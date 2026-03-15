Mató a su pareja e intentó quemar la casa para borrar el rastro del crimen

La comunidad de Palmira pide que al agresor le caiga todo el peso de la ley - crédito Denuncias Ciudadanas Palmira DCP 1.0 / Facebook

Los habitantes de Palmira, Valle del Cauca, no salen del asombro ante el caso de una mujer de 28 años, que fue encontrada muerta en su domicilio tras un incendio. Tras la investigación, la pareja sentimental de la víctima fue capturada, pues es señalado como el principal sospechoso de su muerte, además de causar un incendio para ocultar las pruebas.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de la Nación busca investigar si los hechos constituyen un posible feminicidio agravado, principal hipótesis que manejan.

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De acuerdo con la información oficial, el incendio se registró en la madrugada del 14 de marzo de 2026 en el barrio Coronado, y se estima que habría sido provocado para destruir pruebas y dificultar la labor judicial, una hipótesis que ha llevado a la imputación inicial por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Del mismo modo, las autoridades informaron que el cuerpo de la víctima permaneció oculto por tres días dentro de la vivienda antes de que se desatara el fuego.

El incendio habría sido desatado por el mismo hombre que atacó a su pareja a muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el comandante del Distrito Especial de Policía de Palmira, el teniente coronel Edinson Aux Mora, una vez controladas las llamas por el Cuerpo de Bomberos, los socorristas hallaron el cadáver en la casa. Al parecer, el presunto agresor cometió el crimen y generó el incendio presuntamente para borrar rastros, aunque fue detenido en flagrancia durante el procedimiento.

La investigación avanza bajo la dirección de un equipo técnico de la Fiscalía que recopila elementos de prueba para esclarecer los motivos del brutal ataque a la joven.

Mientras tanto, se conoció que el detenido quedó a disposición de la justicia, en espera de la formalización de cargos que podrían incluir feminicidio agravado, precisó la información policial.

Ante la gravedad del caso se pronunció el personero de Palmira William Espinoza, que expresó su rechazo al crimen y exigió la investigación exhaustiva del caso y la pronta condena para el agresor, en dado caso de comprobarse su responsabilidad. En su mensaje, citado por Noticias RCN, el funcionario no solo lamentó el fallecimiento, también recordó la obligación estatal de garantizar que los actos de violencia contra la mujer no queden impunes.

El sospechoso está en manos de las autoridades y los familiares de la víctima piden un rápido esclarecimiento de los hechos - crédito Colprensa

Por su parte, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actos violentos o situaciones que vulneren la seguridad de las habitantes del Valle del Cauca y otras regiones del país, enfatizando que la colaboración es fundamental para la prevención y esclarecimiento de estos crímenes.

Por ahora, un grupo especializado de Policía Judicial está a cargo de los actos urgentes y la recolección de evidencia clave para determinar con precisión la secuencia de hechos y las eventuales responsabilidades del señalado agresor.

La comunidad pide una investigación para determinar qué sucedió con la víctima y garantizar que el caso no quede impune - crédito Luisa González/Colprensa

Alerta por otros casos de violencia en el municipio

La gravedad de este hecho se suma a una serie de operativos recientes en Palmira relacionados con homicidios y estructuras criminales. El 10 de marzo de 2026, de acuerdo con información del Departamento de Policía del Valle, fue capturado en el barrio 20 de Julio un hombre identificado como “Chivo”, presunto autor del primer homicidio del año en el municipio, ocurrido el 1 de enero y que tuvo como víctima a Yury Ayde Castillo Requejo.

Según la Policía, alias Chivo pertenece a la estructura delincuencial conocida como Los M20, cuenta con una trayectoria aproximada de 5 años, y registra antecedentes por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en 2019 y 2021. Estas acciones, de acuerdo con las autoridades, afectan las operaciones de grupos como Los 300 y Esparta, que mantienen confrontaciones por el control delictivo en la Comuna 1 de la ciudad.