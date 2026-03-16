Gobierno Petro presentó un Plan Financiero que es “poco creíble” y preocupa a los bancos por falta de claridad en varias medidas

El Plan Financiero de 2026 se presentó ocho meses después de la suspensión de la regla fiscal - crédito Colprensa

El Plan Financiero 2026 y el déficit fiscal están en el ojo del huracán en Colombia luego de la presentación de las proyecciones oficiales que hizo el Gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio de Hacienda estimó una reducción del déficit a 5,1% del PIB para 2026, pero expertos alertaron sobre riesgos de un desbalance mayor, que llegaría, incluso al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de concretarse sus escenarios más críticos.

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, por medio de X, precisó que el Plan Financiero del Gobierno supone un ajuste fiscal para Colombia de 1,4 puntos porcentuales del PIB en 2026, por lo que pasaría de un balance primario de -3,5 en 2025 a -2,1 en 2026.

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“¿Es creíble dicho ajuste? ojalá, pero luce inviable. Primero, solo en cinco años desde 1906, Colombia ha tenido un ajuste fiscal superior a un punto porcentual. Segundo, no son claras las medidas de recorte de gasto”, escribió el experto.

José Ignacio López, presidente de Anif, dijo que no son claras las medidas de recorte de gasto - crédito @JoseILopez/X

Asimismo, Bancolombia advirtió, por medio de un informe denominado “Plan Financiero 2026: Un ajuste poco creíble”, que los supuestos oficiales podrían ser demasiado optimistas, tanto en ingresos como en recortes de gasto. Plantean que, de no cumplirse las estimaciones del Gobierno, el déficit fiscal sería bastante mayor, lo que aumentaría la presión sobre la deuda pública y requeriría ajustes más profundos en el corto plazo.

Suspensión de la regla fiscal

Precisamente, el Ministerio de Hacienda presentó el Plan Financiero 2026 en marzo, luego de la suspensión de la regla fiscal (norma que establecía que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) en 2025. La cartera proyectó un déficit de 5,1% del PIB para 2026 y reporta que en 2025 fue de 6,4% del PIB. Sin embargo, el banco consideró que varios supuestos oficiales presentan riesgos de incumplimiento, sobre todo, en los ingresos tributarios y en la ejecución real de recortes.

El informe sostuvo que “anticipamos que la evolución futura del recaudo, la ejecución presupuestal y el costo de financiamiento para este año podría confirmar una apertura del déficit hasta el 7,0% del PIB para el 2026, por encima de las previsiones del Ministerio de Hacienda”.

Supuestos macroeconómicos y riesgos

El crecimiento económico es uno de los puntos centrales en la discrepancia entre estimaciones oficiales y privadas. El Ministerio de Hacienda prevé una expansión de 2,6% para 2026, menor al 3% proyectado con anterioridad. Bancolombia advirtió que, si la economía resulta más dinámica, el margen de mejora en ingresos sería limitado debido a las previsiones actuales.

En cuanto a la inflación, la proyección oficial es de 5,8% al cierre de 2026. No obstante, el banco señaló que podría llegar hasta 6,4%, impulsada por factores como el aumento del salario mínimo y la indexación de ciertos gastos públicos. Precisó que “se materializarse algo más cercano a nuestra previsión, el déficit fiscal se enfrentaría a mayores presiones por cuenta de unos gastos más altos en intereses sobre la deuda”.

Por su parte, el precio del petróleo marca otra diferencia en las previsiones. El Gobierno basa sus cálculos en un precio promedio de USD59,2 por barril para 2026, mientras que Bancolombia observa que en las últimas semanas los precios superaron los USD100. Esto podría aumentar los ingresos por dividendos de Ecopetrol y, al mismo tiempo, elevar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Ajuste fiscal, deuda pública y estrategias de financiamiento

El cierre fiscal de 2025 arrojó un déficit $117,6 billones, equivalente al 6,4% del PIB, una cifra mejor a la así estimada de manera previa, resultado principalmente de una reducción temporal en los intereses de deuda. El déficit primario, excluyendo intereses, fue de $65,7 billones o 3,5% del PIB.

Para 2026, el Gobierno espera ingresos por $322,3 billones (16,1% del PIB) y un gasto total de $424,5 billones (21,2% del PIB). Este último supone un recorte cercano a $44 billones respecto a escenarios anteriores, aunque Bancolombia advierte que el plan no especifica cómo se logrará esa reducción.

La entidad señaló que “si bien los recortes reflejan la necesidad de contener el gasto ante unos ingresos más bajos, el documento no brinda un detalle de las medidas y los recortes al gasto que harían posible la mejora proyectada en el desbalance fiscal”.