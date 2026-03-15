Colombia

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda por decir que Antioquia es la “cuna de la parapolítica”: “Insulta a los colombianos”

El candidato del Pacto Histórico ha sido duramente cuestionado por decir en su plan de gobierno que Antioquia es ”cuna de parapolítica"

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La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático ha rechazado la presencia del congresista del Pacto Histórico en la contienda electoral - crédito Colprensa

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la que aseguró que el departamento de Antioquia es ”cuna de parapolítica".

En su cuenta oficial de X, la candidata afirmó que el departamento representa la “libertad, trabajo y orgullo” para Colombia.

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Asimismo, la calificó de “ejemplo de emprendimiento” y “liderazgo”, rechazando de manera categórica las declaraciones del senadora Iván Cepeda.

Paloma Valencia calificó de “ejemplo
Paloma Valencia calificó de “ejemplo de emprendimiento” y “liderazgo”, rechazando de manera categórica las declaraciones del senadora Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

Según Paloma Valencia, espera que Colombia logre lo que ha logrado Antioquia con el paso de los años.

Antioquia es libertad, trabajo y orgullo por lo que somos. Un ejemplo de emprendimiento, pujanza, liderazgo cívico y compromiso social que demuestra que sin estatismo y con economía fraterna se puede construir prosperidad. Ojalá mucho de lo que ha logrado Antioquia se pueda replicar en Colombia”, aseveró Valencia.

En otra publicación, expresó que lo dicho por Iván Cepeda “no solo insulta” a los habitantes de Antioquia, sino a todos los colombianos.

Para Paloma Valencia, “Antioquía ha sufrido y resistido las guerrillas asesinas” que, según la candidata, fueron justificadas por la izquierda radical “como la suya y de su padre”.

“Decir lo que dijo Cepeda de Antioquia no solo insulta a los antioqueños sino a los colombianos. Antioquía ha sufrido y resistido las guerrillas asesinas que justificó la izquierda radical como la suya y de su padre. Antioquía es y será siempre ejemplo para Colombia", aseveró.

“Decir lo que dijo Cepeda
“Decir lo que dijo Cepeda de Antioquia no solo insulta a los antioqueños sino a los colombianos" - crédito @PalomaValenciaL/X

Iván Cepeda incluyó en los anexos de su propuesta de gobierno un discurso que ha causado controversia en Antioquia. En ese texto, el senador hace referencia al departamento en el contexto de la historia del paramilitarismo y el narcotráfico. Sectores empresariales y líderes regionales interpretaron estas declaraciones como una afrenta directa.

El discurso en cuestión lleva por título “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado” y se encuentra en la página 329 del documento que compila hasta ahora el candidato.

Entre los fragmentos mencionados que suscitaron inconformidad aparecen afirmaciones como que Antioquia fue el origen de la parapolítica, la economía ilegal y el terrorismo de Estado. Además, sitúa a Álvaro Uribe Vélez en el centro de ese escenario.

Entre los fragmentos mencionados, Iván
Entre los fragmentos mencionados, Iván Cepeda hace afirmaciones como que Antioquia fue el origen de la parapolítica Nathalia Angarita/REUTERS

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado (…). Y en el centro de esa realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez (…)”, señaló Cepeda.

Otras críticas

Paloma Valencia, a través de su cuenta oficial de X, cuestionó el programa de gobierno propuesto por Iván Cepeda. Según la senadora, la propuesta no representa una transformación significativa respecto a la política de ‘Paz Total’, la cual, bajo el liderazgo de Cepeda, considera uno de los mayores fracasos en materia de políticas públicas en las últimas cinco décadas.

Valencia sostuvo que, tras revisar el documento, no se identifican diferencias sustanciales frente a la estrategia actual. En su análisis, destacó que el plan de Cepeda se centra en abordar las causas sociales del conflicto armado mediante una reforma agraria integral, que describe como más ambiciosa que la impulsada por el Gobierno vigente.

No obstante, advirtió sobre los riesgos asociados a dicha reforma, entre ellos la generación de incertidumbre en torno a la propiedad de la tierra en las zonas rurales. Valencia argumentó que este escenario podría dificultar el proceso de industrialización del sector agrícola, un objetivo que, en su opinión, constituye el verdadero motor de transformación para el campo colombiano.

La senadora concluyó que el enfoque planteado por Cepeda, lejos de resolver los problemas estructurales, podría generar nuevos desafíos para el desarrollo del agro y la estabilidad en las áreas rurales.

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