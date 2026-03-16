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Juan Daniel Oviedo defendió su fórmula a la Presidencia con Paloma Valencia y la actriz Diana Ángel le respondió: “Deberían los dos ir a terapia”

La artista criticó en la red social X la propuesta del exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Valencia, y afirmó que “el uribismo elimina la diferencia”

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Diana Ángel arremetió contra Juan
Diana Ángel arremetió contra Juan Daniel Oviedo y el uribismo - crédito EFE - @DianAngel01/X

Desde que Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026 se han desatado reacciones constantes, tanto de ciudadanos como de distintos sectores políticos y hasta figuras del ámbito artístico.

Lo que parecía una improbable alianza entre la senadora del Centro Democrático y el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se convirtió en tendencia y el anuncio de la dupla generó una oleada de comentarios, a los cuales ha tratado de responder el ahora aspirante a la Vicepresidencia.

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Tanto Paloma como Oviedo no venimos aquí a borrar nuestras diferencias. Tampoco venimos a ceder en nuestros principios políticos”, explicó recientemente el candidato.

Según describió el propio Oviedo en un video difundido en X, su origen político se ubica en el centro, en contraste con la trayectoria de Valencia en la derecha. “Paloma, de un partido de derecha, y Oviedo, de un liderazgo político de centro que sí se moja, que entra en las discusiones del país”, puntualizó.

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Juan Daniel Oviedo defendió la alianza con Paloma Valencia como una manera de institucionalizar el disenso y transformar la diversidad - crédito @JDOviedoAr/X

La estrategia de la dupla busca demostrar que es posible construir alianzas entre sectores opuestos.

Oviedo remarcó que, a diferencia de otros líderes, su propuesta pretende transformar el disenso en una herramienta institucional: “Más allá de convertir la diversidad o la diferencia en bloqueo y en matoneo, como lo hace el presidente de la República y otros candidatos presidenciales, aquí queremos convertir la diversidad en un método de gobierno”.

La apuesta, sin embargo, enfrenta un escepticismo generalizado, pues la opinión pública cuestiona la viabilidad de un equipo integrado por figuras que han sostenido posturas divergentes en temas estructurales.

En el mismo video, Oviedo insistió en los objetivos de la fórmula: “Podemos discutir de frente, definir con reglas y cumplir con resultados que tanto quiere la gente después de tantas promesas en los últimos cuatro años que no se han podido cumplir”.

Las recientes declaraciones de Juan Daniel Oviedo sobre la importancia de gobernar desde “la diversidad” provocaron una fuerte reacción de la actriz y cantante Diana Ángel en X.

Diana Ángel arremetió contra Juan
Diana Ángel arremetió contra Juan Daniel Oviedo por aliarse con Paloma Valencia - crédito @DianAngel01/X

La también activista respondió: “¡Qué ingenuidad! El Uribismo jamás va a construir desde la ‘diferencia’. El Uribismo elimina literalmente la diferencia!… Qué pesar de Oviedo!… menos mal va a ganar Cepeda en primera vuelta”.

En un segundo pronunciamiento en X, Ángel ironizó sobre la supuesta suma de diferencias que promueven Valencia y Oviedo.

“Me gustaría decir que pago por ver esta ‘suma entre distintos’, pero aquí ya sabemos cómo funciona la Derecha en este país, que lo distinto lo va borrando”, escribió. Además, dirigió una pregunta directa a Oviedo: “Me pregunto, Juan Daniel, si estarás durmiendo bien?”, poniendo en duda la tranquilidad del candidato tras la decisión de unirse a la fórmula.

En un último trino, Ángel recurrió a la metáfora de las relaciones personales para describir la alianza política entre Valencia y Oviedo.

Podrían llegar a ser un ‘casi algo’ y no progresen, tal vez se hagan ghosting o se vuelvan una relación tóxica”, expresó. La actriz calificó la unión de ambos como una muestra de “irresponsabilidad afectiva y emocional” e incluso sugirió que “deberían los dos ir a terapia”.

Diana Ángel calificó de “relación
Diana Ángel calificó de “relación tóxica” la unión política entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito @DianAngel01/X

Las publicaciones de Ángel se suman a la oleada de críticas que ha generado la candidatura conjunta entre Valencia y Oviedo, especialmente en sectores progresistas y de oposición. Los trinos evidencian el escepticismo sobre la coherencia y el futuro de la alianza, mientras la controversia sigue en redes y medios nacionales.

Tanto Valencia como Oviedo han defendido su propuesta como un ejercicio de diálogo y diversidad, aunque las dudas sobre la compatibilidad y los principios de la fórmula persisten en la opinión pública.

Las reacciones en X ante los comentarios de Diana Ángel sobre la fórmula Valencia-Oviedo no tardaron en aparecer. Un usuario le respondió: “Claro, él tiene trabajo, reputación y apoyo. Vos ninguna de la anteriores”.

Otro opinó: “La bodega de Petro hasta en los sueños de Juan Daniel quiere estar. Están asustados”. Un tercer mensaje interrogó a la actriz: “¿Cómo duermes tú cuando el gobierno por el que votaste está manejado por Armando Benedetti?”.

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