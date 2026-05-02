Colombia

Un carro terminó dentro de un supermercado en Dosquebradas y dejó cinco heridos: un conductor inexperto ocasionó el accidente

El choque sorprendió a clientes y empleados del establecimiento, quienes resultaron afectados mientras las autoridades investigan si la causa fue un error humano, fallas mecánicas o exceso de velocidad

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Accidente en supermercado D1 de Dosquebradas: vehículo invade el local y causa pánico - crédito @pereiraenvivo/ Instagram. Captura de pantalla
Accidente en supermercado D1 de Dosquebradas: vehículo invade el local y causa pánico - crédito @pereiraenvivo/ Instagram. Captura de pantalla

Una aparente maniobra de parqueo terminó en angustia y caos la noche del 1 de mayo en Dosquebradas, Risaralda, cuando un vehículo particular terminó dentro de un supermercado de la cadena D1, dejando al menos cinco personas heridas.

El accidente ocurrió en la avenida Simón Bolívar, sector del Crucero, una zona habitualmente concurrida y transitada por residentes y compradores.

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Según los reportes preliminares, el conductor del automóvil, que portaba placas de Manizales, perdió el control del vehículo justo cuando intentaba estacionar frente al establecimiento. En cuestión de segundos, el carro atravesó la entrada principal, destruyó las puertas de vidrio y quedó parcialmente dentro del área de ventas. Las cámaras de seguridad y videos grabados por testigos muestran la magnitud del incidente, con clientes y empleados tratando de auxiliar a los heridos en medio del desconcierto.

Las autoridades confirmaron que cinco personas, entre ellas al menos una mujer con lesiones visibles en el rostro, recibieron atención inmediata en el lugar y luego fueron trasladadas a centros asistenciales de Dosquebradas.

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Testigos relataron que el impacto generó momentos de pánico, ya que varias personas se encontraban cerca de la entrada en el momento del choque. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa la rápida reacción de los presentes y el despliegue de ambulancias y personal de tránsito.

Momentos de angustia vivieron los visitantes de un supermercado en Dosquebradas, Risaralda, luego de que un vehículo atravesara la entrada principal y causara lesiones a cinco personas. Las autoridades descartan que el conductor estuviera bajo efectos del alcohol - crédito @Pereira_denunci/ X

El comandante de la Policía de Pereira, Óscar Leonel Ochoa Sánchez, explicó que “un ciudadano pierde el control de su vehículo colisionando contra las instalaciones de un establecimiento comercial”. Tras el hecho, la zona fue acordonada para facilitar la evacuación, inspeccionar los daños y retirar el vehículo involucrado. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales.

Las primeras indagaciones descartan la presencia de alcohol en el conductor, cuyo resultado en la prueba de alcoholemia fue negativo. Las autoridades investigan si el siniestro se debió a un error humano, exceso de velocidad, una falla mecánica o algún otro factor. Por ahora, el caso genera preocupación entre los habitantes del sector, que advierten sobre los riesgos de accidentes en zonas de alta afluencia peatonal.

Las autoridades acordonaron la zona y descartaron la presencia de alcohol en el conductor, mientras se investiga si hubo error humano, falla mecánica o exceso de velocidad como posibles causas - crédito redes sociales / X
Las autoridades acordonaron la zona y descartaron la presencia de alcohol en el conductor, mientras se investiga si hubo error humano, falla mecánica o exceso de velocidad como posibles causas - crédito redes sociales / X

Imprudencia mortal en Pereira: motociclista arrolló y mató a trabajador vial durante labores de señalización

A mediados de abril, Pereira fue escenario de una tragedia vial que dejó a la ciudad consternada y reabrió el debate sobre la imprudencia en las calles y los peligros de los piques ilegales. La víctima, Luis Carlos Arango Serna, de 61 años, trabajador del Instituto de Movilidad de Pereira, perdió la vida en la avenida 30 de Agosto, frente al centro comercial Unicentro, mientras realizaba labores de señalización y pintura sobre la vía.

El hecho ocurrió cuando un motociclista, que según testigos realizaba maniobras peligrosas como conducir en una sola llanta, perdió el control del vehículo e impactó violentamente al funcionario. Producto del choque, Luis Carlos Arango falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. El conductor de la motocicleta y su acompañante resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las primeras versiones y videos de cámaras vehiculares sugieren que el motociclista estaría vinculado a piques ilegales, una práctica que ha sido objeto de múltiples intervenciones y operativos policiales en Pereira, especialmente en las inmediaciones de la Villa Olímpica y otros puntos críticos de la ciudad.

“El motociclista haría parte de los infractores en encuentros ilegales conocidos como ‘piques’, práctica que ha sido objeto de múltiples intervenciones por parte de la Policía Nacional”, explicó el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Un motociclista que realizaba maniobras peligrosas arrolló y mató a un trabajador vial que señalizaba la avenida 30 de Agosto, frente a Unicentro, en Pereira - crédito VisualesIA
Un motociclista que realizaba maniobras peligrosas arrolló y mató a un trabajador vial que señalizaba la avenida 30 de Agosto, frente a Unicentro, en Pereira - crédito VisualesIA

El Instituto de Movilidad lamentó la pérdida de su colaborador, recordándolo como una persona entregada y comprometida con la seguridad vial.

“Resulta irónico e injusto que quien trabajaba por proteger la vida de los demás, señalizando las vías, haya perdido la suya en medio de la irresponsabilidad de quienes no respetan las normas de tránsito”, señaló la entidad en un comunicado.

Tras el accidente, la Policía Metropolitana de Pereira intensificó los operativos contra los piques ilegales, desplegando más de 100 uniformados y 40 motocicletas en las zonas identificadas como puntos de concentración de estas actividades, en un esfuerzo por controlar el desorden y preservar la seguridad ciudadana.

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