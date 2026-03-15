Colombia

Incautan más de 172.000 medicamentos ilegales en Cali y capturan a 9 personas

Una operación conjunta permitió decomisar fármacos sin registro sanitario, valorados en millones de pesos, y desarticular una red dedicada al tráfico ilícito en la capital vallecaucana

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Autoridades detuvieron a varios
Autoridades detuvieron a varios integrantes de una estructura criminal y confiscaron productos farmacéuticos de distribución prohibida, en un operativo que involucró a instituciones nacionales y locales - crédito Policía Nacional

Más de 172.000 unidades de medicamentos ilegales, valoradas en $3.459 millones, fueron incautadas durante una operación que permitió desarticular una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos en el sur de Cali, según informó la Policía Nacional.

En el operativo, capturaron a nueve personas y decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38.

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En acciones desarrolladas en una vivienda utilizada como centro de acopio y en dos establecimientos comerciales, la Policía Nacional, con apoyo de la Dian, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Salud de Cali, incautó 172.968 medicamentos.

La Policía Nacional detalló que, de los medicamentos incautados, 55.650 unidades correspondían a uso institucional, 4.105 no tenían registro sanitario expedido por el Invima, 101.427 no cumplían con los requisitos de almacenamiento y 11.786 eran productos de origen extranjero sin la documentación correspondiente.

La Policía Nacional detalló que,
La Policía Nacional detalló que, de los medicamentos incautados, 55.650 unidades correspondían a uso institucional, 4.105 no tenían registro sanitario expedido por el Invima- crédito Policía Nacional

La circulación de estos productos ilegales impactó tanto la salud pública como la economía formal, al exponer a la población a la adquisición de medicamentos sin control ni respaldo normativo.

Según la institución, parte de estos correspondía a productos de uso institucional, otros no tenían registro sanitario y algunos eran de origen extranjero sin documentos legales de ingreso, lo que representó un valor comercial de $3.459 millones.

En el operativo, capturaron a
En el operativo, capturaron a nueve personas y decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 - crédito Policía Nacional

Las personas capturadas quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el arma y los medicamentos, en cumplimiento de los procedimientos judiciales establecidos.

“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Dian y demás autoridades competentes, continuamos desmantelando estas redes criminales, enviando un mensaje claro: cualquier intento de introducir, almacenar o comercializar ilegalmente medicamentos será detectado, judicializado y sancionado con todo el rigor de la ley”, indicó William Rincón, director de la Policía Nacional.

Cómo operaba la red

Según la Policía Nacional, las investigaciones establecieron que la red adquiría fármacos de manera ilegal mediante los sistemas de salud, en algunos casos introduciendo productos de origen extranjero al país por vías terciarias en la frontera sur, eludiendo controles aduaneros y sanitarios. Esta modalidad puso en circulación medicamentos sin garantías de calidad ni trazabilidad, con consecuencias directas para la salud pública.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, señaló en el comunicado que la operación constituyó “un golpe contundente contra las estructuras criminales dedicadas al almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de medicamentos en el país”.

Añadió que la articulación entre entidades permitió retirar del mercado una cantidad significativa de productos ilegales, que representaban un gran riesgo para los ciudadanos y afectaban las finanzas del Estado.

El coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, señaló en el comunicado que la operación constituyó “un golpe contundente contra las estructuras criminales - crédito Policía Nacional

Según el uniformado, el impacto de estas actividades trascendió lo sanitario, ya que debilitó la economía legal y vulneró a la población que, de manera inadvertida, pudo adquirir medicamentos sin control ni respaldo regulatorio.

Recomendaciones para la compra segura de medicamentos

El comunicado recomendó a la ciudadanía adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y desconfiar de precios demasiado bajos, que podían indicar falsificaciones o irregularidades en el origen del producto.

También instaron a evitar compras en plataformas digitales no verificadas y a utilizar siempre medicamentos prescritos por profesionales de la salud.

La Policía Fiscal y Aduanera dispuso los canales oficiales para recibir denuncias sobre comercialización ilegal: línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, con absoluta reserva para los denunciantes.

La Policía Fiscal y Aduanera
La Policía Fiscal y Aduanera dispuso los canales oficiales para recibir denuncias sobre comercialización ilegal: línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co - crédito Policía Nacional

Las autoridades mantuvieron y reforzaron los controles y las investigaciones, enviando un mensaje inequívoco: cualquier actividad ilícita relacionada con medicamentos sería detectada y sancionada conforme al alcance de la ley.

“La Policía Nacional y la Dian reafirman su compromiso con la seguridad de todos los colombianos y hacemos un llamado a la ciudadanía a adoptar conductas responsables a la hora de adquirir medicamentos, con el fin de prevenir riesgos graves para la salud”, afirmó la Policía Nacional.

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