rechazó en Santa Rosa de Osos (Antioquia), luego de que se conociera un video de una mujer, que sería comerciante, hablando, al parecer, bajo intimidación.

Quien la acompañaba es un sujeto alto, vestido de negro, rostro cubierto y con un arma apuntado a modo de presión para que pronuncie unas palabras puntuales.

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El video habría sido grabado en febrero y difundido recientemente en redes sociales. El caso ha generado preocupación en el municipio del norte antioqueño, donde las extorsiones a productores y ganaderos han aumentado.

Los delincuentes estarían aliados con presos dedicados a la extorsión - crédito Colprensa

Detalles de la grabación

En las imágenes se observa cómo la mujer, con voz temblorosa, se identifica y menciona pertenecer a un grupo denominado Los Gallinazos –señalados de comerciar carne ilegal–.

Según el video, la víctima es forzada a declarar que el mensaje está dirigido a los integrantes de ese grupo e insta a colaborar con las “causas del Frente Jacobo Arango”, supuesta disidencia de las Farc. Teleantioquia informó que este tipo de grabaciones buscan presionar a los comerciantes para que paguen extorsiones exigidas por la presunta estructura criminal.

“Soy Orfidia Muñoz—revela y cédula—, vivo en Santa Rosa de Osos, soy del grupo de Los Gallinazos, este es un comunicado para Los Gallinazos, para que colaboren con las causas del Frente Jacobo Arango, de la disidencia de las Farc”, fueron las palabras textuales de la víctima.

El video desató una ola de comentarios, de personas que afirman conocer a la víctima, mientras que otros señalaron que, a juzgar por la vestimenta del presunto delincuente, no sería participante del grupo disidente.

Las autoridades investigan que grupo criminal estaría detrás de estos hechos - crédito Colprensa

“Se ve eso cómo raro . Que una personase ponga hasta la placa del carro. Y la guerrilla no actúa asi” ; “Mi querida amiga Dios me la proteja siempre” ; “Si fue verdad es un grupo delincuencial que se pasa por las Farc, yo la señora la conozco ella no es ni un gallinazo la obligaron a hablar ella es de Valle sitos de santa Rosa” ; “No saben ni grabar un vídeo eso no es guerrilla (Sic), fueron algunos comentarios que señalan que la red criminal podría ser delincuencia común, aunque serán las autoridades las encargadas de esclarecer las versiones.

Extorsiones y métodos de intimidación en Santa Rosa de Osos

La Policía confirmó al medio citado que estos videos forman parte de una estrategia de intimidación que incluye el uso de plataformas de transporte para identificar y secuestrar víctimas.

Según las fuentes policiales consultadas por ese medio, el modus operandi inicia cuando un usuario solicita un servicio de transporte. Durante el trayecto, los delincuentes desviarían el recorrido hacia zonas apartadas, amenazan a la persona con armas de fogueo y le exigen dinero.

En algunos casos, las víctimas serían retenidas durante horas y sus familiares reciben llamadas exigiendo pagos para su liberación.

La información obtenida en estos encuentros —como nombres, número de cédula y dirección de residencia— es utilizada posteriormente para continuar las extorsiones, incluso desde centros penitenciarios como Bellavista (en Bello) y Cómbita (en Boyacá).

Los delincuentes se hacen llamar integrantes de frente Jacobo Arango de las disidencias de las Farc - crédito Europa Press

Suplantación de grupos armados

Las autoridades habrían detectado que los responsables se hacen pasar por integrantes de disidencias de las Farc o del Clan del Golfo, aunque las indagaciones preliminares sugieren que se trata de delincuencia común que opera bajo órdenes de cabecillas presos.

El Gaula de la Policía Antioquia investiga el caso y recomienda a las víctimas formalizar las denuncias para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Los registros recientes de intimidaciones y extorsiones mediante videos evidencian el incremento de la presión de grupos armados ilegales en la región. Las autoridades advierten a la comunidad sobre la modalidad de secuestro exprés y la importancia de reportar los hechos para frenar la ola delictiva que afecta a productores, ganaderos y comerciantes del norte antioqueño.