Colombia

En video: inflable salió volando en plena avenida Guayacanes en Bogotá y casi impacta a varios vehículos

Tras soltarse de su anclaje, el juego infantil fue arrastrado por el viento y recorrió varios metros por la vía, donde terminó detenido tras impactar con señales de tránsito. No hubo lesionados ni afectaciones a vehículos

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El inflable recorrió varios metros por la vía tras soltarse de su anclaje y terminó detenido luego de chocar con señales de tránsito. No se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos. - crédito @Rincon001A/X

Un inflable infantil se desprendió de su anclaje y y terminó desplazándose por varios metro sobre la avenida Guayacanes, en el sur de Bogotá, durante la tarde del pasado sábado 14 de marzo, sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales.

El movimiento del parque inflable para niños por la calzada occidental de la avenida Guayacanes fue documentada por los ocupantes de un vehículo particular, quienes grabaron el momento en que el objeto cruzó los tres carriles de la vía en dirección sur-norte.

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Las imágenes muestran que el inflable, tras ser arrastrado por una ráfaga de viento, giró varias veces en el aire y chocó contra señales de tránsito antes de detenerse en el andén de la intersección con la Diagonal 40 B Sur.

Entre los comentarios más leídos en el video, se destaca la expresión: “Por poco y esto se convierte en una serie de Netflix”, en alusión a la sorpresa y el desconcierto de quienes presenciaron la escena. De acuerdo con el registro, en ese momento no circulaban otros vehículos ni peatones en el tramo del incidente.

De acuerdo con Publimetro, el suceso generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron incertidumbre respecto a la seguridad de este tipo de atracciones. Frases como “Por eso nunca dejo subir a mis hijas en esos inflables” y “Nadie reglamenta esto y se sigue poniendo en riesgo la vida” reflejaron inquietud sobre la supervisión y regulación de los inflables infantiles.

Según los testimonios recogidos, el inflable perdió parte de su material al ser arrastrado por el viento, dejando restos sobre el asfalto y el andén. Pese a la magnitud de la situación, no se reportaron lesionados ni vehículos afectados.

El hecho quedó registrado en
El hecho quedó registrado en video por conductores que transitaban por el sector y luego se viralizó en redes sociales. - crédito captura de video

Desconocen el origen y responsables del inflable

Hasta la fecha, no se ha identificado el punto exacto donde estaba instalado originalmente el parque inflable ni quiénes serían los responsables de su operación. Las autoridades locales no han emitido información oficial sobre el propietario o la procedencia del artefacto, y no se conocen sanciones o procesos administrativos en curso relacionados con el caso.

La intersección de la Diagonal 40 B Sur, en el sector de Patio Bonito, fue el lugar donde finalmente se detuvo el inflable, tras recorrer varios metros impulsado por el viento. No hubo reportes de interrupciones prolongadas en el tráfico, y personal de limpieza retiró los restos del material una vez finalizado el incidente.

El inflable ocupó gran parte
El inflable ocupó gran parte de la calzada durante su recorrido, incluso llegando a desplazarse por los tres carriles de la avenida Guayacanes - crédito IDU

Comparaciones con ficción y llamados a la prevención

El incidente motivó comparaciones con la serie mexicana ‘Accidente’ de Netflix, en la que un inflable durante una fiesta infantil genera una cadena de consecuencias dramáticas. Esta referencia fue recurrente en los comentarios a la grabación, donde los usuarios enfatizaron la importancia de reforzar las medidas de seguridad para evitar situaciones potencialmente peligrosas.

“Espero no hubieran niños. Qué angustia”, se lee en una de las reacciones difundidas tras la viralización del video. Los hechos también pusieron en debate la necesidad de controles más estrictos en la instalación y supervisión de juegos inflables en espacios públicos o privados.

Usuarios en redes expresaron preocupación
Usuarios en redes expresaron preocupación por el riesgo y asociaron este suceso a la serie ‘Accidente’ de Netflix - crédito X

Sin víctimas ni daños

El análisis de los registros digitales y testimonios de los presentes en la avenida Guayacanes confirma que no hubo víctimas ni daños materiales. El evento, aunque inusual, reavivó el debate en la opinión pública sobre la regulación de atracciones infantiles y la importancia de garantizar su correcta instalación para evitar incidentes similares.

Las autoridades reiteraron que continúan analizando las circunstancias para establecer la responsabilidad de los operadores y prevenir hechos de esta naturaleza en el futuro. No se reportaron nuevas incidencias en la zona tras la remoción del inflable y la limpieza del área.

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