Un general del Ejército venezolano tendría vinculos con dos capos del narcotráfico en Colombia: autoridades estadounidenses estarían tras su rastro

Evidencias clave incluyen mensajes encriptados entre capos colombianos extraditados y altos mandos militares venezolanos - crédito Reuters/Fiscalía Colombia/Migración Colombia

Un general de las Fuerzas Armadas de Venezuela está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos bajo sospecha de narcotráfico y supuestos lazos con capos en Colombia.

De acuerdo con una investigación realizada por El Tiempo, el general investigado es identificado como Rodrigo Guerrero Contreras, mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela, figura clave en una supuesta trama delictiva internacional que involucra rutas de droga hacia Europa y la probable redefinición de poderes internos en el régimen, con implicaciones directas en el futuro de la organización ilegal denominada Cartel de los Soles.

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La atención renovada de autoridades estadounidenses sobre estructuras criminales venezolanas toma fuerza luego del operativo contra el exdictador Nicolás Maduro ejecutado por tropas norteamericanas en Caracas, en medio de gestos de distensión política que ya permitieron la liberación de presos y la reactivación de exportaciones petroleras.

El general venezolano Rodrigo Guerrero Contreras es investigado por su presunta relación con una red internacional de narcotráfico - crédito @TVFNAB/X

Según la investigación del citado medio de comunicación, este oficial habría escalado posiciones dentro del organismo militar hasta ocupar cargos vinculados al control de los recursos de las fuerzas armadas y mantiene una cercanía con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.

A Guerrero Contreras no solo lo sitúan cerca del círculo de poder de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y considerado el número dos del régimen chavista, sino que lo incluyen en planes criminales junto a capos conocidos como John Henry González, alias Medio Labio, y Pablo Felipe Prada, alias Black Jack o La Firma, este último extraditado desde España a inicios de marzo de 2026.

Las pruebas de la relación entre el general venezolano y los capos colombianos

Un bloque de pruebas, que incluye mensajes encriptados,es fundamental en el expediente. De acuerdo con El Tiempo, fueron las autoridades francesas las que rastrearon las conversaciones entre los capos colombianos extraditados y el alto oficial venezolano.

Alias Medio Labio, arrestado recientemente por las autoridades colombianas, es clave en el proceso contra el general venezolano por aportar información relevante - crédito Policía Nacional

En esos chats, los capos colombianos discutían abrir una nueva ruta para el envío de drogas a Europa, mencionando la colaboración del oficial del vecino país.

“Háblale a ‘el Peludo’. Dígale que el tercero al mando de Venezuela, después de Diosdado Cabello, quiere trabajar con nosotros y nos está ofreciendo unas coberturas en agua muy buenas. El hombre quiere que bajemos a hablar con él”, se lee en una de las conversaciones mencionadas por el diario bogotano.

Los peritajes técnicos entregados en enero de 2026 a la Fiscalía General de la Nación de Colombia también vinculan estos contactos con el surgimiento de una nueva ruta de narcotráfico desde Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada (suroriente de Colombia), y que atravesaría Venezuela y culminaría su recorrido en Europa.

El caso gira en torno a las actividades del grupo encabezado por John Henry González, alias Medio Labio –recientemente capturado– y Pablo Felipe Prada, “Black Jack”, extraditado desde Ibiza hace ocho días, y otros integrantes relacionados con el Clan del Golfo.

La participación de guerrilleros como John Henry González y Pablo Felipe Prada refuerza la hipótesis de una trama delictiva transnacional - crédito Fiscalía General de la Nación

Fotografías, registros de cargos y consultas a portales públicos confirmaron el papel de Guerrero Contreras como contralor de la Fanb, institución militar responsable de garantizar la independencia y soberanía territorial de Venezuela.

“Resulta de interés para este proceso la probable nueva ruta por Puerto Carreño hacia Venezuela, con destino a Centroamérica y Europa, como indica el usuario ‘José Alfredo’. También mencionan el interés por parte de un presunto general de nombre Rodrigo Guerrero Contreras de trabajar con este presunto grupo delictivo organizado, al cual describen como el tercero después de Diosdado Cabello”, explican documentos oficiales citados por El Tiempo.

La investigación de las autoridades estadounidenses, reveladas por el medio citado, no se limita a la ruta identificada sino que busca determinar si los vínculos con narcotraficantes representan otra ramificación del denominado Cartel de los Soles, estructura criminal asociada a altos mandos militares venezolanos y ligada a procesos judiciales internacionales que mantienen bajo arresto a Nicolás Maduro.

“Se quiere aclarar qué rol cumplió ese general, incluso si estaba adelantando una investigación en cubierta en Venezuela y les estaba poniendo una carnada”, señalaron fuentes de las autoridades estadounidenses al diario mencionado.

Autoridades de Estados Unidos intensifican el interés en estructuras criminales venezolanas tras operativos recientes contra Nicolás Maduro - crédito Nathan Howard/Reuters

Entre tanto, el entorno de Guerrero Contreras sostiene públicamente su inocencia. “Lo único que le digo es que es un destacado oficial, con hoja de vida impecable”, manifestó un allegado.

La defensa de “Medio Labio” cuestiona la validez de los chats interceptados, argumentando que “no son una evidencia legal, sino tan solo informes de policía judicial que podrían ser manipulados”. No obstante, la Fiscalía enfatizó ante El Tiempo que la prueba entregada por autoridades francesas “goza de legalidad plena”.

Por el momento, Rodrigo Guerrero Contreras no ha emitido ninguna declaración sobre la investigación en su contra.