Colombia

Álvaro Uribe defendió alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo pese a sus diferencias políticas: “Ambos valoran y escuchan la diversidad del país”

El exmandatario respondió a las controversias surgidas en la fórmula presidencial respecto a temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el acuerdo de paz del 2016

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Alvaro Uribe señaló que hay
Alvaro Uribe señaló que hay más acuerdos que diferenicas entre Valencia y Oviedo - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió la transparencia y afinidad política entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras las recientes críticas sobre sus diferencias temáticas, luego de que se incribieran como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el exmandatario colombiano sostuvo que existen otros temas en los que hay más acuerdos que desacuerdos entre la fórmula presidencial.

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“Paloma Oviedo. Ambos defienden la Libertad y el Bienestar Colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad. En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes”, escribió el exjefe de Estado en sus redes sociales.

Así mismo, señaló la firmeza de Valencia en la defensa de sus ideas, especialmente en materia de seguridad, apoyo al emprendimiento privado, rechazo a la droga y respaldo a sectores vulnerables como la juventud que no estudia ni trabaja, la mujer cabeza de familia y el adulto mayor.

“Paloma representa la oposición al odio de clases, representa la economía fraterna para que gane el trabajador, gane el emprendedor, gane la inversión productiva, gane el empleo de calidad. Mejor remuneración, menos impuestos, Estado de tamaño reducido, que no estorbe”, explicó.

El exmandatario destacó que, para Valencia, el Estado debe ser de tamaño reducido, sin obstaculizar, y que representa una economía fraterna donde “gane el trabajador, gane el emprendedor, gane la inversión productiva”. También resaltó la visión de Valencia para apoyar al campo y la economía popular, y su compromiso con la “Banca de Oportunidades” como alternativa al sistema informal de préstamos.

Del mismo modo, Uribe reconoció que existen diferencias entre Valencia y Oviedo, pero subrayó que “no las ocultan” y que ambos son categóricos en el respeto a la Constitución y a los niños. Además, recordó que Valencia rechaza la “ideología de género”, postura que Oviedo no comparte.

Incluso, el líder natural del Centro Democrático enfatizó que su colectividad hubiera respaldado al ganador de la consulta interpartidista, en el caso de que Paloma Valencia no resultaba con la victoria.

“Si Oviedo o alguien de la Consulta hubiera ganado, ahí estaría Paloma, estaríamos quienes la apoyamos para cumplir la palabra, por supuesto con diferencias en temas”, complemento.

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