Colombia

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Las autoridades atribuyen los ataques a una estructura ilegal procedente de Antioquia, que habría cruzado la frontera departamental durante la noche y la madrugada para cometer los crímenes

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Gobernación y Policía de Santander intensifican medidas de seguridad y rechazan contundentemente las acciones criminales en la región - crédito Gobernación de Santander/Facebook

Entre la noche del sábado 14 de marzo de 2026 y la madrugada del domingo 15, cuatro personas fueron asesinadas en la zona rural de Cimitarra (Santander), y una más resultó herida.

Las autoridades atribuyen los hechos a un grupo armado que habría cruzado desde Puerto Berrío, Antioquia, exclusivamente para cometer los crímenes, según las primeras versiones.

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Los ataques ocurrieron en dos veredas ubicadas a unos 30 minutos del corregimiento de Puerto Araujo. El primer hecho se registró a las 11:30 p. m., en la vereda San Juan de la Carrilera, donde hombres armados abrieron fuego y asesinaron a dos hombres y una mujer.

Las víctimas de los homicidios
Las víctimas de los homicidios en áreas rurales de Cimitarra presentan posibles vínculos con el grupo criminal Los Roman del Magdalena Medio santandereano - crédito @Indepaz/X

Posteriormente, a la 1:30 a. m., en la vereda Traviata, otra mujer fue atacada con arma de fuego y falleció en el lugar.

Disputa criminal y recompensa ofrecida

La Policía indicó que existiría una disputa por el tráfico local de estupefacientes entre el grupo “GSO de los de Olaya” y organizaciones de delincuencia común de Puerto Berrío.

Además, el coronel Arévalo señaló que alias Machacado, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, estaría impulsando este tipo de crímenes. Las autoridades adelantan procesos investigativos para llevar a los responsables ante la justicia.

Por estos hechos, la Gobernación de Santander mantiene un ofrecimiento de hasta $50 millones por información sobre estructuras de grupos armados organizados y hasta $30 millones por datos sobre delincuencia común organizada.

Policía y Fiscalía investigan si los crímenes en Cimitarra guardarían relación con disputas entre bandas delincuenciales locales - crédito Gobernación de Santander/Facebook

El secretario Hernández expresó que tanto la administración municipal como la departamental rechazan estas acciones delictivas, que afectan la tranquilidad en el territorio. Señaló que trabajan para garantizar los mecanismos de seguridad y brindar las garantías necesarias.

Hipótesis de los hechos y versiones de las autoridades

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Hernández afirmó: “Ante la información entregada por el comando de la Policía de Santander, se confirman tres personas asesinadas (después se confirmó una persona muerta). A la zona se desplaza un equipo especializado de la Policía para el cotejo de pruebas”.

La Policía del departamento investiga si las víctimas tenían relación con el grupo delincuencial conocido como Los Roman, presente en el Magdalena Medio santandereano. También se analiza si el crimen estaría relacionado con la disputa entre estructuras criminales de la región.

Los atacantes habrían quedado captados
Los atacantes habrían quedado captados en cámaras de seguridad de la zona donde asesinaron la docente - crédito UniorienteNoticias/Facebook

En palabras del comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, “los responsables son de una banda criminal de Antioquia”. Además, detalló que la Policía, al conocer los hechos, movilizó sus capacidades instaladas desde el municipio de Cimitarra hasta San Juan de la Carrilera, a unas dos horas del casco urbano. Allí, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación realizó las inspecciones técnicas en los lugares de los hechos y a los cadáveres.

Entre las víctimas estarían los presuntos asesinos de una profesora en Puerto Berrío, Antioquia

Versiones extraoficiales, citadas por El Radar, indican que entre las víctimas figura una mujer identificada como alias La Pioja, que estaba embarazada y había sido capturada a finales de enero junto a un hombre apodado “Búcaro”, ambos presuntos integrantes del grupo Los de Olaya. “La Pioja” había recuperado su libertad poco antes del ataque.

Asimismo, se conoció que dos de las víctimas de la masacre serían los sospechosos del reciente asesinato de la docente jubilada Luz Stella Restrepo Londoño en Puerto Berrío (Antioquia).

El crimen de la profesora ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando fue atacada con arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío. Las autoridades descartaron el robo como móvil, ya que no le fueron hurtadas sus pertenencias. El gremio de educadores y el alcalde Robinson Baena condenaron el hecho y exigieron justicia.

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