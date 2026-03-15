Iván Cepeda provocó polémica tras sus señalamientos hacia Antioquia: lo llaman “cínico” y ser de la “cuna del comunismo”

Iván Cepeda incluyó en su plan de gobierno un discurso en el que asegura que Antioquia fue “cuna de la parapolítica" - crédito Iván Cepeda/Facebook

Las declaraciones de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, en su plan de gobierno “Poder de la verdad” 2026-2030 provocaron una ola de reacciones encontradas entre políticos, dirigentes y empresarios.

Uno de los discursos del candidato, titulado Medellín y Antioquia no regresarán al pasado, incluye frases que hacen referencia a la historia de Antioquia en el contexto del paramilitarismo y el narcotráfico, lo que abrió una herida de Colombia.

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En el discurso se señala: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado (…). Y en el centro de esa realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez (…)”. La mención al expresidente y ahora líder del Centro Democrático fue percibida como un ataque por dirigentes paisas y empresarios de la región, que reaccionaron con firmeza en redes sociales.

Las palabras de Iván Cepeda sobre la región de Antioquia provocaron unas olas de críticas en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X

La fórmula vicepresidencial de De la Espriella condenó las palabras de Iván Cepeda

José Manuel Restrepo, economista y exministro de Hacienda, actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, fue uno de los primeros en pronunciarse.

Por medio de su cuenta en la red social X, compartió un video en el que aseguró que “duele en el alma, duele en el corazón, la descalificación que ha tenido el señor Iván Cepeda con Antioquia”.

“Antioquia es un departamento de pujanza, de emprendimiento, de cultura y de vocación exportadora. Ha sido protagonista frente al mundo en entretenimiento, música y cultura”, señaló el líder en su video.

El economista y exministro de Hacienda criticó las declaraciones del candidato del Pacto Histórico y resaltó la pujanza de Antioquia - crédito @jrestrp/X

Restrepo agregó que Antioquia enfrenta el narcotráfico con resiliencia y que “es absolutamente incomprensible lo que esto significa”; afirmó que desde su posible cargo de vicepresidente trabajará para “defender este departamento, aprender de él y superar ataques viles como los que ha tenido el señor Iván Cepeda”.

Miguel Uribe Londoño defiende la reputación de su tierra natal

Además, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay y excandidato presidencial, se pronunció con un mensaje breve pero contundente.

“Se equivoca senador Cepeda. Quien es amigo leal de los narcotraficantes es usted. Mi tierra es ejemplo de trabajo y fuerza para Colombia. Respeto a los antioqueños (sic)”, escribió en su post el líder.

El padre del senador Miguel Uribe Turbay y excandidato presidencial acusó a iVÁN Cepeda de ser “amigo leal de los narcotraficantes” - crédito @migueluribel/X

El alcalde Gutiérrez destacó las cosas buenas de Antioquia

En esta misma línea, Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, publicó un extenso mensaje en la red social X en el que defendió el progreso del departamento y cuestionó la interpretación de Iván Cepeda.

“Antioquia merece y exige respeto. Reducir esta tierra a estigmas como ‘la narcoeconomía’ es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido víctimas del narcotráfico y la violencia. Aquí no nos arrodillamos ni nos aliamos con criminales; los enfrentamos”, escribió el mandatario local.

Además, señaló que el candidato “se ha dedicado a defender a los peores criminales que han dañado a Antioquia y a Colombia” y resaltó que “ser antioqueño no es un estigma, es un gran orgullo”.

El alcalde de Medellín rechazó los comentarios de Iván Cepeda, señalando que reducir la región a “narcoeconomía” desconoce la historia de millones de antioqueños - crédito @FicoGutierrez/X

Desde el Gobierno defienden a Iván Cepeda

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, defendió a Iván Cepeda y cuestionó la posición de la oposición, por lo que escribió en la plataforma digital: “Leer a la oposición defender a Antioquia me obliga a responder a tanto cinismo. El amor se nota en el presupuesto".

“El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió de Duque la Universidad de Antioquia en déficit y la entrega al próximo gobierno en superávit. Eso es amar a Antioquia, lo demás es carreta (sic)”, publicó Rojas.

Con estas palabras, el alto funcionario resaltó la labor del Gobierno en la región, en contraste con los ataques dirigidos hacia Cepeda.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resaltó la labor del Gobierno nacional en Antioquia - crédito @DanielRMed/X

Vicky Dávila llamó “corrupto” a Iván Cepeda tras sus palabras contra Antioquia

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila intervino en esta polémica con un video en sus redes sociales en el que sostuvo que “Cepeda es un comunista de cuna y un comandante de formación. Ahora ataca a Antioquia, la llama cuna de la parapolítica, la acusa de terrorismo de Estado y de tener una narcoeconomía".

Dávila, que tuvo un desempeño desfavorable en las elecciones de la Gran Consulta por Colombia, continuó con sus críticas hacia el candidato del Pacto Histórico, al afirmar que era “corrupto” como el Gobierno nacional simplemente por formar parte de él.

La periodista y candidata presidencial calificó a Iván Cepeda como “comunista de cuna y comandante de formación” - crédito @VickyDavilaH/X

“Respete, Cepeda, con Antioquia y todos los colombianos buenos lo vamos a derrotar. Usted no puede ser presidente porque ha apoyado a este gobierno corrupto que da beneficios a los narcos”, señaló la comunicadora, que se sumó al coro de líderes de la oposición que criticaron el discurso del candidato.