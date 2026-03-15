Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

La paisa resaltó que aunque le encanta la comida de su tierra, hay algo con lo que no puede debido a los problemas estomacales que le generan - crédito @superlike_rcn/IG

Después de volver a Medellín tras varios meses fuera, Luisa Fernanda W confesó su entusiasmo por reencontrarse con la gastronomía local, aunque con reservas:

“Quiero como chocolatico, chicharrón, arepa con quesito, una bandeja paisa pero sin la pepa de frijol, porque ya sabemos que no me gusta la pepa del frijol, pero sí el caldito del frijol”, expresó en una publicación reciente.

En el mismo intercambio, ante la pregunta sobre su aversión a la semilla del frijol, la creadora de contenido indicó: “Ay, puede ser, puede ser por los pedos, pero también porque la textura es como…”, dejando claro que su preferencia está en los sabores, pero no en determinadas texturas de la icónica receta.

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A pesar de su pasión por la comida, Luisa Fernanda W goza de un escultural cuerpo y no duda en presumirlo en redes sociales - crédito @luisafernandaw/Instagram

A pesar de esta limitación, reafirmó su aprecio por la cocina regional al señalar que no hay algo –además de lo que expuso inicialmente– que no le guste comer cuando vuelve a pisar suelo antioqueño: “Todo, todo, todo, todo lo que sea antioqueño es como wow”.

Esta confesión fue replicada por cuentas de entretenimiento, resaltando la preferencia de Luisa Fernanda W por disfrutar la comida típica de Antioquia, siempre eligiendo evitar el ingrediente que menos tolera por razones digestivas.

Mensajes como “qué linda, si claro, todos cuando estamos fuera de Colombia lo primero que queremos es una buena bandeja paisa (sic)” o “nada mejor que la comida colombiana, sea paisa, llanera, rola o la que sea, la costeña ni se diga”, fueron algunos de los que más llamaron la atención.

La paisa se refirió a cuáles serían sus ‘red flags’

Luisa Fernanda W habló sobre las red flags que arrojó la IA sobre su personalidad - crédito @actualidadcol__/IG

Las recientes declaraciones de Luisa Fernanda W sobre su vida privada han generado debate en redes sociales, especialmente tras utilizar una herramienta de inteligencia artificial que le señaló supuestas red flags en su personalidad. A partir de esta experiencia, la creadora de contenido invitó a sus seguidores a reflexionar sobre los límites entre la imagen pública y los procesos internos que cada persona atraviesa fuera del foco mediático.

La influenciadora compartió que la IA identificó en ella una tendencia a la “hiper-ejecución constante”, estándares muy altos y una marcada necesidad de coherencia entre lo que expresa y lo que muestra. Según la herramienta, estas características la convierten en una persona “autosuficiente, creativa y visionaria”, también pueden convertirse en un obstáculo si no se mantienen en equilibrio.

Ante la exposición de estas observaciones, Luisa Fernanda W recalcó que muchas de las cualidades que se consideran “banderas rojas” no son necesariamente defectos, sino habilidades que requieren manejo consciente. Explicó que la línea entre una fortaleza y un problema suele ser delgada, y ese reconocimiento es fundamental para el crecimiento personal.

La paisa reveló que la herramienta le dio algunas alertas que no debe considerar como un problema - crédito @ultimochismecol/IG

La creadora de contenido enfatizó que suele proteger su mundo emocional del escrutinio público. “Mucha gente cree que no soy vulnerable. Y en parte es verdad… no suelo procesar mis emociones en público”, reconoció, subrayando que su silencio es una forma de autocuidado y no una muestra de frialdad. Para ella, existen procesos internos que se viven y transforman en privado, aunque no sean visibles para los demás.

En un fragmento esclarecedor, afirma que ninguna persona está exenta de defectos, y que madurar implica abrazar tanto las virtudes como las dificultades personales.

Además, la empresaria aprovechó el diálogo para defender la importancia de la honestidad consigo misma y con su audiencia. “No creo en la perfección, creo en la conciencia”, señaló al explicar su motivación para abordar el tema públicamente.

Para Luisa Fernanda W, la clave está en equilibrar la transparencia con la protección de los procesos personales, recordando que no todo lo que no se muestra deja de existir.