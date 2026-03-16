Colombia

Marilyn Patiño habló de la crisis que vivió en su último embarazo: “Llegué a autoflagelarme y quererme quitar la vida”

La actriz colombiana abrió su corazón al contar las duras sensaciones que enfrentó tras enterarse de un embarazo inesperado y cómo este proceso transformó su vida

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La actriz comparte la montaña
La actriz comparte la montaña rusa emocional que vivió tras su maternidad no planeada y su paso por el reality - crédito cortesía RCN

Marilyn Patiño, recordada por su reciente paso por La casa de los famosos Colombia, sorprendió con sus revelaciones en el programa Desnúdate con Eva, pues habló del proceso que tuvo que atravesar por la maternidad no planeada de su tercer hija y cómo esto la llevó a pensar en acabar con su vida.

Del mismo modo, la actriz describió cómo la presión social en torno al rol materno impactó directamente en su desempeño en el reality, posicionando el tema en el centro del debate público sobre la gestión emocional y laboral de figuras femeninas en la industria del entretenimiento colombiano.

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En diálogo con Eva Rey, Patiño detalló que su conflicto personal comenzó mucho antes de su ingreso al formato televisivo. Dijo que el embarazo de su hija menor, lejos de ser una decisión premeditada, derivó en una crisis de identidad y autoestima.

“No estaba dentro de los planes ni siquiera hacer un hogar, no estaba dentro de los planes tener un noviazgo, no estaba dentro de los planes, mucho menos tener un hijo, un hijo más. Entonces me conflictué... pensé que esto era el acabose de mi vida”, declaró la actriz.

La actriz abrió debate sobre
La actriz abrió debate sobre las exigencias a las mujeres en la televisión colombiana - crédito @marilynpatino1/Instagram

Marilyn Patiño reveló por primera vez en una entrevista pública que llegó a contemplar el suicidio tras el conflicto emocional generado por el embarazo: “Fueron días de martirio. Me decepcioné a mí misma, decepcioné a mis hijos, decepcioné a la sociedad. Soy la peor decepción... Llegué al punto de autoflagelarme muy fuerte y quererme quitar la vida”.

Según sus palabras en el popular formato de la periodista española, la reacción de la industria y del público a su maternidad fuera de una relación tradicional incrementó el sentimiento de humillación.

La actriz sostuvo que, durante su embarazo, pese a los estigmas, se negó a interrumpirlo: “No quería matar nada que naciera de mí, dije: ‘No, no va a morir algo que viene de mí, de mi vientre, no va a morir, va a vivir y yo voy a vivir con ello’”.

Además, Patiño reveló que su embarazo se dio pese a que se practicó un procedimiento quirúrgico destinado a impedir futuras gestaciones: “Después del segundo embarazo, me habían hecho la cirugía para no tener más hijos y resultó que esa cirugía nunca fue. Esa cirugía o quedó mal hecha, o no me la hicieron, o no sé qué pasó. O sea, fue algo que ni siquiera quise investigar. Yo, tanto que me negué siempre la posibilidad de estar embarazada”.

Del mismo modo, argumentó que el nacimiento de su hija le cambió el pensamiento, pues dejó de sentirse mal: “Mi bendición es mi hija. Ella me llena, me completa y mis otros dos varones”.

La actriz habló de la
La actriz habló de la lucha por equilibrar culpa, supervivencia emocional y nuevos proyectos - crédito @marilynpatino1/Instagram

Marilyn Patiño se sintió mala madre en ‘La casa de los famosos’

Marilyn Patiño se refirió a las condiciones que enfrentan las figuras femeninas que lideran proyectos personales en la televisión colombiana bajo la mirada pública: “Yo me sentí en un momento mala madre allá adentro. Por eso te digo que me jugó en contra el hecho de saber que mis hijos estaban afuera muy bien cuidados”.

La actriz indicó que esos pensamientos influyeron negativamente en su rendimiento ante las cámaras e identificó este patrón como una problemática extendida entre mujeres de la industria que, según su experiencia, encuentran escaso margen para expresar públicamente el deseo de desconectarse de la maternidad.

Marilyn Patiño aseguró que su
Marilyn Patiño aseguró que su vida ha estado sometida al escrutinio público y no ha sido fácil - crédito @marilynpatino1/Instagram

Sobre sus proyectos futuros aseguró lo siguiente: “Sigo con la música. Precisamente para eso estoy aquí ahora en Bogotá, porque voy a entrar a grabación con Alejandro Vadillo y con Enrique Soler, un artista popular. Tú sabes, me encanta la música popular y bueno, ya pronto van a ver y van a saber de qué se trata”.

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