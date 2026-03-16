Colombia

Esta es la cronología de las horas previas a la desaparición de David Felipe Acosta Botina tras su salida de casino en Bogotá

Las investigaciones se centran en el análisis de videos de seguridad y el rastreo de su celular, que ya pasó a manos de un tercero. Sus familiares solicitan la colaboración ciudadana en la búsqueda

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David Felipe Acosta Botina, ingeniero
David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, desapareció en el norte de Bogotá el 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro - crédito Manuela Acosta/Facebook

A medida que avanzan los días, la desaparición de David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, ha permitido reconstruir parte de sus últimos movimientos antes de que se perdiera todo rastro sobre su paradero, situación que mantiene en vilo a su familia, allegados y amigos.

De hecho, Caracol Noticias conoció el registro de cámaras de seguridad de los lugares que visitó el joven en el norte de Bogotá el 1 de marzo de 2026 antes de que se perdiera de vista.

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Según el relato familiar, Acosta salió de su domicilio con la intención de comprar camisas para el trabajo. No llevó documentos ni tarjetas bancarias, y, según su hermano, no acostumbraba a consumir licor. La tía precisó que, entre las 9:30 y 9:40 p. m., el teléfono del ingeniero dejó de emitir señal de ubicación y no ha podido ser localizado desde entonces.

La familia confirmó que David
La familia confirmó que David Felipe vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra, tenis blancos y llevaba puesto accesorios de oro y plata - crédito Barranca Derecha/Facebook

Cronología de los hechos previos a la desaparición

La reconstrucción de la noche del 28 de febrero y la madrugada del 1 de marzo se ha basado en imágenes de seguridad analizadas por las autoridades.

A las 10:46 p. m., Acosta fue grabado subiendo las escaleras de un casino. Allí, sostuvo una corta conversación con una mujer que lo atendía, realizó un pago con datáfono y permaneció un rato en el lugar. Más tarde, a la 1:04 a. m. del 1 de marzo, las cámaras lo captaron saliendo del casino con varios billetes y el celular en la mano. Un minuto después, fue registrado caminando hacia la calle 81.

Poco antes de la desaparición, fue visto en otro establecimiento de apuestas, donde habría permanecido apenas un minuto. A las 3:51 a. m., una cámara externa grabó a Acosta saliendo y caminando por la zona.

El joven fue observado en
El joven fue observado en dos casinos diferentes ubicados en el mismo sector -crédito Europa Press

En los videos se observa que revisaba constantemente las manillas y la cadena que portaba; también iba contando dinero mientras sostenía el celular. Según la madre, Piedad Edith Botina Plaza, en ese trayecto el joven se habría cruzado con dos personas que luego abordaron un vehículo; sin embargo, la grabación de este detalle aún no ha sido revelada. El ingeniero siguió caminando hasta desaparecer en una esquina.

Las autoridades han señalado que no se descarta ninguna hipótesis en la investigación. Se ha conocido que Acosta tendría varias deudas, pero su familia insiste en que no tenía problemas personales ni razones para ausentarse voluntariamente.

Hallazgo de su celular

Uno de los elementos clave en la investigación es el teléfono móvil de Acosta. Días después de la desaparición, el celular fue encendido con una tarjeta SIM distinta.

Al rastrear el dispositivo, la familia ubicó a una nueva usuaria, identificada como una mujer presuntamente argentina, que afirmó haber comprado una SIM local, pero no ofreció una explicación clara sobre cómo obtuvo el aparato. Según la madre, la mujer evitó responder y desconectó el equipo para impedir la localización.

El investigador asignado al caso informó a los allegados que el teléfono fue vendido a un tercero, que encendió el equipo con su propia SIM card. Pese a estos hallazgos, la familia mantiene la esperanza de encontrar a David con vida e insiste en la revisión de más cámaras en la zona.

La familia ha recibido llamadas
La familia ha recibido llamadas extorsivas - crédito Ilustrativa Infobae

Llamado a ayuda de la familia

La desaparición de Acosta ha generado una intensa búsqueda y llamados públicos de sus allegados. “Como mamá les pido que me ayuden a buscar a mi hijo porque no tengo paz ni tranquilidad”, declaró visiblemente afectada Piedad Botina, madre del ingeniero.

Y agregó: “Lo que yo más les pido es que, por favor, me devuelvan a David. O si tú, David, hiciste algo, regresa; acá te estamos esperando y siempre te vamos a apoyar”.

La familia mantiene activo el llamado a la ciudadanía para que cualquier persona con información relevante la comunique a las autoridades, mientras los organismos de investigación continúan revisando grabaciones y realizando diligencias para esclarecer la ruta que siguió el joven tras salir del casino.

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