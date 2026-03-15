Paloma Valencia, con versículo bíblico, defendió fórmula con Juan Daniel Oviedo ante ataques: “El hombre mira las apariencias...”

Paloma Valencia escogió a Juan Daniel Oviedo para ser su fórmula vicepresidencial, el mismo que fue el segundo más votado de La Gran Consulta por Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, la senadora Paloma Valencia defendió públicamente la postulación conjunta con Juan Daniel Oviedo a la Vicepresidencia, tras los recientes cuestionamentos en las redes sociales, por personajes que serían cercanos al proyecto político del actual mandatario, Gustavo Petro. La congresista, la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, reiteró la necesidad de proteger la democracia y la unidad en un país polarizado.

Tras el anuncio del 12 de marzo, con el que confirmó lo que era un secreto a voces, la escogencia de Oviedo para acompañarlo en su aspiración de llegar a la Casa de Nariño, Valencia salió en respaldo de esta unión con miras a la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo. En su argumentación, fue clara en afirmar que lograron acuerdos sobre ejes fundamentales para la defensa de la democracia y que, de esa forma, avanzarán en sus propuestas.

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Con ese mensaje en X, la senadora Paloma Valencia salió en defensa de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo - crédito @PalomaValenciaL/X

En efecto, en respuesta a los ataques, enfatizó la importancia de construir consensos y defender principios democráticos por encima de diferencias ideológicas. “Ser los primeros en tratar de construir puentes en un país tan polarizado nos cuesta a todos. Esta es una misión mucho más grande que nosotros; para cambiar hay que resistir a ser iguales. Este camino que debemos transitar será nuestro mayor aporte para crear ese país donde quepamos todos”, expresó Valencia.

Del mismo modo, reiteró el respeto por las posturas de Oviedo y la diversidad de sectores sociales. “A todos los colombianos, a todos los grupos poblacionales, como los LGTBIQ+, todo nuestro respeto y afecto”. agregó la senadora, que reiteró que, “por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales, afirmados por los fallos de la Corte Constitucional”. Con ello, dejó claro su disposición a construir desde la diferencia.

Paloma Valencia fue la vencedora en una consulta en la que participaron, con ella, nueve candidatos a la presidencia - crédito REUTERS

El mensaje conciliador de Paloma Valencia, con el que apoyó a Juan Daniel Oviedo

En su publicación en redes sociales, con la que intentó sacudirse de los señalamientos incluso de miembros de su propia colectividad, Valencia citó un pasaje bíblico para reforzar su llamado a la empatía y el respeto. “El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón (1 Samuel 16:7)“, posteó la legisladora que quiere convertirse en la primera presidenta mujer, que con esta frase buscaría resumir el compromiso de su fórmula con un enfoque humanista.

Para la senadora, la escogencia de Oviedo se dio por su calidad humana y profesional. “Eres fórmula vicepresidencial porque ambos participamos en la Consulta y, por encima de todo, porque eres un extraordinario ser humano y profesional”., expresó la congresista del Centro Democrático, que con ello se comprometió a respetar las diferencias y buscar acuerdos en los temas esenciales para la defensa de la democracia, en un periodo convulsionado.

Juan Daniel Oviedo tuvo más de 1.259.000 votos en La Gran Consulta por Colombia, siendo la gran sorpresa de la jornada del 8 de marzo - crédito REUTERS

Es válido destacar que en otro mensaje difundido en sus redes sociales, la candidata defendió la existencia de una Colombia solidaria y empática más allá de la polarización digital. “Tapada debajo de todas estas bodegas y líderes del odio, está la verdadera Colombia que es empática y amorosa”, expresó Valencia, que de acuerdo con la reciente encuesta de Atlas-Intel, publicada el jueves 12 de marzo, ya registra un 17,5% de intención de voto, ubicándose tercera.

En ese orden de ideas, la senadora aclaró que los desacuerdos puntuales no afectarán el cumplimiento de los derechos constitucionales ni el respeto a las minorías. Este compromiso, según Valencia, es un mensaje para todos los sectores que han expresado dudas sobre la viabilidad de la alianza: que a menos de una semana de haberse configurado ya registra en las encuestas un importante porcentaje, y entra a competir con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.