Colombia

Mujer murió tras fuerte incendio en su vivienda en Yumbo, Valle: grabó video despidiéndose en medio de las llamas

La publicación en redes sociales está siendo analizada por las autoridades como pieza central para entender las causas del siniestro que, al parecer, fue provocado por la propia víctima mortal

Guardar
Pilar González publicó un video
Pilar González publicó un video de despedida en WhatsApp antes del incendio, expresando frases como 'no quiero saber nada de nadie' - crédito @radiosupercali/X

Las llamas arrasaron una vivienda en el barrio San Jorge del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, y el siniestro dejó como saldo la muerte de Pilar González, quien habría provocado el fuego tras publicar un video de despedida.

El incendio, que ocurrió en la noche del domingo 15 de marzo, no solo destruyó por completo la casa de la víctima, sino que causó daños significativos en otras dos propiedades del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, que logró controlar la situación tras varios minutos de pánico entre los vecinos.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el fuego se originó en el interior de la vivienda donde se encontraba sola la mujer. El comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Alberto Valencia, detalló que una de las viviendas afectadas resultó con daños cercanos al 70%, mientras que la otra presentó afectaciones en el techo, próximas al 20 %.

Un hecho ocurrido la noche del 15 de marzo implicó la destrucción total de una residencia y provocó graves daños en otras dos, mientras los vecinos y las autoridades intentaban controlar la emergencia en el barrio San Jorge - crédito @radiosupercali/X

El inmueble fue consumido en su totalidad y en su interior se encontró el cuerpo calcinado de una mujer. Además, dos viviendas aledañas resultaron afectadas, una con daños cercanos al 70% y otra con afectaciones del 20%, principalmente en el techo”, explicó el capitán.

El video de despedida y la hipótesis de suicidio

Momentos antes de la tragedia, la mujer divulgó un video en sus estados de WhatsApp donde expresaba frases de despedida y manifestaba su intención de prender fuego a la casa.

En el material audiovisual, González se encontraba dentro de la vivienda, acompañada de frases como: “Quiero quemar esta casa, no quiero saber nada de nadie. No valgo nada para nadie”.

Mientras la mujer grababa el video, se escuchaban gritos provenientes de los vecinos que le pedían abandonar el lugar. Ella reiteró su negativa a salir con vida y se despidió con palabras contundentes: “No quiero vivir más. Adiós para todos. Hasta luego y muchas gracias”.

La investigación sigue en curso
La investigación sigue en curso y tanto el video difundido como los testimonios de la comunidad serán claves para esclarecer el caso del incendio en Yumbo - crédito X

Este testimonio audiovisual, que ahora circula ampliamente en redes sociales, constituye una de las principales pistas para esclarecer el origen del incendio. Las autoridades han confirmado que el video forma parte de la investigación en curso.

“Hola para todos. Muchas gracias por todo. Hasta nunca. Adiós. Esta gran puta casa. No quiero vivir un minuto más. Adiós para todos. Yo misma incendié mi casa. Quiero quemar esta hijueputa casa. No quiero saber de nada de nadie. No, no valgo nada pa’ nadie”, señaló la mujer minutos antes.

El hecho conmocionó a los habitantes del San Jorge, quienes compartieron mensajes de tristeza e indignación frente a la situación. Frases como “pobre mujer” y llamados a la empatía, como “siempre sé amable con las personas, no sabemos qué batallas están luchando”, se multiplicaron en las plataformas digitales.

“Pobre señora pero igual en su momento de locura afecto a sus vecinos afortunadamente sin mas vidas perdidas que lamentar pero afectados igual”, “Esas son las personas que valen la pena , las que dicen que se van a matar y lo hacen, no como esos otros hijueputas que viven amenazando y nunca son capaces de hacer nada. Bien por los huevos de la Señora”, y “si necesita ayuda hable con alguien cercano, llame a la líneas de emergencia”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Al respecto, las autoridades reiteraron la importancia de buscar orientación en casos de crisis emocional. Recomendaron comunicarse a la línea de atención de salud mental 106, que ofrece apoyo profesional las 24 horas, todos los días de la semana.

Por el momento, la investigación sigue en marcha para esclarecer completamente las circunstancias detrás de la tragedia. El video de despedida y los testimonios de la comunidad serán piezas clave en este proceso.

Temas Relacionados

Incendio YumboValle del CaucaYumboMujer grabó su muerteMujer incendió su casaColombia-noticias

Más Noticias

Sergio Fajardo rechazó las declaraciones de Cepeda y Petro sobre Antioquia: “Trivializan el significado de la cultura antioqueña”

El exgobernador de Antioquia recordó que el departamento ha atravesado situaciones difíciles y afirmó que la región logró salir adelante gracias a la resiliencia de su gente y al apoyo de otras regiones del país

Sergio Fajardo rechazó las declaraciones

Técnico del FPC puso su cargo a disposición de los directivos: sería el segundo entrenador despedido del equipo en apenas tres meses

Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 de la tabla del descenso y lejos de los puestos de clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano en el primer semestre del 2026

Técnico del FPC puso su

Joven de 20 años murió esperando un medicamento gestionado por EPS intervenida por el Gobierno Petro: tenía tutela con fallo a su favor

Se trata de Jeison Javier Pinzón Sandoval, quien recibió el diagnóstico de leucemia en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año enfrentó dificultades para acceder al medicamento blinatumumab

Joven de 20 años murió

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

El artista despejó dudas y señaló que en este momento están cumpliendo algunos compromisos que tenían antes del matrimonio y después si disfrutarán en pareja la ciudad que tenían entre sus planes

Jhonny Rivera aclaró por qué

Gustavo Petro le quitó el crédito a Federico Gutiérrez por la reducción de homicidios en Medellín: “Gracias a la política de Paz Total”

El alcalde de Medellín aseguró que el Gobierno nacional ha desatado una guerra moral en su contra ante la distancia que ha tomado del mandatario nacional por cuenta de su ideología política

Gustavo Petro le quitó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera aclaró por qué

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Luisa Fernanda W reveló la “señal divina” que le hizo pensar que Pipe Bueno era “la persona indicada”

Mari Manotas, ‘ex’ del comediante Alejandro Riaño, confirmó que terminó con su pareja: “Estoy entusada, me ha dado duro”

Karol G habló de lo que significa ser la primera latina ‘headliner’ del festival de Coachella: “Va a ser tan hermoso”

Deportes

Técnico del FPC puso su

Técnico del FPC puso su cargo a disposición de los directivos: sería el segundo entrenador despedido del equipo en apenas tres meses

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1

Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas