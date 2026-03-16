Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 16 de marzo

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y prepara las reservas

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Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Durante este lunes 16 de marzo, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto.Lugar: De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Almirante, Colón Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca Suba I, Casablanca Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, Delmonte, El Plan Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba Cerros II, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.Lugar: De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C.Inicio del corte: 5:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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