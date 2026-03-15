Colombia

Recuperan en Buenaventura dos camiones con mercancía valuada en casi $2.500 millones: transportaban cubetas de huevos y computadores

Ambos vehículos de carga fueron recuperados luego de haber sido reportados como hurtados en el área metropolitana de la ciudad portuaria

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Camiones hurtados en Buenaventura fueron recuperados por uniformados de la Policía - crédito Policía Valle del Cauca

Uniformados de la Policía del Valle del Cauca recuperaron dos camiones que contenían productos avaluados en una suma de más de 2.337 millones de pesos, durante operativos paralelos en corredores seguros del departamento.

Los procedimientos, coordinados por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Valle del Cauca con apoyo de la Armada Nacional, se realizaron en puntos estratégicos del área de Buenaventura.

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En uno de los casos, las autoridades localizaron un camión que transportaba 3.596 cubetas de huevos, con un valor de $37.038.000, en la ruta Pereira – Buenaventura.

Según información de la Policía Nacional, el conductor fue interceptado por varios individuos que lo forzaron a modificar su trayecto. El vehículo y la carga fueron hallados posteriormente en una bodega abandonada. El hecho quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Otro procedimiento se realizó en el kilómetro 5, sector Villa Estela, sobre la vía “Ye” del Gallinero – Puerto Aguadulce, donde se recuperó un camión que llevaba mil computadores portátiles distribuidos en nueve estibas, mercancía valorada en $2.300 millones. Este automotor cubría la ruta Buenaventura – Bogotá. De acuerdo con la Policía departamental, la recuperación permitió devolver los equipos a su propietario.

La comandante del Departamento de Policía del Valle, Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, señaló que estos resultados corresponden a las estrategias implementadas para reforzar la seguridad del sector transportador y empresarial.

Declaraciones del teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle- crédito Policía

“Este importante resultado es producto de las acciones diferenciales que venimos desplegando en los corredores seguros del departamento, donde fortalecemos la presencia institucional y la reacción oportuna para proteger al sector transportador y empresarial. Seguiremos trabajando de manera articulada para cerrarles el paso a las estructuras delincuenciales y garantizar vías más seguras en el Valle del Cauca”, afirmó la oficial.

Policía recuperó tres camiones hurtados en Santander

Tres camiones robados durante la madrugada del 28 de febrero de 2026 en la empresa Concretos El Nogal de San Gil fueron recuperados en operaciones de la Policía Nacional, según informaron voceros del Departamento de Policía Santander.

El hecho se produjo a las 4:27 a. m., en el kilómetro 5 de la vía San Gil–Charalá, cuando cerca de 10 personas ingresaron por la parte posterior de la fábrica, amordazaron al vigilante, retuvieron a otros empleados y los encerraron mientras perpetraban el robo.

La investigación permitió ubicar los vehículos sustraídos en Piedecuesta, Ubaté y Sutatausa, localizaciones donde fue posible recuperar un camión en cada sitio. En Piedecuesta y Ubaté fueron capturados dos presuntos implicados, que quedaron a disposición de las autoridades competentes por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego, según precisó la fuerza policial.

Entre los elementos robados se encontraban dos camiones dobletroque mezcladora, un camión tipo turbo, una motocicleta, un sistema DVR, dos computadores portátiles, cinco teléfonos celulares y un arma de fuego del servicio de vigilancia.

La Policía Nacional logró la
La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos delincuentes tras encontrar los camiones robados en Piedecuesta y Ubaté, respectivamente - crédito Policía

La recuperación de los vehículos fue posible gracias al acceso en tiempo real a la plataforma GPS, logrado a través de la acción conjunta con la empresa de monitoreo satelital, indicó el comunicado del Departamento de Policía Santander.

El operativo incluyó la activación del plan candado y la atención de los empleados que permanecieron retenidos durante el suceso. La Policía anunció que se mantienen las investigaciones para identificar al resto de los responsables.

En redes sociales, ciudadanos criticaron las acciones de la Policía, y afirmaron que las capturas se debieron a “la lentitud de los ladrones”.

“La reacción de las autoridades de policía fue pésima, ¿cómo es posible qué un camión de éstas características haya recorrido todo ése trayecto a mano de los delincuentes, y las autoridades mirando qué hacer?“, escribió una usuaria en Facebook.

Otro internauta agregó: “La recuperación no fue por la inteligencia de la policía; fue por la brutalidad y lentitud de los ladrones”.

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