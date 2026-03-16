Luisa Fernanda W reveló que, tras interpretar una señal que consideró divina, comprendió que Pipe Bueno era “la persona indicada”

La empresaria no dudó en mencionar que la intervención divina tuvo mucho que ver en su romance con el paisa - crédito @actualidadcol__/IG

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que, antes de iniciar su relación con Pipe Bueno, buscó una señal divina para saber si era el paso correcto en su vida.

Según relató en un corto video, era tal la cercanía con Dios que “entre más le preguntaba, él más hacía cosas para que Pipe y yo nos acercáramos”, situando al la figura divina que ve como el artífice de todo en su vida, como un actor clave en el origen de su historia sentimental.

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Un gesto inesperado de Pipe Bueno emociona a Luisa Fernanda W en viaje familiar - crédito @luisafernandaW/IG

A pesar de la expectativa que genera su vínculo, la propia Luisa Fernanda W insistió en desmontar ideas idílicas sobre su vida en pareja: "Pero ojo, o sea, no crean que todo es así de perfecto", advirtió, antes de explicar que ambos deben atravesar momentos que ella como el cantante califican como normales dentro de cualquier relación.

Ante la pregunta directa sobre la dinámica de la pareja, Pipe Bueno ofreció su perspectiva sobre la estabilidad alcanzada, respaldando las declaraciones de la youtuber, pues no ha sido fácil el camino y también tienen conflictos: "No, peleamos todo. Esa es como la sazón para que esto funcione".

El cantante también expresó con seguridad la compatibilidad que siente con su esposa: "Es que yo fui hecho a tu medida". Luisa Fernanda W respondió en tono de complicidad: “Y yo a la tuya, mi amor”.

La comunicación y los desafíos de la relación

Este viaje no solo representa un momento de relajación para la pareja, sino que también podría ser una despedida simbólica de Colombia, ya que ambos han decidido establecerse en México - crédito @pipebueno/IG

La comunicación ocupa un lugar central en su rutina diaria. Según Luisa Fernanda W, “nosotros nos podemos quedar horas hablando. Y eso como que nos ayuda también a nuestra relación”.

A pesar de esa conexión, la influencer reconoce momentos tensos: “Hay momentos en los que no soporto a mi bebé. Yo sé que tú también a mí, amor”. Pipe Bueno, lejos de evitar el asunto, resumió: “Pero normal”, mientras los dos se reían de la complicidad que tienen en su relación.

Los comentarios de parte de algunos internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Qué lindos, cómo se nota que no hay oscuridad entre ellos dos”; “bien dicen por ahí, si Dios conmigo, quien contra mi”; “creo que sabemos que ella no se metió con él porque si, Dios tiene un propósito siempre”, entre otros.

Así fue la experiencia de Luisa Fernanda W en un retiro espiritual

La experiencia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en un retiro espiritual en Santander marcó un punto de inflexión en la vida personal y pública de la pareja. Ambos optaron por este encuentro de introspección, organizado por el movimiento Emaús, dejando de lado eventos sociales de alto perfil para priorizar su bienestar espiritual.

En un video difundido en redes sociales, Luisa Fernanda W relató que el retiro la ayudó a reconfirmar su fe. Explicó que, aunque siempre creyó en Dios, las demandas de la vida cotidiana habían debilitado su conexión espiritual.

La influencer aprovechó un video para relatar la influencia del retiro en su rutina diaria, motivando a sus seguidores a fortalecer su vínculo espiritual y a compartir reflexiones basadas en la lectura de textos religiosos - crédito emaus.santa.margarita / TikTok

Tras el retiro, afirmó sentirse “superlivianita, feliz, conectada con Dios” y motivada a mantener esta nueva etapa a través de la lectura de textos religiosos.

La influencer compartió con sus seguidores que la experiencia fue un “regalo increíble” y permitió fortalecer su relación familiar. “Llegué a reconfirmar mi fe y a que me quede aún más claro que Dios existe”, declaró en sus testimonios. El retiro también inspiró a Pipe Bueno, quien manifestó haber encontrado paz y herramientas para enfrentar los desafíos diarios.

El retiro espiritual de Luisa Fernanda W fue una experiencia que, según sus propias palabras, la llevó a “reencontrarse con Dios y consigo misma”. Esta vivencia repercutió en su vida diaria, reforzando la idea de que la espiritualidad puede ofrecer consuelo y dirección en momentos de incertidumbre o angustia.