Policía Nacional interceptó un camión con 1,6 toneladas de marihuana, en el sur de Colombia: una persona fue detenida

La Policía Nacional incautó 1,6 toneladas de marihuana en operativo realizado en la vía Garzón – Neiva, en el sur de Colombia - crédito Colprensa

La interceptación de un camión en la vía Garzón-Neiva permitió a la Policía Nacional incautar 1,6 toneladas de marihuana ocultas entre la carga.

La operación, desarrollada en uno de los corredores habituales del tráfico de drogas en el sur del país, culminó con la detención de una persona que conducía el vehículo.

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Durante el procedimiento, los uniformados comprobaron que el camión había salido de Inzá, Cauca, y su destino final era Florencia, Caquetá. El hallazgo de la droga, cuidadosamente escondida, puso en evidencia las estrategias que emplean las organizaciones delictivas para eludir los controles de las autoridades.

El operativo fue celebrado por el director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano: “Con este resultado evitamos que miles de dosis llegaran a las calles afectando las economías criminales del narcotráfico”, señaló en sus redes sociales.

La Policía Nacional destacó que el camión interceptado cubría la ruta entre Inzá (Cauca) y Florencia (Caquetá), usada en el tráfico de drogas - crédito Policía Nacional

Este resultado fortalece el trabajo de control vial y las estrategias de seguridad implementadas en las rutas del sur del país.

En respuesta a la operación, la Policía Nacional reiteró que mantiene controles permanentes en las carreteras, con el objetivo de cerrar el paso al tráfico de drogas y proteger la seguridad de la población. “La Policía Nacional mantiene controles permanentes en las vías del país, cerrando el paso al tráfico de drogas y protegiendo la seguridad de los colombianos”, afirmó el oficial.

El hecho también abrió una investigación para identificar los vínculos del capturado y determinar el alcance de la estructura criminal involucrada.

El camión, que cubría el trayecto entre Inzá y Florencia, fue inspeccionado tras generar sospechas por su carga. La incautación de la droga y la puesta a disposición judicial del conductor constituyen un nuevo revés para las economías criminales que operan en la región.

El decomiso de marihuana evitó la distribución de miles de dosis en distintas ciudades, según información oficial de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional insistió en que estos controles buscan impedir que sustancias ilícitas lleguen a los circuitos urbanos y rurales, afectando a comunidades y fortaleciendo las estructuras delictivas.

Policía Nacional incautó 1,1 toneladas de marihuana en tres operativos en Meta, Tolima y Caldas

Un golpe al narcotráfico en Colombia dejó como saldo la incautación de más de una tonelada de marihuana y la captura de varias personas en diferentes departamentos del país.

Las acciones se desarrollaron en el desarrollo de operativos coordinados por la Policía Nacional y otras autoridades, quienes han destacado el impacto económico que estos procedimientos suponen para las estructuras criminales.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, comunicó que la suma total de marihuana decomisada llegó a 1,1 toneladas tras intervenciones simultáneas en Meta, Tolima y Caldas.

El resultado de estas operaciones se traduce en un golpe a las finanzas del narcotráfico por un monto cercano a 593 millones de pesos y la interrupción de la circulación de un millón de dosis de la sustancia en el territorio nacional.

Con la incautación de marihuana, las autoridades afectaron las rentas criminales en cerca de $593 millones - crédito @DirectorPolicia/X

En la vía que conecta Pereira con Manizales, a la altura de Chinchiná (Caldas), la Policía detuvo a una persona que transportaba 240 kilos de marihuana en una camioneta. El vehículo fue incautado como parte del procedimiento.

De manera paralela, en Villavicencio (Meta), un allanamiento permitió la captura de un menor de edad y la incautación de 720 kilos de marihuana. De acuerdo con el reporte oficial, la operación se basó en información aportada por una fuente humana.

Mientras tanto, en la ruta entre Cajamarca e Ibagué (Tolima), las autoridades confiscaron otros 160 kilos de marihuana que eran trasladados en un automóvil particular, el cual también quedó en manos de la Policía.

La capital del país también fue escenario de un operativo relevante. En la Terminal del Sur de Bogotá, la Policía Metropolitana capturó a un adolescente venezolano de 14 años, quien llevaba 11,5 kilos de marihuana en su equipaje. Según lo declarado por el joven, la droga debía ser entregada a una mujer, quien posteriormente la transportaría en autobús desde la terminal.

La marihuana hallada en poder del menor estaba dividida en 23 bolsas herméticas, lo que evidencia la modalidad de empaque empleada para dificultar la detección durante los controles de seguridad.