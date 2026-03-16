Colombia

Juan Daniel Oviedo agradeció el mensaje de Paloma Valencia en el que exaltó su valor: “Entre más diferencias, más respeto”

Tras la polémica sobre la adopción del mismo sexo, las críticas llovieron sobre ambos, pero un mensaje de la candidata, que incluyó un versículo bíblico, hizo que su compañero de fórmula respaldara su postura

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Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se enviaron mensajes de apoyo en redes sociales tras recibir críticas - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

Juan Daniel Oviedo expresó su agradecimiento a Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, por la defensa pública hacia él, luego de los cuestionamientos que surgieron en las redes sociales.

La senadora, que fue blanco de críticas por su elección de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula vicepresidencial, no dudó en salir a defender su decisión en un mensaje extenso, en el que dejó claro que su alianza se basa en principios democráticos y en un respeto mutuo por encima de las diferencias ideológicas.

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El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), por su parte, utilizó sus redes para responder a las palabras de su fórmula presidencial, al reafirmar los valores que los unen y al destacar el compromiso conjunto por una Colombia más inclusiva y respetuosa.

La senadora Paloma Valencia salió
La senadora Paloma Valencia salió al frente de las críticas que recibió por su elección de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula vicepresidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En respuesta a los ataques que ambos recibieron, ella consideró que todo esto era parte de una estrategia para sembrar división; Paloma Valencia reafirmó su compromiso con los principios democráticos que rigen el país.

“Construir puentes en un país tan dividido es una tarea que nos cuesta a todos, pero es necesaria. Este no es un camino fácil, pero debemos ser capaces de resistir la tentación de ser iguales. El verdadero cambio en Colombia pasa por reconocer nuestras diferencias y, desde ahí, construir un futuro común”, escribió en su cuenta de X.

A todos los colombianos, a todos los grupos poblacionales, como los LGTBIQ+, todo nuestro respeto y afecto (sic)”, agregó la senadora, que reiteró que, “por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales, afirmados por los fallos de la Corte Constitucional”.

Con ese mensaje en X,
Con ese mensaje en X, la senadora Paloma Valencia salió en defensa de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo - crédito @PalomaValenciaL/X

Juan Daniel Oviedo agradeció la defensa de Paloma Valencia

Agradecido por el respaldo de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo reaccionó rápidamente, al destacar el sentido de su fórmula y lo que representa para ambos.

En su mensaje en redes sociales, el economista afirmó que la base de su alianza con la senadora es la convicción de respetar las reglas del país y la dignidad de todas las personas.

“Paloma, gracias por tus palabras. Ese es el sentido de esta fórmula: construir entre distintos, con la Constitución y la dignidad de todas las personas como punto de encuentro”, escribió Oviedo, al destacar que la diferencia no es un obstáculo, sino una oportunidad para dialogar y encontrar soluciones comunes.

Juan Daniel Oviedo destacó que
Juan Daniel Oviedo destacó que la base de su fórmula presidencial está en el respeto a la dignidad humana - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo también enfatizó que su fórmula presidencial tiene como objetivo trabajar por una Colombia en la que nadie se vea obligado a renunciar a su identidad para ser parte del proyecto nacional.

“Nos une la convicción de que, entre más diferencias, más respeto. Así empieza la reconciliación que el país necesita: reconociendo nuestras cicatrices para que a Colombia le duela cada vez menos”, agregó a su publicación, con la que dejó en claro que el respeto y el reconocimiento mutuo son fundamentales en este proceso.

Estas fueron las bases de las críticas tanto a Paloma Valencia como a Juan Daniel Oviedo

La entrevista entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, realizada para la revista Cambio, tras oficializar su alianza, se convirtió en un fenómeno viral por su choque de agendas, especialmente cuando se abordó el tema de la adopción entre personas del mismo sexo.

La entrevista entre Valencia y
La entrevista entre Valencia y Oviedo desató una tormenta mediática cuando la candidata presidencial expresó su rechazo a la adopción por parejas del mismo sexo - crédito Sergio Acero/Reuters

Valencia fue clara al afirmar que, aunque reconocía a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, no estaba de acuerdo con la adopción por parte de estas parejas: “Yo creo que ahí prevalece el niño”.

La respuesta de Oviedo fue breve y evasiva: “Yo estoy opuesto a esto”. Su falta de una postura firme ante la declaración de su compañera de fórmula desató críticas, principalmente de sectores de la comunidad Lgbti+ y figuras como Claudia López, que acusaron al economista de “pasividad” y permisividad ante un ataque a un derecho ya legal en Colombia desde 2015.

Este choque provocó dudas sobre la posición real de la fórmula frente a los derechos Lgbti+; sin embargo, Paloma Valencia se mostró comprensiva y Juan Daniel Oviedo dejó en claro que agradecía sus palabras y su unión política.

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