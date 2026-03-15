Colombia

Tragedia en Antioquia: una pareja y sus dos perros murieron por una fuga de gas dejando a tres niños huérfanos

Los menores de edad encontraron los cuerpos de sus padres en la cama, dando aviso inmediato a los vecinos que intervinieron, comunicándose con las unidades de emergencia

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Los ciudadanos estarían cocinando alimentos
Los ciudadanos estarían cocinando alimentos para compartir con sus hijos en el momento en el que ocurrió la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una pareja murió por intoxicación con gas en su vivienda ubicada en la vereda Los Pinos, municipio de Rionegro (Antioquia). De acuerdo con el reporte de las autoridades, fueron sus tres hijos menores los que hallaron los cuerpos al regresar de la escuela el viernes 13 de marzo de 2026.

La información oficial difundida por el Cuerpo de Bomberos de Rionegro indica que el suceso fue catalogado como muerte accidental, vinculada a una fuga de gas propano o butano durante actividades domésticas.

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El dictamen técnico preliminar, difundido por el diario local Mi Oriente establece que Katerine Burgos Sánchez, de 32 años, y su esposo Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, habrían fallecido tras la inhalación prolongada de gases, sin que los cuerpos presentaran signos de violencia.

Al momento del hallazgo, los menores de 12, 13 y 16 años notaron al ingresar a la casa un fuerte olor a humo y gas, por lo que dieron aviso a los vecinos que los ayudaron con las primeras acciones de emergencia.

Varias unidades de bomberos llegaron
Varias unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar la emergencia - crédito @BomberosBogota/X

A su regreso del colegio, los niños intentaron sin éxito entrar a la vivienda, por lo que tuvieron que forzar el acceso con un palo. Tras confirmar junto a los vecinos la gravedad de la situación, fue cerrada la válvula del cilindro de gas y la perilla del fogón, además de retirar una olla con alimentos depositada sobre la estufa. Esta secuencia fue clave para evitar una emergencia mayor, informaron las unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro.

Siete efectivos participaron en la inspección de la residencia, donde localizaron a los adultos sobre la cama y a dos caninos sin vida en una habitación, reforzando la hipótesis de una intoxicación por gas. La finca quedó bajo resguardo de las autoridades, que de inmediato activaron protocolos de emergencia, involucrando a Gestión del Riesgo, la Policía Nacional y la Comisaría de Familia.

En palabras del informe oficial citado por el medio Mi Oriente: “Se presentó la muerte accidental de dos personas y las mascotas, por inhalación de gas propano o butano (…) Las personas estaban cocinando morcilla, se acuestan a dormir, cuando llegan los hijos del colegio, encuentran la casa cerrada, al lograr ingresar encuentran a sus padres y las mascotas muertas”.

Dos mascotas también fueron víctimas
Dos mascotas también fueron víctimas de la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respuesta institucional para el cuidado de los menores de edad

Los niños recibieron acogida inmediata bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y acompañamiento psicosocial coordinado por la Gestión del Riesgo de Rionegro. Las diligencias de levantamiento e investigación forense quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de determinar el origen exacto de la fuga y descartar otras hipótesis.

Cabe mencionar que durante la segunda semana de marzo otra persona murió en Rionegro por causa de una explosión domiciliaria vinculada a una mala manipulación de la perilla de gas, lo que refuerza la preocupación local sobre los riesgos domésticos asociados a instalaciones de gas.

Según la administración municipal, estos hechos han motivado un llamado a la ciudadanía para que refuercen las revisiones técnicas de equipos e instalaciones vinculadas a combustibles domésticos, insistiendo en que la ventilación y el mantenimiento adecuado pueden evitar tragedias similares.

Las autoridades piden a la
Las autoridades piden a la ciudadanía tener precaución en sus hogares - crédito Ejército Nacional

Los análisis forenses continúan para precisar si el fallecimiento de la pareja y sus mascotas corresponde únicamente a un accidente por intoxicación, o si existe algún otro elemento no identificado en la escena.

Entre tanto, los menores afectados permanecen bajo protección de las autoridades locales y reciben acompañamiento psicológico, mientras que avanza la indagación judicial para esclarecer completamente los hechos y adoptar las medidas de cuidado pertinentes para su desarrollo.

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